Nemi betegségem van, de nem szégyellem!

Ella Dawson 22 éves New York-i egyetemista, bájos tekintetű, példás, józan életű. Nemrég cikket írt a Women's Health című amerikai magazinnak, amiben kifejtette, hogy nemi szervi herpesszel küzd, de nem szégyelli, sőt akinek csak teheti, elmeséli. Így hívja fel a figyelmet a betegségre, annak téves megítélésére, és arra, hogy sorstársai se engedjék megbélyegezni magukat.

Hat hónappal később Ellának elege lett a folyamatos kudarcokból és önképzavarból, ezért azt a logikát kezdte követni, ha minél többször mondja ki, hogy, annál könnyebb lesz megtenni. Keresni kezdte a legkülönfélébb (és váratlanabb) helyzeteket, amikor szóba hozhatta. Ha buli közben sorban álltak a mosdónál, ha ran­dizott, ha a barátnőivel vásárolt, ha órán szóba került valami hasonló, akármikor. Bár néhányan egy idő után furcsán néztek rá a kampuszon, mikor elment mellettük, egyszer sem kapott negatív reakciót a merész vallomásokra. A legtöbben meglepettek vagy kíváncsiak voltak, sokan pedig bevallották, hogy ők maguk is érintettek és nagyon megviseli őket."Ha egy valós személy, mondjuk egy nő, akit ismersz és tisztelsz, könnyedén megjegyzi, hogy genitális herpesze van, az többé nem támadási felület lesz, hanem egyszerű valóság. Minél több megértő arccal találkoztam, annál kevésbé féltem, és már nem szégyenkezve vallottam be. Eldöntöttem, hogy saját magam akarok lenni, nem pedig valaki, nemi betegséggel."

- írja Ella.A statisztikák szerintszenvedett már élete során a nemi szervi herpesz vírusától. Ella Dawson is feltette magának a kérdést, ha minden hatodik embert érint, hogy lehet, hogy az ismeretségi körében sosem hallott még róla?Az 1970-es évekig a betegséget egyszerűen csak herpeszként kezelték, de a szexuális forradalom után bélyeggé vált: a, a promiszkuitás pecsétje lett a konzervatívok (később aztán mindenki) szemében. Pedig, ha valaki nem olyan kapcsolatban él, ahol még egyik fél sem lépett szexuális kapcsolatba senkivel, a kockázat kivétel nélkül megvan. Hiszen a nemi szervi herpesz ellen az óvszer használata sem nyújt teljes biztonságot., ami ellen jelenleg nincs semmilyen védőoltás. Magyarországon körülbelül százezres populációt érint" - mondja dr. Szőnyi György, szülész-nőgyógyász, a G1 Intézet igazgatója. "Ha a szervezet egyszer megfertőződik vele, a vírus beíródik a genetikai kódba, és bár a tüneti kezelések sikeresek, a herpesz kiújulhat. Van, akinél pár havonta, van, akinél csak ötévente, vagy ritkábban. Lappangó, vírushordozó állapotban nem fertőző, csak aktív, osztódási időszakban, a váladékos sebek felületén keresztül. A genitális herpesz okozta hólyagok viszont nem csak a nemi szervek területén, hanem o­rális szex esetén, például a szájon is megjelenhetnek." - szögezi le az orvos, aki a hpvdoktor.hu információs portál, "Orvos válaszol" rovatán keresztül minden nőgyógyászati kérdésre két munkanapon belül választ ad., mint a vírussal való küzdelem. A gyógyszereknek köszönhetően másfél hét után megszűntek a tünetek, de mivel ez a betegség sosem múlik el teljesen, meg kellett tanulnom együtt élni vele." - írja a cikkében Ella Dawson.Ella néhány hét karantén után újra ran­dizni kezdett, de miután félve elmondta a problémáját, durván elutasították. "A diagnózis utáni első szexuális együttlétemnél a srác annyira izgult, hogy az orra is vérezni kezdett, én pedig folyamatosan azon aggódtam, mikor gondolja meg magát, és hagy faképnél. Még hibáztatni sem tudtam érte. Úgy éreztem, teljesen elidegenedtem saját magamtól."

A szövettanilag jóindulatú daganatok hátterében a HPV-vírus áll, amiről sokan csak azt tudják, hogy szexuális úton terjed, azt viszont nem, hogy apró hámsérüléseken keresztül aktus nélkül is elkapható, így az óvszer sem nyújt ellene megbízható védelmet. A nemi szervi szemölcsök hússzínű vagy fehér, puha kitüremkedések, melyek gyakran fájdalommentesek, de előfordulhat, hogy fájó, égő, viszkető érzéssel járnak. A kinövések spontán is gyógyulnak, ám visszatérő fertőzést okozhatnak. Ekkor kiemelten fontos az orvosi kezelés, ugyanis az elhúzódó HPV-fertőzés akár daganatokat is okozhat.Többféle eljárás is létezik a betegség kezelésére: fagyasztásnál a szakorvos egy oldattal ecseteli a szemölcsöt , égetésnél lézerrel vagy egyéb erre kifejlesztett orvosi műszerrel tüntetik el, a kémiai eltávolítás pedig több, ismétlő kezelésből áll. A sikeres beavatkozás után nyugodtan élhet szexuális életet a beteg.A procedúra viszont elég kellemetlen,, a szemölcs pedig újra kialakulhat, ezért a legnagyobb hangsúly a megelőzésen van. A fertőzés elkerülhető a négykomponensű HPV elleni védőoltással . Ez a vakcina - szemben a kétkomponensűvel -, férfiaknak is adható, a tévhittel ellentétben ugyanis a vírustól a férfiak sincsenek biztonságban. Bár kevesebb tünetük van, egyrészt hordozzák (és tovább adják) a betegséget, másrészt hosszútávon náluk is rákos megbetegedést okozhat.