Megterhelő időszak: így óvjuk magunkat a fertőzésektől

Azt már sokan tudjuk - és az elmúlt hónapokban különösen nagy hangsúlyt kapott -, hogy a fertőzések elleni védekezés egyik kulcsfontosságú eleme a rendszeres, alapos kézmosás szappannal. Azonban most nem a kórokozók elleni védekezésről, hanem egy számunkra különösen kedves tevékenységről, az evésről, pontosabban a stresszevésről (nassolásról) szeretnénk pár gondolatot megosztani.

Gyengíti az immunrendszert

Hasznos lenne, ha csak akkor étkeznénk, ha valóban éhesek vagyunk, de a többség sajnos saját tapasztalatból tudja, nem mindig csak akkor eszünk, ha megkordul a gyomrunk.

Eszünk bánatunkban, nassolunk, ha fáradtak vagyunk, megjutalmazzuk magunkat némi édességgel egy rossz nap végén, rágcsálunk, ha túl sok a stressz... Ismerős? Ez az úgynevezett érzelmi alapú evés, vagy más néven stresszevés, ami amellett, hogy nem éri el eredeti célját, azaz háborgó érzéseink megnyugtatását, még újabb problémákat is generál. Jellemzően, ha túl sok a stressz - amiből az elmúlt hónapok alatt sokunknak jócskán kijutott -, akkor nem feltétlenül nézünk egészséges rágcsálnivalók után, hanem inkább választjuk a szénhidrátokban és zsírokban gazdag nassolnivalókat.

Kivel nem fordult még elő, hogy egy stresszes munka közben valami finomságot nassolt önmegnyugtatásul? Fotó: Getty Images

Egy-egy kiadós stresszevésroham után ráadásul még bűntudatunk is lesz, ha pedig ezt ismét finom falatokkal próbáljuk elnyomni, máris bekerültünk az ördögi körbe, amely a rossz szokás elmélyülésén túl egyre terebélyesebb zsírpárnákat, valamint a szervezet természetes egyensúlyának felborulását, azimmunrendszerlegyengülését is magával hozza. Ez pedig köztudottan egyet jelenthet a fertőzések iránti fogékonyság növekedésével, ami sajnos testünk intim részeit sem kíméli.

Miért az egészségtelen nassolnivalókat kívánjuk?

Ahhoz, hogy megértsük, miért nem répát rágcsálunk, hanem például kekszet, pizzát vagy épp csokit, ismernünk kell testünk válaszát a stresszre.

Stresszhelyzet lehet akár egy kellemetlen beszélgetés a főnökkel, ha odakozmál az ebéd, vagy, ha megint leette magát a gyerek, pedig ma már kétszer átöltöztettük. Ilyenkor a szervezetünk - bár közel sincs akkora veszélyben, mint egykor a vadonban - az evolúciós reakció hatására megemeli egyebek között a kortizol és az adrenalin szintjét, hogy az "üss vagy fuss" helyzethez elegendő energiánk legyen.

Igen ám, de a mai stresszhelyzetek többségénél egyik sem működik, ráadásul ha a nyomás állandósul, kiürülnek a glükózraktáraink, és megjelenik az ismert farkaséhség. Ezt, és a lecsökkent kortizolszintünket is, magas zsír- és cukortartalmú ételek bevitelével kompenzáljuk, ám a kortizol ismételt növekedésével ez nemhogy enyhülne, csak fokozódik. Ez a hormonális háttere a stresszevés ördögi körének, ami nemcsak azért káros, mert több lesz a zsírpárnánk, hanem azért is, mert a megemelkedett kortizolszint miatt csökken az immunfunkciókat támogató prosztaglandinok mennyisége.

Nem csak a zsírpárnák szaporodnak

A szervezetbe bevitt extra kalóriák többsége szénhidrátból, főképp cukrokból származik, ami viszont a testünkben természetesen jelen lévő baktériumok és gombák egyik tápláléka.

Ilyen például az bélrendszerünkben, a bőrünkön, a nyálkahártyánkon élő Candida albicans sarjadzógomba is, ami elszaporodva nagyon kellemetlen emésztőrendszeri gondokat, nők esetében pedig hüvelyi fertőzést képes okozni. Márpedig, ha van elég tápláléka, és az immunrendszerünk sincs a csúcson - e kettő a stressz miatt együtt jár -, akkor a vérkeringésbe is képes bejutni, és az így kialakuló Candida-invázió számos belső szervet támadhat meg. Sőt akár szepszist is okozhat, igaz, meg kell jegyeznünk, hogy utóbbi kórkép nem fordul elő gyakran.

A nők esetében gyakoribb "vendég" a hüvelygomba. Rövid idő alatt fény derül a Candida elszaporodására a szervezetben, mivel a hüvelyflóra érzékeny egyensúlya azonnal felborul, kellemetlen égő, viszkető érzés, darabos folyás formájában jelezve, hogy itt valami nincs rendben.

Hüvelyfolyás: nem mindegy, hogy milyen A hüvelyváladék folyamatosan változik a ciklus során, könnyen előfordulhat azonban, hogy a színe, a szaga vagy az állaga szokatlanná válik. Ezt az állapotot leggyakrabban kórosan elszaporodott gombák vagy baktériumok okozzák. Korábbi cikkünkből kiderül, hogyan lehet kideríteni, hogy gomba vagy baktérium okozza-e a bajt. Kattintson a részletekért.

Ilyenkor egyrészt érdemes megbizonyosodni arról, hogy mi okozza a tüneteket, másrészt az enyhítésükről is mielőbb gondoskodni kell. Segíthetnek a hüvelyflóra egyensúlyának helyreállását támogató, tejsavat és más természetes összetevőket tartalmazó készítmények. Gombás hüvelyfertőzés esetén érdemes olyan készítményt választani, ami csillapítja a viszketést, ápolja az érzékeny terület bőrét, és lehetőleg megakadályozza a gombák további szaporodását is.

Ezeket kell kerülni

Emellett pedig feltétlenül érdemes - lehetőleg orvosi konzultációt követően - olyan diétába kezdeni, amely mellőzi a cukrot és az egyéb finomított szénhidrátokat, így segítve a szervezetünket az egészséges testsúly visszanyerésében, és ezáltal természetes védelmi mechanizmusunk visszaállításában.

A diéta mellett ajánlott - éppen a stresszevés problémájának megoldása céljából - stresszkezelési technikákat is elsajátítani, illetve beiktatni az életünkbe a rendszeres testmozgást, hiszen a megnövekedett zsír-izom arány cukorbetegségre hajlamosító tényező, ami pedig fokozza a fertőzéseknek való kitettséget.

Ha a fentieket betartjuk, akkor nemcsak a túlsúly következtében is kialakult kellemetlen intim tünetektől szabadulhatunk meg, de a bikiniszezont is magabiztosabban várhatjuk, erősödhet az immunrendszerünk és javulhat az általános egészségi állapotunk.

A legjobb természetesen, ha a problémákat sikerül megelőznünk változatos, finomított szénhidrátokat és cukrot mérsékelten tartalmazó étrenddel, rendszeres mozgással és a megfelelő stresszkezelési technikák elsajátításával. Hiszen ki akarna hónapokig küzdeni a Candidával, ha a fertőzést el is lehet kerülni?