A pénzadománynál is van jobb

Kell egy katalizátor

Hová forduljunk, ha eddig nem volt kapcsolatunk segítő szervezetekkel, de érezzük a belső motivációt, hogy ne csak pénzzel, s ne csak karácsonykor segítsünk? Hogyan kezdjünk neki a segítésnek, jótékonyságnak? Nem fognak ránk ferde szemmel nézni? - ilyen és ehhez hasonló kérdések bármelyikünkben megfogalmazódhatnak. Nem szégyen, ha valaki szeretne az alkalmankénti jótékonyságból rendszert csinálni, csak nem tudja még, hogy hogyan. Érdemes ilyenkor szűk környezetünkben körülnézni, mert nem elképzelhetetlen, hogy a barátaink között vannak olyanok, akik már csatlakoztak valamely egyesület vagy alapítvány munkájához, csak éppen nem verik nagydobra.

Nem ördögtől való azonban az sem, ha egy társaság maga dönt úgy, hogy random akcióiknak kereteket teremtenek, ami arra is lehetőséget ad, hogy saját elképzeléseiket megvalósítsák, s azoknak segítsenek, akiknek ők szeretnének, úgy, ahogyan ők tudnak. Ilyenkor szerencsés konstelláció, ha van valaki, aki magára vállalja a katalizátor szerepét, ahogyan tették ezt az alakulásuk első évfordulóját ünneplő Bonitas In Motu Egyesület (BIM) tagjai is. S, hogy miért pont velük foglalkozunk, ha még csak ilyen fiatalok? Pont ezért, hogy segítsünk azoknak, akik útjuk elején járnak, nem tudják, hogyan tegyék meg az első lépéseket, vagy éppen egy olyan, most formálódó szervezetet keresnek, amihez bátran csatlakozhatnak.

Fórum a találkozásra

Bonitas in motu, azaz jóság a mozgásban. Miért pont ezt a nevet választották, s pontosan kik azok, akiken segítenek? - kérdeztük a 30 éves dr. Mészáros Márktól, akinek 2019 már nemcsak a munkáról, a családról és karrierről szólt. "A többség Egerből, gyermekkorából vagy pedig a Pázmány jogi karáról ismeri egymást, az egyesület magja egy baráti társaság, ahol mindenki sportol valamit, s mindenkinek fontos a jótékonyság. Szerettünk volna emiatt a szakmára utaló latin nevet, s a mozgás szeretetét is tükröző elnevezést választani" - válaszolta az ügyvédi szakvizsga előtt álló alapító. Hangsúlyozta, tudják, hogy sok olyan civil szervezet van, akik a sporttal egybekötve jótékonykodnak, ám ezek többsége eleve valamely betegségkör vagy intézmény támogatására alakult. A BIM célja viszont az, hogy tevékenysége során igazi aktív, jótékony közösséget építsen, és ezáltal minél több, különböző embert kössön össze. Közösségépítő, mozgással, sporttal kapcsolatos akcióik keretében jótékonykodnak. Így, tágabb célcsoportot jelöltek ki: hátrányos helyzetű, vagy épp beteg gyermekek arcára szeretnének akcióikkal mindig eggyel több mosolyt varázsolni.

Fiatalok, lelkesek, sportosak és jótékonykodnak. Fotó: BIM Egyesület

Bár az egyesület tavaly január végén alakult, egy éves munka előzte ezt meg, s jócskán túlszárnyalták saját elvárásaikat. Az eredeti tervük ugyanis 4-5 kisebb rendezvény lett volna, ehhez képest azonban majdnem megduplázták induló taglétszámukat, s összesen 10 rendezvényt szerveztek, négy nagyobbat és hat kisebbet.

"Tíz fővel kezdtük meg a működést, most már 18 tagunk van. Nagyon sokféle ember talált itt nemcsak segítő, de baráti közösségre is. Vannak köztünk nyilván ügyvédek és jogtanácsosok, de marketing és IT szakemberek csakúgy, mint például kereskedők. Emellett szoros az együttműködésünk a Budapesti Ügyvédi Kamara jelölti tagozatával is" - részletezte. Elmondta, céljuk a "körön kívüli" emberek számára fórumot biztosítani. "A társadalmi érzékenyítés már kissé ódivatú kifejezés, de a lényeg továbbra is változatlan. Egymástól fizikailag és társadalmilag távol élő embereknek szeretnénk lehetőséget adni a találkozásra, hiszen nemcsak egy gyermeknek élmény eljutni egy kirándulásra, de nekünk is, hogy láthatjuk az örömet az arcukon" - tette hozzá a Budapesten élő egri fiatalember.

Közösen tanulnak bele

Az első projektjük pont egy ilyen kirándulás volt, ahová a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola lakóival mentek. Márk nem titkolta, meg voltak kicsit szeppenve, hiszen bár fel voltak készülve, de korábban nem csináltak még ilyet, ám csak az első lépések voltak nehezek. Ahogy kiértek az utcából, s elindultak a Normafára, pillanatok alatt feloldódott a társaság. A gyerekeknek teával, sütivel, apró figyelmességekkel készültek, s a céljuk mindössze annyi volt, hogy élményt adjanak nekik, valami újat, valami mást. Ennél azonban sokkal többet kaptak vissza. A fiatalok mosolya megerősítette őket abban, hogy jó úton indultak el, s érdemes ezt folytatni, még akkor is, ha a tagokat kezdetben nehezebb volt kimozdítani, hiszen pénzt adni (a tagdíj kötelező) könnyebb, mint az időnkből és figyelmünkből áldozni. Ez azonban kifizetődő, mert, mint kiderült, sokan nemcsak egy fórumot találtak a segítéshez, de barátokat, befogadó közösséget is, ezáltal tehát magukon is segítettek. Azt a köztudott tényt pedig már mi tesszük hozzá, hogy a jótékonyság az immunrendszernek és az önbizalomnak is jót tesz.

Nekünk egy éttermi vacsorával kevesebb, de nekik...

Ezután nem csoda, ha sikerült egy BIM futással 300 ezer forintot gyűjteniük, amiből a Mónosbéli Gyermekotthon kis lakóit lepték meg mozgásra ösztönző, szórakoztató, szabadidős eszközökkel. "-Bácsi, bácsi, használhatom a trambulint, nem viszitek el? Én mindig ilyet szerettem volna!« - míg élek nem felejtem el annak a kislánynak az arcát. Egy álma teljesült, miközben néhány embernek ez mindössze annyit jelentett, hogy az adott hónapban eggyel kevesebb alkalommal evett étteremben.

Ezt a két kört (aktív, mozgással teli életet élő embereket és a rászoruló gyermekeket) próbáljuk összekötni, s 2020-ban ennek bővítését célozzuk meg" - osztotta meg velünk terveiket dr. Mészáros Márk, hozzátéve: ahhoz, hogy idén a 2019-esnél is többet érhessenek el, elkerülhetetlen a szervezetfejlesztés, taglétszámbővítés, s nem utolsó sorban az, hogy gyarapítsák a saját közösségük tudását. "Speciális igényű gyermekekkel is kapcsolatba kerülünk, így szeretnénk, ha tagjaink felkészültek lennének" - tette hozzá. S, mit tegyen, aki szeretné jobban megismerni a BIM Egyesületet? Érdemes a honlapjuk mellett Facebook-oldalukat is követni, hiszen utóbbin mindig tudatják a legfrissebb híreket, s azoknak a közös találkozóknak az időpontjait is, ahová bárki elmehet, és bekapcsolódhat a munkájukba.