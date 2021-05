Az egészséges hüvelyváladékában nagy számban megtalálhatók az úgynevezett Lactobacillusok, amik védelmet tudnak nyújtani a különféle fertőzésekkel szemben. Ezek a bacilusok savas pH-jú közeget biztosítanak a hüvelyben, amelyet a fertőzést okozó baktériumok nem tolerálnak. A savas közegben a kórokozók nem képesek sem szaporodni, sem betegséget okozni. Igen ám, de az egészséges hülyeflóra kényes egyensúlyát többféle tényező is fel tudja borítani. Árthatnak neki a különböző kemikáliák, amelyek megtalálhatóak például az öblítőszerekben, vagy akár az intim lemosókban, de károsíthatja az illatosított betétek, tamponok, intim törlőkendők használata is. Gondot okozhat továbbá egy-egy antibiotikum-kúra, vagy ha a vécéhasználat után nem elölről hátrafelé töröljük meg magunkat.

Ha a hüvely egyensúlya valamilyen tényező miatt felborul, és a Lactobacillusok száma lecsökken, akkor a hüvely pH-ja emelkedni kezd. Ettől olyan környezet tud kialakulni, ami tökéletes táptalajt biztosít a baktériumok elszaporodásához.

De hogy jön a képbe a hólyaghurut?

Amennyiben a hüvelyflóra egyensúlya felborul és a hüvelyben elszaporodnak a kórokozók, azok a húgycsövön feljutva könnyen gyulladást okozhatnak a húgyhólyagban. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis hólyaghurutot, vagy más néven a felfázást nem kifejezetten a hideg, vagy maga a "fázás" okozza, hanem valójában bakteriális fertőzésről van szó, amit leggyakrabban a húgyhólyagba feljutó E. coli nevű baktérium vált ki.

A hülyeflóra kényes egyensúlyát többféle tényező is fel tudja borítani. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk a hüvelyflóra egyensúlyának fenntartásáért és a felfázás elkerülésért?

Fontos tudnunk, hogy a hólyaghurut kezelésben a hangsúly a megelőzésen, illetve a korai tünetek antibiotikum-mentes enyhítésén van. Szerencsére néhány egyszerű szabályt betartva mi magunk is sokat tehetünk a hüvelyflóránk egészsége érdekében:

kerüljük a szappanok és intimspray-k használatát: tisztálkodáshoz elegendő a bőséges langyos víz, vagy használjunk pH-semleges tusfürdőt;

ne vigyük túlzásba az intim higiéniát: kerüljük a különféle kemikáliákat tartalmazó törlőkendők, vagy illatosított betétek használatát;

a menstruáció alatt, valamint szex előtt és után figyeljünk oda a megfelelő tisztálkodásra;

együttlétek után mielőbb ürítsük a hólyagunkat, hogy az aktus során odakerülő baktériumok ne tudjanak szaporodni;

ügyeljünk a helyes vécéhasználatra, idegen helyen ne üljünk közvetlenül a deszkára, és mindig elölről hátrafelé töröljük meg magunkat;

ha pisilnünk kell, ne tartogassuk sokáig, mert a hólyagban pangó vizelet ideális táptalaj a baktériumok szaporodásához;

menzesz idején éjszakára ne használjunk tampont, mivel a hosszú időn át pangó vér lúgos irányba tolhatja a hüvely pH-ját.

Ha antibiotikum-kúrára szorulunk...

Bár a súlyosabb hólyaghurut kezelésére az orvosok antibiotikum-kúrát szoktak javasolni, fontos tisztában lennünk ezeknek a gyógyszereknek a nem kívánt hatásaival is. Igaz, hogy az antibiotikumok sikeresen el tudják pusztítani a felfázást okozó baktériumokat, a gond csak az, hogy a rossz baktériumokkal együtt a jókat, így a Lactobacillusokat is megtizedelik. Ha tehát az orvosunk szükségesnek látja az antibiotikumokkal történő kezelést, mindenképpen fontos, hogy a kúra után a megfelelő készítményekkel helyreállítsuk a hüvelyflóránk egyensúlyát, ezzel csökkentve a felfázás kiújulásának lehetőségét.

