A változókor egy teljesen normális folyamat, amelyen minden nő keresztülmegy élete során - szerencsére azonban számos tünet, köztük a hüvelyszárazság is egyszerűen kezelhető.

Tünetek

Változókorban a nemi szervek területén található nyálkahártya gyakran már nem megfelelően hidratált. Ez sokszor a változókori hormonális változással van összefüggésben, ami viszont hüvelyszárazságot okozhat. Ebben az esetben a következő tünetek jelentkezhetnek a hüvelybemenetnél és a külső területen:

szárazságérzet

viszketés

égő érzés

fájdalom (pl. szexuális érintkezés közben, vagy akár olyan hétköznapi helyzetekben is, mint az ülés vagy a kerékpározás)

Ha Ön éppen most lép változókorba és az elmúlt négy hétben tapasztalta a tünetek bármelyikét a hüvely területén, az talán figyelmeztetés lehet arra, hogy Önt is érinti a hüvelyszárazság.

Hogyan kezeljük a hüvelyszárazságot a változókorban?

Először is: a változókor nem egy betegség, hanem a női test teljesen természetes változása. Ezek a fizikai változások azonban számos nőnek kényelmetlenséget okozhatnak. A hüvelyszárazság a változókor egyik lehetséges kellemetlen mellékhatása. A hüvelyszárazság azonban megelőzhető és kezelhető. A súlyosság fokától és a páciens igényeitől függően különböző lehetőségek állnak rendelkezésre:

Hormonális kontra hormonmentes terápia hüvelyszárazság esetén

Hüvelyszárazság kezelésére elérhetők hormontartalmú és hormonmentes készítmények egyaránt. A hormontartalmú készítmények vénykötelesek és kizárólag orvos írhatja fel őket. A hormonmentes készítmények esetében krémek, gélek és hüvelykúpok közül választhatunk.

Hormonális terápia:

A felírt hüvelykrémek vagy kúpok szabályozzák az ösztrogénhiányt

A hormonok közvetlenül a környezetbe vagy a véráramba kerülnek

Terhesség, szoptatás és sugárkezelés esetén használatuk nem javasolt

Hormonmentes terápia:

A hormonmentes krémek, gélek és hüvelykúpok vény nélkül kaphatók a gyógyszertárakban

A tüneteket helyileg enyhítik

Rendszeres használatuk megelőzi a bőr kiszáradását, illetve a bőrirritációt a nemi szervek környékén

Minden nő használhatja, beleértve a várandós, szoptató anyákat és a daganatkezelésben részesülő nőket

Krém vagy gél hüvelyszárazságra?

A hüvelyszárazság hormonmentes kezelésére krémek, hüvelykúpok és gélek állnak rendelkezésre. A gélek többnyire víztartalmú készítmények ápoló összetevő nélkül. Ha fogamzásgátlásra gumi óvszert használ, többnyire vízbázisú gélt kell alkalmazni. A Vagisan hüvelyhidratáló krém nemcsak hidratálja, hanem ápoló lipidekkel (zsírokkal) is ellátja a bőrt az intim területen. Ez kellemesen puhává varázsolja az intim területen található bőrt, ami az intim együttlétekre is pozitív hatással lehet.

Vagisan hüvelyhidratáló krém hüvelyszárazság ellen

Változókorban van és hüvelyszárazságtól szenved? A Vagisan hüvelyhidratáló krém segít enyhíteni a kellemetlen érzést. Rendszeres használata hozzájárulhat a hüvelyben és a külső nemi szervek tájékán fellépő, szárazság okozta irritáció és gyulladás megelőzéséhez. A Vagisan hüvelyhidratáló krém recept nélkül kapható a gyógyszertárakban.

A vízbázisú gélekkel ellentétben a Vagisan hüvelyhidratáló krém nemcsak hidratálja, hanem ápoló lipidekkel (zsírokkal) is ellátja a bőrt az intim területen. A hüvely érzékeny bőrét kellemesen puhává varázsolja, és mindezt hormonok alkalmazása nélkül. A Vagisan hüvelyhidratáló krém applikátorral vagy anélkül juttatható a hüvelybe.

Utazáskor a hüvelyhidratáló Cremolum hüvelykúp különösen praktikus és egyszerűen elfér a bőröndjében.

A Vagisan hüvelyhidratáló Cremolum hüvelykúp is elérhető hüvelyben történő használatra. A hüvelykúp applikátor nélkül is bejuttatható a hüvelybe, ahol elolvad és - a hüvelyváladékkal együtt - krémet képez, amely belülről ápolja a hüvelyt.

*NAMS (2013). "Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North American Menopause Society." ("A vulvovaginális atrófia tüneteinek kezelése: Az Észak-Amerikai Menopauza Társaság 2013. évi állásfoglalása" Menopause 20(9): 888-902

A készítmények gyógyászati segédeszközök.

Gyártó: Dr. August Wolff GmbH & Co KG, Bielefeld, Németország

Forgalmazó: Medimprove Kft., 2100 Gödöllő, Szkíta krt. 10.