Van, aki a pokolba kívánja, mások szinte észre sem veszik. A menstruáció, avagy a nők havi vérzése egy természetes folyamat, amelyen - ha akarjuk, ha nem - a klimax beköszöntéig hónapról hónapra átesünk. Fontos leszögezni, hogy a legtöbb nőnek nem magával a vérzéssel van problémája, sokkal inkább az azzal együtt járó göcsökkel, fájdalommal - no meg a menstruációt megelőző PMS-sel. Ha ugyanis a kevésbé szerencsések közé tartozunk, akkor nemcsak a menstruációnk jár görcsös fájdalommal, de még a vérzést megelőző 7 - 10 napban is különféle kellemetlen panaszokkal kell megküzdenünk. Ahhoz, hogy megértsük, mi is pontosan a premenstruációs szindróma, és hogy miként tudjuk csillapítani a vele járó tüneteket, először a női test működését kell átlátnunk.

A PMS-sel járó panaszok rengeteg nő életét keserítik meg. Fotó: iStock

A női lét velejárója

Tiniként az első menstruációnkra úgy tekintettünk, mint valamiféle szimbolikus kapura, amin átlépve egy csapásra ízig-vérig nagy betűs nő válik belőlünk. Barátnőinkkel sutyorogva vártuk, tippelgettük, vajon kinek, mikor köszönt be az életébe a nagy nap. (Ma már persze tudjuk, hogy a felnőtté válás nem a menstruáció függvénye, hanem annál sokkal összetettebb lelki és fizikai folyamat.) A menstruáció varázsa azonban hamar megfakult. Arra ugyanis nem számítottunk, hogy a havi vérzés bizony nem jár egyedül: kéz a kézben érkezik a premenstruációs szindróma kellemetlen, sokszor fájdalmas tüneteivel.

Tudta? Az első menstruáció általában 8 és 15 éves kor között jelentkezik, az utolsóra pedig 45 és 55 éves kor között kerül sor - de természetesen ez egyénenként változhat. Így ha valaki 12 éves korában kezdett el menstruálni, és 52 éves koráig követik egymást ciklusai, akkor élete során összesen körülbelül 480 menzesze van - nem számolva az esetleges terhességek miatt jelentkező szüneteket.]

A hormonok hálójában - mi történik menstruáció alatt a női testben?

És hogy mégis kit vagy mit okolhatunk a menstruációval járó kellemetlen panaszainkért? Nem mást, mint a hormonjainkat. A két legfontosabb női hormon, az ösztrogén és a progeszteron szintjének változása és egymáshoz való viszonya határozza ugyanis meg a női ciklust. A női ciklus hivatalosan 28 napos, ennek a ciklusnak a része a menstruációnk is. Hogy egészen pontosak legyünk: a menstruációnk első napja jelenti a 28 napos női ciklusunk első napját is.

Amikor a 28 napos ciklus csak álom Bár ciklusunk a nagykönyv szerint 28 napos, ennek hossza egyénenként eltérhet. Néhány napos különbségek egyáltalán nem számítanak kórosnak, ám ha a vérzés túlságosan is korán, azaz 21 napnál hamarabb, vagy túlságosan későn, vagyis 35 nap után jelentkezik, akkor ez már cikluszavarra utal.

Menstruációnk kezdetekor a női hormonjaink szintje hirtelen nagyot zuhan, aminek hatására a méhnyálkahártya felső rétege leválik, és vérzés formájában távozik. A vérzés általában 2-7 napig tart. Miután a vérzés elmúlt, az ösztrogénszintünk emelkedni kezd, elkezdődik a tüszőérés, az ösztrogén hatására pedig a méhnyálkahártya ismét vastagodni kezd. Ciklusunk során általában ilyenkor vagyunk a legjobb formában - ehhez pedig az is hozzájárul, hogy a ciklus közepe felé a tesztoszterontermelés is fokozódni kezd.

