Nőgyógyászhoz menni nem ciki és nem félelmetes. Sőt, ugyanúgy hozzátartozik a nőiesség megéléséhez, mint a fodrász vagy a sport. Azt jelzi, hogy felelősséget vállalunk a tetteinkért.

A legfontosabb, hogy olyan orvost találjunk magunknak, akiben megbízunk, aki barátságos, türelmes és segítőkész. Érdemes előre tájékozódni: keresgéljünk a neten, kérdezzük meg a barátnőinket, hogy ők kihez járnak. Attól se érezzük magunkat kellemetlenül, hogy egy idegen férfi megnéz ott - egy orvos teljesen más szemmel tekint ránk, mint a kedvesünk!

Mi vár ránk a nőgyógyásznál?

A vizsgálat előtt

A nőgyógyászhoz érdemes előre bejelentkezni, és olyan időpontot válasszunk, amikor éppen nem menstruálunk. Az orvos valószínűleg kérdezni fog majd a menstruációs ciklusunkról, a szexuális életünkről, az életmódunkról vagy a korábbi betegségeinkről. Nagyon fontos, hogy őszinték legyünk! Ne titkoljunk el semmit, még azt se, amit kínosnak ítélünk!

A vizsgálat előtt fürödjünk meg, de semmilyen intim lemosót vagy kozmetikumot ne használjunk. Viseljünk kényelmes, könnyen levehető ruhát, hiszen a rendelőben le kell majd vetkőznünk a vizsgálathoz.

Térjünk a lényegre...

A nőgyógyászati vizsgálat nem fájdalmas, és akkor sem kell tőle félnünk, ha még szüzek vagyunk. A célja az, hogy az orvos megállapítsa, egészségesek vagyunk-e, és minden rendben van-e a testtünkkel. A szűrővizsgálatokkal pedig az esetleges kóros elváltozásokat "keresi", hogy idejében tenni tudjatok ellene. Az orvos megmérheti a súlyunkat, a magasságunkat, a vérnyomásunkat; megvizsgálhatja a melleinket is. Ezután általában fel kell feküdnünk a vizsgálóasztalra, a lábainkat a lábtartóra helyezve.

A nőgyógyász teljesen steril eszközöket használ, gumikesztyűben végzi a vizsgálatot, és minden lépést elmagyaráz - ha azonban bármi aggasztana bennünket, kérdezzünk tőle bátran! Az orvos kézzel megvizsgálja a hüvelyünket (ha még szüzek vagyunk, akkor általában végbélen keresztül történik a vizsgálat), és megtapogatja a hasunkat is, hogy a méhünkkel is minden rendben van-e. A rákszűréshez egy kis spatulával kenetet vesz. Emellett ultrahanggal is megvizsgálhat.

A vizsgálat nem fájdalmas és nem tart tovább néhány percnél. Ezek után, ha felöltöztünk, érdemes megbeszélni a nőgyógyásszal, hafogamzásgátlótablettát szeretnénk felíratni, és akár a következő vizsgálat időpontját is egyeztethetjük.