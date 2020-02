A sport legjobbb hatása

Német és ausztrál sportszociológusok egy új kutatása szerint a sport segíthet megvédeni az embereket a komoly mentális betegségektől. A szakemberek 698 amatőr atléta stressz- és szorongásszintjét tanulmányozták különféle körülmények között, miközben azonos mennyiségű és intenzitású mozgást végeztek. Azt is vizsgálták, hogy számít-e, hogy zárt térben vagy szabad levegőn történik a mozgás, illetve azt is, hogy csapatsportot vagy egyénit űznek az alanyok.

A sport segíthet megvédeni az embereket a komoly mentális betegségektől. Fotó: Getty Images

Ennyit számít a rendszeres mozgás

Azoknak, akik betartották az Egészségügyi Világszervezet (WHO) heti mozgásmennyiségre vonatkozó ajánlását, általánosságban jobb volt a mentális egészségi állapota. Az ajánlások szerint a 18 és 64 év közötti egészséges felnőtteknek heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást érdemes folytatniuk. A szakemberek szerint viszont már egy kevés rendszeres sportolásnak is komoly előnyei vannak. Bár a gyógyszerek is komoly szerepet játszhatnak a mentális egészség alakulásában, azoknak megvannak a maguk határai. Mivel egyre komolyabb probléma a gyógyszerek és az ópiátok használata, az orvosoknak is mindenképpen érdemes másfajta módszereket is ajánlaniuk, hogy javíthassanak pácienseik életminőségén.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a különféle mozgásformák különféleképpen hatnak a mentális egészségre. "Létfontosságú, hogy megértsük azokat a faktorokat, amelyek hatással lehetnek a depresszióra és a szorongásra, de eddig hiányosak voltak a bizonyítékok arra vonatkozóan, milyen és mennyi aktivitás kell ahhoz, hogy az pozitívan hasson a mentális egészségre" - magyarázta Katja Siefken, a tanulmány egyik szerzője.

Heti 150 perc a mentális egészségért

A kutatók arra jutottak, hogy akik a WHO által ajánlottnál kevesebbet mozognak, gyakrabban számolnak be depresszióról - függetlenül attól, hogy akár zárt térben vagy a szabadban, illetve csapatban vagy egyénileg mozognak-e. Mentális egészségünk megőrzése érdekében tehát ajánlott hetente 150 perc közepes intenzitású mozgást végezni. Ez napi szinten nagyjából 22 percet, vagy heti ötször 30 percet jelent.

A szakemberek azt is kiderítették, hogy a csapatsportokban való részvétel jobban lefoglal és energizál, míg az egyénileg végzett mozgás segíti az összpontosítást és csökkenti a stresszt. Emellett a legtöbb ember számára a természetben végzett mozgás a legkielégítőbb - feltéve, hogy a körülmények biztonságosak, és valamilyen zöld területen sportolunk. Azonban a mértéktartás is nagyon fontos, ha sportolásról van szó. A túlzott mennyiségű, illetve túl intenzív edzés is súlyosbíthatja a depressziót és a szorongást. Aki túlságosan ráfókuszál a mozgásra, és úgy érzi, hogy egyre többet és egyre jobban kell teljesítenie, olyan mértékű fizikai és pszichés stressz alá kerülhet, ami ronthat a mentális egészségi állapotán.