28 napos ciklus esetén általában a 14. napon történik a tüszőrepedés és a petesejt kilökődése, ami azt jelenti, hogy ez az ideális időszak a megtermékenyítésre - ráadásul a szexuális vágyunk is jellemzően ilyenkor a legmagasabb. A következő napokban az érett petesejt megkezdi útját lefelé a petevezetéken. Ezzel párhuzamosan ösztrogénszintünk zuhanni kezd, a progeszteronszintünk pedig megemelkedik. A hormonjaink hatására fáradékonyabbak lehetünk a szokásosnál, és hangulatingadozásokat is tapasztalhatunk.

Amennyiben ebben az időszakban nem történik megtermékenyítés, a petesejt egyszerűen elhal és felszívódik. Ekkor már vészesen közeledünk az újabb menstruáció kezdetéhez, ami azt jelenti, hogy mind az ösztrogén-, mind a progeszteronszintünk csökkenni kezd. Ez az a hormonváltozás, ami sok nőnél magával hozza a PMS kínzó tüneteit. A PMS időszakának végül az újabb menstruáció vet véget, ami azt jelenti, hogy női ciklusunk körforgása ismét kezdődik előröl...

PMS - több mint 150 féle panasz

Ahogy említettük, a premestruációs panaszok megjelenése részben a hormonszintünk változásával van kapcsolatban, de a PMS pontos okai ma még nem ismertek. Bár az orvosok leginkább a változó hormonszintekkel hozzák összefüggésbe, emellett nagy valószínűséggel genetikai, táplálkozási és viselkedési tényezők is szerepet játszhatnak benne.

Statisztikák szerint premenstruációs panaszokat a termékeny korú nők közel akár 80 százaléka tapasztal. Fontos leszögezni, hogy a PMS nem valamiféle "női hiszti". A tünetegyüttesben ma már több mint 150 féle panaszt tartanak nyilván, ilyenek például az emlőérzékenység, hányinger, ingerlékenység, vagy szorongás. Ezeken kívül még gyakran fordulnak elő az alábbi tünetek:

pattanások (legfőképp az arcon, háton, mellkason);

puffadás;

fáradtság, kimerültség;

hátfájás;

fejfájás;

szorulás;

hasmenés;

sóvárgás egyes ételek után (legfőképp az édességek után);

depresszió vagy lehangoltság;

koncentrációs nehézségek;

stresszkezelési nehézségek.

Premens - segítség a problémánkra

Már akkor is enyhíthetünk kínzó tüneteinken, ha megpróbálunk jobban odafigyelni életmódunkra: fogyasszunk minél több zöldséget és gyümölcsöt, sportoljunk rendszeresen és gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről is. Ezek a változtatások a PMS-tünetek enyhítésén kívül is az egészségünket szolgálják, úgyhogy betartásukkal biztosan nem veszítünk semmit. Akkor sem szabad azonban elkeserednünk, ha a tüneteink az egészséges életmódunk mellett is megmaradnak.

A PMS tüneteinek enyhítésére ugyanis a természet patikájában is találhatunk hatásos segítséget. A koncentrált barátcserje-kivonatot tartalmazó Premens tabletta képes hatásosan enyhíteni a PMS tüneteit. Hogy miért pont a barátcserje? Nos, ennek a régóta ismert és alkalmazott gyógynövénynek a termését már az ókorban és a középkorban is használták nőgyógyászati panaszokra. A növény hatóanyagai képesek pozitívan befolyásolni a női hormonális szabályozórendszer működését. Sőt mi több, a barátcserje nemcsak a PMS tüneteit enyhíti, de a menstruációs ciklus zavarának szabályozására is alkalmas lehet. A Premens tabletta tehát nem csak akkor lehet segítségünkre, ha premenstruációs szindrómától szenvedünk, hanem akkor is, ha rendszertelen vérzéssel, cikluszavarral küzdünk.

Vény nélkül kapható, barátcserjekivonat-tartalmú gyógyszer