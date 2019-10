Szemérmes divat: jó ötlet odalent borotválni?

Az evolúció úgy fordult, hogy mintegy 70-120 ezer évvel ezelőtt, a jégkorszak idején az emberek elveszítették a testszőrzetük jelentős részét, ami azonban még mindig bőségesen tenyészik a hónaljban és a nemi szervek környékén. Az ember az egyetlen emlős faj a világon, amelynek hosszú, durva szeméremszőrzete van.

Egy további elmélet szerint pedig. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a nők különböző feromonokat bocsátanak ki az ovuláció alatt, amelyek a termékenységet jelzik, s annak érdekében termelődnek, hogy vonzóbbá váljanak az ellenkező neműeknek. A benne rejlő biológiai lehetőségeket ellenére - egy több mint 1000 diák adatainak összesítése alapján készült tanulmány szerint - a nők 96 százaléka és 87 százalék a férfiak részben vagy teljesen eltávolítja a szeméremszőrzetét.

Azoknak a háromnegyede, akik úgy döntöttek, hogy az alsó régiókban is szőrtelenítenek, a nemi szervek viszketéséről számoltak be, és 40 százalék valamilyen kiütést is tapasztalt., beleértve a gonorrhea -, chlamydia - és a HPV -fertőzést. szeméremszőrzet eltávolítása nem egyszerű feladat. A leggyakoribb nemi sérülések, amelyekkel a sürgősségi ellátók találkoznak, az éppen a szeméremszőrzet borotválásának közvetlen következménye.A természetes állapot meghagyása a. Csakhogy az ember sokkal inkább társadalmi, mint természeti lény. Azaz a szőrtelenítésnek olyan társadalmi előnyei lehetnek, amelyek felülírják a biológiaiakat. Hogy végül a szőrtelenítés borotvával vagy más módszerrel történik-e, az nem befolyásolja, hogyForrás: www.medicaldaily.com