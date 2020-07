Meglepő, miről árulkodik a nők haja

A női szervezetben, illetve a petefészkekben csupán meghatározott számú éretlen petesejt található, és ezek száma is az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken. Az anti-Müllerian hormont (AMH) éppen a még érés előtt álló tüszők termelik, ezáltal a hormon szintje jó tájékozódási pontot kínál a petefészek-tartalék felméréséhez. Ezzel együtt egyelőre szakmailag vitatott, hogy az AMH szintjének kimutatása révén milyen mértékben lehet megbecsülni a teherbeesés valószínűségét az általános népességre vonatkozóan - írta meg az EurekAlert.

Milyen problémára utalhat a magas AMH-szint? Részletek itt.

Fontos, mi több, esetenként nélkülözhetetlen szerepet tölt be viszont a vizsgálat a termékenységi gondokkal küzdő nők kezelése során. Az in vitro fertilizáció (IVF), azaz a mesterséges megtermékenyítés első lépése a petefészkek stimulációja. Az AMH szintje jó előrejelzést ad arról, hogy az érintett nő szervezete várhatóan hogyan fog reagálni a beavatkozásra. Ezáltal a többi között elkerülhető például az úgynevezett petefészek-hiperstimulációs szindróma kialakulása is.

Akár a nők hajából is ki lehet mutatni az anti-Müllerian hormon szintjét. Fotó: Getty Images

Hajból mutatják ki az AMH szintjét

Az AMH szintjének meghatározása jelenleg intravénásan levett vérmintából, vérszérumból történik. Egy új, az Európai Humán Reprodukciós és Fejlődéstani Társaság (ESHRE) 36. éves - online - konferenciáján bemutatott tanulmány szerint azonban érdemes lehet megfontolni a hormonszint hajból történő kimutatását a jövőben. Sarthak Sawarkar klinikai biotechnológus, genetikus és kutatócsapata több mint 150 nő vizsgálata révén jutott erre a következtetésre. Az érintett nőknél kórházi vizitek alkalmával vettek haj- és vérmintát, valamint ultrahangos technológiával is felmérték a petefészkeik meglévő tartalékait.

A kísérlet során sikerült biológiailag releváns AMH-szinteket meghatározniuk a begyűjtött hajmintákból, illetve ahogyan az várható volt, az így kapott eredmények szerint a vizsgált nők petefészek-tartaléka a kor emelkedésével egyre csökkent. A kimutatott értékek szoros kapcsolatban álltak a vérből végzett kontrolltesztek és a képalkotó vizsgálatok révén gyűjtött adatokkal is, azaz a hajteszt lényegében megbízhatónak bizonyult. Mi több, mint kiderült, akár még pontosabb is lehet a hagyományos vérvizsgálatnál.

Ennek oka, hogy a hormonok hosszú hetek, akár hónapok alatt halmozódnak fel a haj felhámjában. És amíg a vérben a hormonszintek alig néhány óra leforgása alatt is jelentősen változhatnak különböző tényezők hatására, addig a hajminták sokkal inkább egy hosszabb időszak átlagáról árulkodnak. Mindez azt jelenti, hogy a hajból végzett szintmeghatározás pontosabb képet adhat az AMH-ra mint biomarkerre vonatkozóan a jellemzően csak egy rövidebb időszak állapotát tükröző vérteszteknél. Ráadásul kevésbé invazív, ami segíthet csökkenteni az orvosi vizsgálatokhoz kapcsolódó stresszt a pácienseknél, továbbá költséghatékonyabb eljárást is jelent.