Intim változások szülés után: mi normális, és mivel forduljunk orvoshoz?

Hiába a lelkiismeretesen elvégzett szülésfelkészítő tanfolyam, a tudatos felkészülés, mások szüléstörténetének meghallgatása, egy gyermek világrahozatala előre nem látható testi (és lelki) változásokkal járhat. A várandós nők teste a terhesség kilenc hónapja alatt folyamatosan alakul, és ezek a változások nem érnek véget a szüléssel. Sőt.

A szülés utáni vérzés

A szülés vérzéssel jár. Hogy ki mennyi vért veszít, számos tényezőtől függ: hüvelyi szülés esetén a többi között attól, hogy mekkora a baba, és világra jötte milyen hüvelyi és gátkörnyéki sérülésekkel jár. Az ezt követő, gyermekágyi időszakban a nők teste elkezd regenerálódni, aminek része a hetekig elhúzódó vérzés (lochia) is. Noha ez sokak számára ijesztőnek tűnhet, természetes folyamat, és attól függetlenül számítani kell rá, hogy a kismama hüvelyi úton, vagy császármetszéssel ad életet gyermekének. A vérzést ilyenkor az okozza, hogy a szülés után a méh azonnal elkezd összehúzódni - a kisbaba szoptatásakor a folyamatosan termelődő oxitocin hormonnak köszönhetően ezt érezni is lehet -, ám ahol a méhlepény levált, ott vérzés lép fel. A vér mellett szövetdarabok, és felgyülemlő váladék is távozik, ami jelzi, hogy a méh tisztul. A vérzés hossza és erőssége egyénenként változó: van, akinél olyan, mint egy elhúzódó menstruáció, amit egészségügyi betétekkel át lehet vészelni, másoknál viszont több hétig, akár a hatodik héten esedékes kontrollig is tarthat. Sokaknak ilyenkor nagyobb nedvszívó képességű, speciális betétekre van szüksége, amit gyakran kell cserélni. De még ez is normálisnak tekinthető. Ahogy az is, hogy az első időszakban minden nyugalmi helyzetből való felálláskor nagyobb mennyiségű - a hüvelyben időközben felgyűlt - vér távozik.

Rendellenességre utalhat, ha a kismama erős alhasi fájdalmat érez napokkal a szülés után is, ha belázasodik, a vérzés állaga darabos lesz, vagy a színe "gyanús". (A szülés utáni pár napban a távozó vér színe sötétvörös, majd élénk savós-pirossá válik, ezt követően pedig egyre világosodik.) Ha változatlanul sötét marad, és mennyisége egy hét elteltével sem kezd csökkenni, érdemes orvoshoz fordulni, mert komoly probléma is állhat a háttérben. Előfordulhat, hogy a méh nem tud megfelelően összehúzódni vagy nem tisztul eléggé, mert méhlepény-, esetleg egyéb szövetdarab maradt bent, ami nem képes magától távozni, és gyulladást okoz. Ilyenkor azonnali és szakszerű segítségre lehet szükség, hogy ne alakuljanak ki súlyos szövődmények.

Szülés után sok nő szembesül olyan testi változásokkal, amelyekre nem igazán tudott felkészülni.

Fotó: Getty Images

Császármetszés után is jelentkezhetnek gyulladásra utaló jelek: ha a műtéti terület kellemetlenül duzzadt, vörös, ég, vérzik vagy erősen váladékozik, esetleglázjelentkezik az első pár nap elteltével, mindenképpen érdemes orvossal konzultálni a továbbiakról.

A gátmetszés helye

Ha a szülést levezető orvos úgy ítéli meg, hogy az utolsó szakaszban, a kitolásnál valami miatt - vagy mert túl gyorsan érkezik vagy mert túl nagy a fej mérete - a baba nem tud akadálytalanul és az anyának sérülést nem okozva átjutni a hüvelyen, gátmetszésre kerül sor. Időben alkalmazva elkerülhető vele egy komolyabb sérülés: például a hüvely vagy a gát repedése, szakadása, a végbél záróizmának sérülése, amit a magzat kinyomása, kirobbanása okozhat. Az ollóval ejtett, néhány centiméteres vágást a szülést követően összevarrják. Ez az első pár napban erős fájdalommal jár: az égő, feszülő érzés, a gát környékének megduzzadása, lilás vöröses elszíneződése normális jelenség. Hogy ne fertőződjön el, a gátsebet gondosan tisztán kell tartani. Előfordulhat azonban, hogy nem gyógyul megfelelően: hetekkel a beavatkozás után is annyira érzékeny, hogy állni is nehéz tőle, esetleg begyullad, váladékozik. Ilyenkor szerencsés orvoshoz fordulni.

