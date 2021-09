Kikezeletlen betegségek, amik akár a teherbeesést is megnehezíthetik

A női meddőség okai

Orvosi értelemben meddőségről akkor beszélhetünk, ha védekezés nélkül egy év után sem jön létre terhesség, vagy az rendszeresen spontán vetéléssel végződik. A hiábavaló próbálkozásoknak számos oka lehetnek: hormonális zavarok, genetikai-, cukor-, pajzsmirigy- vagy mellékvesebetegségek, endometriózis, policisztás ovárium szindróma (PCOS), vagy például azelhízásis. A közel sem teljes felsorolás mellett azonban a sikertelen kísérletek háttérében lehet akár egy olyan kikezeletlen hüvelyfertőzés is, ami bár ártalmatlannak tűnik, hosszútávon mégis súlyos következményekkel járhat.

Intim változások szülés után: mi normális, és mivel forduljunk orvoshoz? Szülés után sok nő szembesül olyan testi változásokkal, amelyekre nem igazán tudott felkészülni, mert csak elképzelései voltak arról, mi történik majd szervezetével, főképp intim testtájával a baba világra jötte után. Összefoglaltuk, mi számít ilyenkor természetesnek, és mi nem. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Chlamydia

Ilyen például az egyik leggyakoribb nemi úton terjedő fertőzés, a Chlamydia trachomatis. A kórokozó az esetek többségében tünetek nélkül terjed el a szervezetben: először a méhszájban okoz gyulladást, azonban, ha tovább terjed a kismedencébe, akkor a petevezető elzáródását vagy károsodását idézhet elő, ami akár meddőséghez, vetéléshez vagy koraszüléshez is vezethet. Az antibiotikummal jól gyógyítható betegség a nők háromnegyedénél egyáltalán nem produkálja a csak ritkán előforduló - sárgás színű hüvelyfolyással, a köztes vérzés, vizelési nehézséggel vagy fájdalmas közösüléssel járó - tüneteket, így gyakran csak a meddőségi kezelések során derül rá fény. Addigra azonban már gyakran súlyos károsodásokat okoz a szervezetben.

Bakteriális vaginózis

Nem csak a nemi úton terjedő betegségek, hanem a hüvelyflóra kényes egyensúlyának felborulása is kedvezőtlen hatással lehet a fogantatásra. Ha megváltozik a hüvely pH-ja - például menstruációs vér vagy ondó jelenléte miatt - az a káros baktériumok számára teremt kedvezőbb környezetet a hasznos baktériumokkal szemben, és kialakulhat a bakteriális hüvelygyulladás (bakteriális vaginózis). Afertőzéskikezeletlenül kismedencei gyulladást, terhesség idején koraszülést okozhat. A kórkép tünetei közé tartozhat a kellemetlen szagú, bő, szürkés-fehér színű hüvelyfolyás, a közösülés alatt jelentkező fájdalom, és a megemelkedett (4,5 feletti) pH-érték.

Számos oka lehet annak, ha valaki hiába próbál teherbe esni. Fotó: Getty Images

A bakteriális vaginózis tüneteinek enyhítésére vény nélkül is elérhetőek olyan gélek, illetve hüvelykúpok, amik segítenek visszaállítani az enyhén savas - a fertőzéseknek kialakulásának jobban ellenálló - pH-értéket, így szorítva vissza a káros baktériumok terjedését. A hüvely természetes flórájában is megtalálható tejsavat tartalmazó készítmények hatékonyan semlegesítik a kellemetlen szagot és enyhítik a rendellenes folyást. Elérhetőek olyan változatok is, amik a tejsav mellett glikogént is tartalmaznak - utóbbi anyag a hüvely egészséges működését védő baktériumok tápláléka,így serkenti azok szaporodását. A tünetenyhítés mellett szükség lehet hüvelyi antibiotikumra is a fertőzést okozó baktériumok elpusztításához. Ezt orvos tudja felírni.

Hüvelygomba

A bakteriális fertőzések kialakulása mellett, a hüvelyflóra felborulásának másik gyakori következménye a hüvelygomba kialakulása. A sokak egészséges flórában is megtalálható Candida gomba akkor kezd kóros szaporodásba, ha a kényes egyensúly valamiért kibillen. Leggyakoribb tünetei közé tartozik a nemi szerv viszketése, fehér, túrós állagú, szagtalan hüvelyváladék,fájdaloma hüvelybemenet környékén, valamint a szeméremajkak enyhe duzzanata. Az egyszerűbb esetek többnyire jól kezelhetők vény nélkül kapható készítményekkel.

Hatékonyak lehetnek a gombaölő hatású, például klotrimazolt tartalmú hüvelykapszulák vagy hüvelytabletták, illetve - kiegészítésképpen - olyan gombaölő krémek is, amik külsőleg alkalmazva enyhítik a viszketést.

Amennyiben bizonytalanok vagyunk abban, hogy tüneteink bakteriális vagy gombás eredetűek, rendelkezésünkre állnak olyan otthon végezhető, pH-érték alapú tesztek is, amelyek a tünetekkel együtt értelmezve támpontot adnak a fertőzés eredetének eldöntéséhez. Az alapján pedig már a gyógyszerész fog tudni megfelelő készítményt ajánlani a vény nélkül kapható szerek közül. . Fontos azonban, hogy ha tüneteink nem enyhülnek, vagy néhány havonta visszatérnek, feltétlenül forduljunk nőgyógyászhoz!

Bármelyik fertőzés célzott kezelése után érdemes- tejsavbaktériumot (Lactobacillus) tartalmazó úgynevezett hüvelyi probiotikummal flórahelyreállító kezelést alkalmazni.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.