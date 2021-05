Krónikusan visszatérő bakteriális vaginózis

Jelek, amelyek hüvelybajokra utalnak - részletek.

A bakteriális hüvelyfertőzés (bakteriális vaginózis) kialakulásának hátterében a hüvelyben található baktériumok természetes egyensúlyának felborulása áll. A hüvelyflórában elszaporodnak a szervezet működésére ártalmas baktériumok, amire híg, bőséges, szürkésfehér színű folyás hívja fel a figyelmet. A gyakran kellemetlen, halszagra emlékeztető hüvelyváladékot kísérheti enyhe viszketés is, de az általános értelemben vett gyulladásos tünetek - vörösség, duzzanat, erőteljesfájdalom- többnyire csak enyhe formában jellemzőek.

A bakteriális vaginózis mindenképpen kezelést igénylő betegség, amelyet érdemes komolyan venni, hiszen olyan szövődményeket okozhat, mint például kismedencei gyulladások, visszatérő hólyaghurut (felfázás), koraszülés, spontán vetélés, valamint szülés vagy nőgyógyászati műtétek utáni fertőzések. Fontos hangsúlyozni, hogy - az alapos vizsgálatot követően - a nőgyógyász által előírt antibiotikumos kezelést mindig a megadott módon kell végigvinni, mivel az idő előtti befejezésekor fennáll a veszély a betegség újbóli fellángolására.

h i r d e t é s

A kiújulás okai

A bakteriális vaginózis kiújulásra hajlamos kórkép, így még a sikeres kezelést követően is visszatérhetnek a kellemetlen tünetek. Ennek a fő oka jellemzően nem a szervezetet kívülről veszélyeztető - például szexuális úton terjedő - baktériumok támadása, hanem sokkal inkább az, hogy a saját baktériumflóra önszabályzó rendszere nem működik a megfelelőképpen. A hüvely egészségesen kissé savas pH értéke eltolódik a lúgos irányba, amely a tejsavbaktériumok számának a csökkenését okozza.

A bakteriális vaginózis hajlamos a kiújulásra. Fotó: Getty Images

A természetes flóra felborulását veszélyezteti például a túlzásba vitt intim higiénia, a lúgos tisztálkodószerek használata, valamint a gyakori hüvelyöblögetés is. Szintén a jótékony Lactobacillusok számának a csökkenését okozhatja egy-egy antibiotikum-kúra is, amely komoly károkat okozhat a hüvelyflórában. Emellett érdemes még megemlíteni olyan egyéb tényezőket is, amelyek szintén fokozhatják a hüvelygyulladásra való hajlamot. Ilyenek lehetnek egyes betegségek (pl. cukorbetegség), alkoholizmus, dohányzás, hormontartalmú gyógyszerek, a változókor, új szexuális partner, spermicid anyaggal kezelt óvszerek vagy akár bizonyos ruhadarabok viselése is.

Hogyan előzhetjük meg?

A hüvelyfertőzés visszatérésének hosszú távú megelőzésére fontos a lehető legjobban kiiktatni a hajlamosító tényezőket. Ehhez szükség van a helyes - és nem túlzásba vitt - intim higiénia betartására. A hagyományos, lúgos mosakodószereket cseréljük le pH-semleges, allergénmentes, kímélő tisztálkodószerekre, valamint érdemes mellőzni az illatosított törlőkendők, WC-papírok, intim betétek és tamponok használatát. Kerülendő még a túlzott dohányzás és az alkoholfogyasztás is. Az öltözködésre ugyancsak kiemelt figyelmet kell fordítani: a szoros, műszálas fehérnemű és nadrág mellett problémát okozhat a nedves fürdő- vagy edzőruhák tartós viselése is. Utóbbiakat érdemes a sportolás vagy strandfürdőzés után azonnal szárazra cserélni.

Kiemelt figyelem a hüvelyflórának

A bakteriális vaginózis kezelését követően minden esetben ajánlott hüvelyflóra-regeneráló kúrát tartani. Ahhoz, hogy a kiújulást megelőzzük, ezt a kezelést érdemes bizonyos időközönként megismételni. A savas közeg fenntartása ugyanis elősegíti a jótékony Lactobacillusok szaporodását, miközben gátolja a káros baktériumok újbóli elszaporodását.

A patikában vény nélkül kaphatóak olyan, akár várandósság alatt is alkalmazható, hormonmentes készítmények, amelyek használatával visszaállítható a hüvely savas kémhatása, illetve serkentik az egészséges flóra kialakulását. Ezek a regeneráló készítmények különösképpen ajánlottak antibiotikumkúrákat követően, valamint visszatérő bakteriális vaginózis esetén.