Saját spermáját használta a meddőségi orvos

Egy holland kisvárosban működő kórház meddőségi specialistája a saját spermáját használta páciensei mesterséges megtermékenyítéséhez. A kórház DNS-teszteken alapuló vizsgálata szerint legalább 21 gyermek fogant a nőgyógyásztól. Az ügyre egy civil szervezet jelzése alapján derült fény, amely a névtelen donorok által született felnőtteknek segít felkutatni biológiai szüleit - írta az IFLScience. Hollandiában törvény garantálja, hogy a mesterséges megtermékenyítéssel fogantaknak 16 éves koruktól joguk van megtudni, hogy ki a biológiai apjuk.

A meddőségi orvos több mint harminc évig praktizált. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

"A helyzet most már teljesen más"

A nőgyógyász Jos Beek 1973 és 1998 között dolgozott a kórházban. Mivel már meghalt, nem tudják felelősségre vonni. Leszármazottai beperelték a kórházat is, amely arra hivatkozott, hogy jogszerűen, de nyilvánvalóan nem etikusan cselekedtek, mert ebben az időszakban a holland állam még nem szabályozta különösebben a meddőségi eljárásokat. Például azt sem kérték számon tőlük, hogy miként adminisztrálják az eljárásokat. Emiatt utólag azt sem lehetett kideríteni a papírokból, hogy kik is voltak a spermadonorok.

"Szeretnénk kiemelni, hogy a helyzet most már teljesen más. Nemzeti protokollokat alkalmazunk, következetesen és körültekintően dolgozunk. Tevékenységünket rendszeresen ellenőrzi az illetékes hatóság" - állítja a kórház igazgatója, aki arra kéri mindazokat, akik azt gyanítják, hogy a 2019-ben elhunyt Jos Beek leszármazottai lehetnek, jelentkezzenek.

Nem ez az első ilyen jellegű botrány Hollandiában. 2017-ben derült ki, hogy egy Jan Karbaat nevű nőgyógyász, meddőségi orvos legalább 49 gyermeket nemzett a rotterdami klinikáján. Őt is beperelték, de a per közben, 89 évesen, meghalt, így már nem tudták felelősségre vonni. Dr. Karbaat klinikája évtizedekig működött nagyjából 10 ezer gyerek megszületésében segédkezve. Az orvos azt mondta, azért folyamodott a saját spermájához, mert egy törvénymódosítás miatt, amely szerint megtiltották, hogy a donorok pénzt kapjanak spermájukért, eltűntek a donorok Hollandiából, és valamiből neki is meg kellett élnie.