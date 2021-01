A szervátültetetteknek ezért fontos a mozgás

Transzplantáció után: hogy segíthetünk az érintetteknek lelki értelemben? Szakember foglalta össze a legfontosabb tanácsokat - részletek itt.

Magyarország 86 csapattal, 384 résztvevővel és mintegy 160 millió lépéssel a második helyen végzett a szervátültetettek világjátéka helyett rendezett Egymilliárd lépés elnevezésű kihíváson - közölte Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában, melyben a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. Berente Judit kiemelte, a kihívást - melyben az Egyesült Államokat, Németországot és Franciaországot is megelőzték a magyarok - a pandémia miatt elmaradt, szervátültetetteknek szóló multisportversenyek helyett rendezték meg.

A mozgás harminc százalékot hozzá tud adni a beültetett szerv túléléséhez. Fotó: Getty Images

Így számolták a lépéseket

A résztvevők mobiltelefonra töltött applikációval számolták a lépéseket, amelyeket lehetett gyalogolva, futva vagy kerékpáron teljesíteni. Ezeket az adatokat hetente kellett szinkronizálni a világszövetség programjával. Berente Judit örömét fejezte ki, hogy élsportolóik mellett olyan transzplantáltakat is sikerült aktivizálni, akik egyébként nem sportolnak rendszeresen. Hangsúlyozta, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is ajánlja a rendszeres testmozgást - hetente háromszor ötven percet szervátültetetteknek -, mert a mozgás harminc százalékot hozzá tud adni a beültetett szerv túléléséhez.

Sokaknak segítettek idén

A műsorban az elnök arról is beszélt, több jótékonysági akciót is indítottak 2020-ban a transzplantáltaknak. Tavasszal ötmillió forint értékben maszkot szereztek be és postáztak nekik, később azokat segítették, akik elvesztették a munkájukat vagy nem tudnak dolgozni, karácsony előtt pedig azért indítottak gyűjtést, hogy 25 ezer forint értékű bevásárlással támogassák a nagycsaládosokat.