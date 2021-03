Az első tünetek már a menstruáció előtt 7-10 nappal megjelenhetnek, a nők többsége ilyenkor testi és lelki bajok tucatjával szembesül. Főleg a fiatal, 20 és 40 év közötti nők körében jellemzőek a premenstruációs szindrómát (PMS-t) kísérő kellemetlenségek, mint például a bőrproblémák, hányinger, migrénes fejfájás, aluszékonyság, ingerültség, kívánósság vagy éppen étvágytalanság, de a libidó csökkenése, a koncentrációs zavarok, a szorongás és a depresszió sem ritka ilyenkor. Ezek aztán jellemzően a vérzés második napja körül (van, akinél ennél is később) alábbhagynak, ahogy a szervezetben csökken az ösztrogén és progeszteron hormonok szintje. Bár a tüneteket kiváltó hormonális ingadozást nem tudjuk befolyásolni, a menstruációt megelőző és kísérő panaszokat pár hétköznapi trükkel anélkül is kordában tarthatjuk, hogy fájdalomcsillapítók vagy görcsoldók után kellene nyúlnunk. Lássuk, mivel érdemes megpróbálkozni!

Ne terheljük túl a gyomrunkat

A PMS-sel járó kellemetlen puffadás, vizesedés és hasi diszkomfortérzés önmagában is megterhelő lehet, ezért ahogy csak tudjuk, érdemes megkönnyíteni szervezetünk dolgát. A menstruációt megelőző napokon, illetve a havi vérzés idején állítsuk össze tudatosan az étkezéseinket, és kerüljük azokat az ételeket, amelyek nehezen emészthetőek, fokozzák a szervezet vízvisszatartását vagy még inkább felfújnak. A zsíros, nehéz húsok helyett válasszuk a könnyű, natúr szárnyasokat és halakat, csökkentsük a só mennyiségét és ízesítsük az ételeinket friss zöldfűszerekkel, valamint mérsékeljük a puffasztó hatású hüvelyesek, káposztafélék és zsíros tejtermékek fogyasztását. Egyes gyümölcsökkel is érdemes csínján bánni ilyenkor, az alma, a körte, a szilva és az őszibarack is nagy mennyiségű rostot, fruktózt és szorbitolt tartalmaz, melyek fokozhatják a gázképződést az arra érzékenyeknél.

Töltsük tele a poharunkat többször is

A mindennapokban is fontos a megfelelő folyadékpótlás, ám a menstruáció napjaiban még nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy ne vonjuk meg szervezetünktől a tiszta, éltető vizet. A PMS miatt jelentkező puffadás és vízvisszatartás miatt sokan tévesen azt gondolják, hogy a testük azért "raktározza el" az extra vizet, mert túl sokat isznak, ezért átmenetileg csökkentik a vízfogyasztásukat. Ez azonban csak még inkább felerősíti a kellemetlen tüneteket! A havi vérzés idején érdemes kissé megemelni a vízfogyasztásunkat - hiszen maga a vérzés is folyadékvesztéssel jár, amit pótolni kell, emellett a bőséges folyadékpótlás segíti a menstruációs vér távozását is.

Az sem mindegy, milyen formában pótoljuk a szükséges folyadékot. A legjobb választás a természetes, szénsavmentes víz, emellett a cukrozatlan teák, gyógyteák kortyolgatása is ajánlott. A szénsavas üdítőket és vizeket azonban kerüljük, az ezekben található szén-dioxid csak még jobban felpuffaszt, így extra terhet ró a gyomorra és a belekre, hasonlóan a 100 százalékos gyümölcslevekhez, melyek rosttartalmuknak köszönhetően a székletet lazíthatják fel. A koffein- és az alkoholfogyasztást szintén szorítsuk a minimális szintre, hiszen ezek is vízvisszatartásra sarkallják a szervezetet, ami a piros betűs napokon biztosan nem cél.

Nassoljunk okosan

Az talán a férfiak számára sem újdonság, hogy a nehéz napokon a hölgyek arcára egy kis édességgel biztosan mosolyt lehet csalni. Való igaz, hogy sok nőre tör rá az édesség utáni vágy a menstruáció idején, ennek azonban csak mértékkel szabad engedni. A túl sok cukor és finomított szénhidrát ugyanis a sóhoz hasonlóan fokozza a vízvisszatartást, ezáltal puffaszt, ráadásul könnyen hangulatingadozásokat és rossz közérzetet idézhet elő. Ha ezt az érzelmi hullámvasutat szeretnénk elkerülni, állítsunk össze saját rágcsakeveréket a piros betűs napokra!

Kerüljön bele pár kocka étcsokoládé, ami kutatások szerint enyhe görcsoldó hatással is bír, valamint néhány szem mandula, dió, kesudió vagy bármilyen olajos magféle, melyek gazdag magnézium-, kálium-, vas-, B- és E-vitamin-források, így a kiegyensúlyozott hangulat megtartását is segítik.

Mozogjunk, ha jólesik

Egyesek esküsznek rá, hogy a sportolás segít átvészelni a piros betűs napokat, míg mások épp ellenkezőleg vélekednek, és elképzelni sem tudják, hogy a menstruáció napjain testedzést végezzenek. Valójában mindkét csoport tagjainak igaza van, a havi vérzés idején ugyanis még fontosabb, hogy hallgassunk a testünk jelzéseire.

A nagyon megerőltető, kimerítő edzéseket lehetőleg máskorra időzítsük, egy könnyű, átmozgató gyakorlatsor azonban fokozza a vérkeringést, segíti a menstruációs váladék kiürülését, így akár le is rövidítheti a vérzésünket. Ám ha sportolás közben csak fokozódnak a görcsök, kellemetlenül érezzük magunkat, netán a rosszullét kerülget, akkor ne erőltessük a dolgot. A párnapos pihenő biztosan nem veti vissza a fejlődésünket! Ilyenkor megpróbálkozhatunk pár óvatos nyújtógyakorlattal vagy jógapózzal, amelyek ellazítják az izmokat és elősegítik a szervezet tisztuló folyamatait. A felüléseket, haspréseket és a fordított testhelyzeteket azonban kerüljük, mert ezek csak tovább fokozhatják az alhasi görcsöket.

Bízzuk magunkat a gyógynövényekre

A természet patikájában külön "részleget" találhatunk a női bajok enyhítésére szolgáló gyógynövényekből, sőt sok olyan természetes segítőt is bevethetünk a piros betűs napokon, melyeket akár a mindennapokban is előszeretettel fogyasztunk.

Ilyenek például a fűszerként ismert kurkuma és a gyömbér, melyek jótékony hatással vannak a méh görcsös összehúzódásaira, míg a citromfű a lelki és idegi terheket (például az alvászavarokat és a hangulatingadozásokat) tartja kordában. A rozmaring az alhasi görcsök mérséklése mellett a rendszertelenül jelentkező vérzés esetén is segíthet. A cickafark közismerten segít csökkenteni az erős vérzést és szabályozni a ciklust, az édesgyökér gyulladáscsökkentő és görcsoldó hatású, a palástfű szabályozza a hormontermelést és elősegíti a peteérést, míg az őszi margitvirágot a népi gyógyászat is előszeretettel használja a menstruációs zavarok kezelésére.

Aki a menstruáció idején hajlamos a migrénes fejfájásra, annak érdemes bevetnie a poloskavészt, az intenzív, elhúzódó vérzést pedig pásztortáskával enyhíthetjük. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy az egyes gyógynövényeket milyen formában és dózisban javasolt alkalmazni, kérjük fitoteraputa segítségét!