A kitágult hüvely

Aki hüvelyi úton ad életet gyermekének, megtapasztalhatja, hogy a vagina valójában milyen rugalmas: optimális esetben egy 3-3,5 kilós baba viszonylag simán, egy 4 kg körüli már nehezebben préselődik át rajta. Hogy a hüvely tágulását jelentősen befolyásolja a kitolás időtartama, a baba nagysága és súlya. Ahogy azt is, hogy a szülés után meddig tarthat a vagina regenerálódása. Van, akinél pár hónap elteltével visszaáll ha nem is az eredeti, de egy ahhoz közeli állapot. Másoknál több év elteltével sem nyeri vissza rugalmasságát, amit okozhat kötőszöveti gyengeség vagy hormonális változás is. A tág vagina azonban nem csak esztétikai szempontból jelenthet problémát: a hüvely falának gyengülése miatt csökken érzékenysége is, ez pedig hátrányosan befolyásolhatja a nemi élet minőségét - férfiak és nők számára egyaránt. Emellett megnő a különféle hüvelyi- és húgyúti fertőzések kockázata. A hüvely izomzatának megerősítésében sokat segíthet az intim torna, például a medencefenék izmait is edző Kegel-gyakorlatok. A helyes táplálkozás is fontos, és jó, ha tudatosan figyelünk testsúlyunkra szülés után, nehogy vég nélkül csússzanak fel ránk a plusz kilók, tovább terhelve medencénket és az ott található szerveinket.

Ha azt érezzük, hogy hüvelyünk még egy évvel a szülés után is tág, nem rugalmas, vagy ha kellemetlen tüneteket észlelünk: például a vaginába áramló levegő fura hangot adva távozik, érdemes orvoshoz fordulni, előfordulhat ugyanis, hogy csak a hüvelyszűkítő kezelés hoz tartós megoldást.

A szivárgó vizelet

Mivel a terhesség utolsó hónapjaiban a baba súlyának gyors gyarapodása miatt a medencealapi izmok - ezzel együtt a húgyhólyag környékiek is - különösen nagy nyomásnak vannak kitéve, óhatatlan, hogy lazábbak lesznek, és ez a szülés után sem feltétlenül jön helyre. Becslések szerint a szülést követő pár hónapban a nők egyharmada szenved vizelet-inkontinenciától, ami a legegyszerűbb helyzetekben - nevetés, vagy akár tüsszentés közben - is okozhat kellemetlen pillanatokat. Az akaratlan vizeletvesztés ellen hatékony megoldás a medencefenék izmainak megerősítése, például a már említett Kegel-tornával. Amennyiben a rendszeresen végzett gyakorlatok ellenére sem múlik a vizeletinkontinencia, érdemes szakembertől segítséget kérni.

A hüvelyszárazság

Noha a hüvelyszárazság természetes a gyermeküket szoptató anyák körében, mégis sokaknak okoz kellemetlenséget. Hátterében a hüvelyhám állapotát is befolyásoló hormonális változás áll: szülés után ugyanis hirtelen csökken a hüvelyváladék termelődését is serkentő ösztrogén mennyisége. Ami a szoptatással tovább apad, mert egyéb hormonok - például a tejkiválasztásért felelős prolaktin - termelődnek nagyobb mennyiségben. A hüvelyszárazság irritáló, viszkető érzést, kipirosodást okozhat, emellett fájdalmassá teheti a nemi érintkezést, mindkét félben diszkomfortérzetet keltve. Mivel ez hosszú távon párkapcsolati gondokhoz is vezethet, érdemes időben - pár hónap elteltével - tanácsot kérni nőgyógyászunktól. Már csak azért is, mert ha a hüvelyszárazság állandósul, gyengül a vagina védekezőképessége a különféle kórokozókkal szemben és gyakoribbak lehetnek a különféle hüvelyi fertőzések.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.