A hüvelyváladék tehát alapesetben teljesen természetes jelenség, és fontos szerepe van a női szervezetben: nedvesen és tisztán tartja hüvelyt, valamint megvédi a fertőzésektől, közösülés során elősegíti a megtermékenyítést, de segíti a spermiumok mozgását is. A folyás mennyisége és állaga a ciklusunk során folyamatosan változik: az ovuláció ideje alatt bőségesebb, hígabb és nyákos állagú, míg máskor inkább sűrűbb és krémesebb. A hüvelyi folyásnak egészséges állapotban nincsen se szaga, se kifejezett színe, tehát általában fehér vagy átlátszó.

A fehér-átlátszó, szagtalan folyástól, - ha nem kíséri semmilyen rendkívüli egyéb tünet - egyáltalán nem kell tehát megijedni, a jelenség mindössze azt jelenti, hogy a női szervezet a maga rendje és módja szerint működik.

Mikor válik kórossá a hüvelyi folyás?

Mivel a ciklus során előfordulhat, hogy a folyás bőségesebbé válik, a nagyobb mennyiség még nem feltétlenül utal bármilyen bajra. Az viszont már figyelmeztető jelnek számít, ha a folyás mennyisége mellett annak színe, szaga és állaga is megváltozik. Ha pedig a megváltozott folyást egyéb tünetek is kísérik - úgy mint alhasi fájdalom, viszketés vagy fájdalmas közösülés - akkor nagy valószínűséggel gombás vagy bakteriális fertőzésünk van. De vajon hogyan derítsük ki, hogy melyikkel állunk szemben?

A hüvelyi folyást gyakran kísérik alhasi fájdalmak. Fotó: Getty Images

Bakteriális vaginózis: az egyik leggyakoribb probléma

A bakteriális vaginózis a fogamzóképes korú nőket érintő igencsak gyakran hüvelyfertőzés. A betegség fő tünete a bőséges, híg, szürkésfehér színű, halszagú hüvelyfolyás, melyhez sok esetben csípő, viszkető érzés társul. Azt is jó tudni, hogy a folyás szaga és mennyisége szex után még intenzívebbé szokott válni. A fertőzést a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása okozza, aminek leginkább a szexuálisan aktív nők vannak kitéve.

Hüvelygomba: szintén sokakat érintő női baj

A második leggyakrabban előforduló hüvelyi fertőzés nem más, mint a hüvelygomba, mely az érintettek 5 százalékánál visszatérő betegségként jelentkezik. A gombás fertőzés tünetei jól megkülönböztethetők a bakteriális vaginózisétól: a hüvelygomba ugyanis fehér vagy sárgás színű, sűrű, túrószerű folyással jár, amihez általában viszkető, égő érzés társul az intim területen, a szexuális aktus pedig gyakran csípő, égő fájdalmat okoz. Gyakori még, hogy a szeméremajkak megduzzadnak és kivörösödnek, valamint hogy az érintettek általános diszkomfortérzést tapasztalnak. A hüvelygomba kialakulása is a hüvelyflóra egyensúlyának felborulásához köthető.

Mitől borulhat fel a hüvelyflóra egyensúlya?

Az egészséges hüvely savas kémhatását az ott élő tejsavtermelő Lactobacillusok biztosítják. Erre a savas közegre azért van szükség, mert ez meggátolja a hüvelyflórában élő kórokozók túlzott szaporodását, ezzel véd a fertőzésekkel szemben. Ha a Lactobacillusok száma valamilyen oknál fogva lecsökken, akkor a savas kémhatás lúgos irányba tolódik, aminek hatására gyengül a hüvely védelmi rendszere, és így a kórokozók akadálytalanul elszaporodhatnak. Míg a bakteriális vaginózis kialakulásának hátterében általában egyszerre több baktériumfaj, köztük a bélflórában honos E. coli is megtalálható, addig a hüvelygombát a Candida gomba túlzott jelenléte váltja ki.

Rossz hír, hogy a hüvelyflóra egyensúlyát számos tényező megbonthatja. Nem ritkán az antibiotikumok állnak a probléma mögött, ezek a gyógyszerek ugyanis nemcsak a kórokozókat pusztítják el, de a szervezetet védő baktériumok, így a tejsavtermelő Lactobacillusok állományát is megtizedelik. További kiváltó tényező lehet a nem megfelelő - hiányos vagy éppen túlzásba vitt - intimhigiénia, a szexuális partnerek gyakori váltogatása, méhen belüli fogamzásgátló alkalmazása, vagy akár az olyan káros szokások, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás.

Kóros hüvelyfolyásom van, mit tegyek?

A hüvelyflóránk egyensúlyának fenntartásáért a mindennapokban mi magunk is sokat tehetünk. Már az is sokat számít, ha kerüljük a nem megfelelően szellőző, szoros vagy irritáló anyagú fehérneműk, nadrágok viselését, ha nyilvános vécén nem ülünk az ülőkére és nem használunk illatosított kozmetikumokat a nemi szerveink környékén.

De persze nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy a baj akkor is megtörténhet, ha egyébként minden óvintézkedést betartunk. Ám ilyenkor sem kell kétségbe esni, mutatjuk, melyek azok a gyógymódok, amik segíthetnek megelőzni vagy kezelni a panaszainkat.

