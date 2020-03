Nemcsak nemi betegségtől viszkethetünk

Ekcéma

Az egyik leggyakoribb viszkető érzéssel járó bőrbetegség. A bőr általában először kiszárad az érintett területen, majd be is gyulladhat, rosszabb esetben pedig el is fertőződhet. Többnyire a végtagokon jelennek meg ekcémás foltok, de az intim testrészeket is érintheti.

Fertőző bőrbetegség-e az ekcéma? Korábbi cikkünkben ennek jártunk utána.

Számos kiváltó oka lehet az allergiától kezdve a genetikai hajlamon át a környezeti hatásokig, érdemes bőrgyógyász szakorvos segítségével utánajárni, nálunk mi áll a hátterében.

Pikkelysömör

Nagyjából minden ötvenedik embert érinti a pszoriázis, amelyet sokan tévesen fertőző betegségnek vélnek, holott genetikai eredetű rendellenességről van szó. A problémát az okozza, hogy míg az egészséges bőr sejtjei 3-4 hetente cserélődnek, a pikkelysömörben szenvedőknél ez a folyamat csupán 3-7 napig tart. A bőrsejtek felhalmozódásával pedig jellegzetes vastag, piros, pikkelyes foltok jelennek meg, amelyek sokszor viszketnek is. Leggyakrabban a könyökökön és a térdeken figyelhetők meg apikkelysömörtünetei, de az arcon, a fejbőrön és a fenéken is kialakulhatnak. Az ekcémához hasonlóan általánosan bevált, végleges gyógymód nincs rá, csupán kezelni lehet, ám számítani kell rá, hogy újra és újra belobbanhat.

Az intim testrészeken is megjelenhetnek olyan viszketéssel bőrbetegségek, mint azekcémavagy pikkelysömör. Fotó: Getty Images

Kontakt dermatitis

A dermatitis a bőr gyulladásos reakcióját jelenti valamilyen allergénre. Az intim tájékon leggyakrabban az okozza, ha a tusfürdőnkben, testápolónkban, szőrtelenítő kozmetikumunkban, öblítőnkben olyan kemikália található, ami allergiát okoz. A hámló, kipirosodott, duzzadt, viszkető bőr utal erre, bizonyos esetekben kiütések is megjelenhetnek. Éppen ezért érzékeny bőrűeknek ajánlatos, hogy ha új terméket vásárolnak, először kis területen próbálják ki, és utána 1-2 napig figyeljék, hogyan reagál rá a szervezetük.

Lichen sclerosus

Ez a bőrbetegség az esetek 90 százalékában a nemi területeken jelenik meg, nőknél 6-10-szer gyakoribb, mint férfiaknál. A jellegzetes, kezdetben vöröses, majd fehér, gyulladt, éles határú foltokról könnyen felismerhető. Ezek kezelés nélkül gyakran berepednek, bevéreznek. Fontos bőrgyógyászhoz fordulni, aki diagnosztizálás után helyi gyulladáscsökkentőt írhat fel, ami hatásos az LS ellen. A gyógykezelés nemcsak azért szükséges, hogy mielőbb megszabaduljunk a kellemetlen tünetetektől, hanem azért is, mert a lichen sclerosus az esetek 5 százalékában rosszindulatú bőrdaganat kialakulásához vezethet.

Hüvelyszárazság

A hormonális változások - menopauza idején és termékeny korban is - számos testi tünettel járnak. Ezek közül egy a hüvelyváladék csökkenése, amelyet az ösztrogén hormon szintjének leesése okoz. Változókorban sok nő életét keseríti meg, de a menstruációs ciklus második felében fiatal nőknél is előfordul, ahogy szülés után is gyakori jelenség. A hüvelyszárazság egyik kísérő tünete lehet a viszkető, égő érzés is. A kiváltó ok meghatározása után orvosunkkal konzultálva dönthetünk arról, hogy milyen terápiás módszert (hormonális, lézeres, tüneti) szeretnénk alkalmazni.

Forrás: Women's Health