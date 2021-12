Szinte nincs olyan nő, aki élete során legalább egyszer ne esne át húgyúti fertőzésen. A hólyaghurut, vagy közkeletű nevén felfázás kínzó tünetei napokra megkeseríthetik az érintettek életét. A leggyakrabban jelentkező panaszok közé tartozik a gyakori és sürgető vizelési inger, az érintettek azonban csak kis mennyiségű vizeletet tudnak üríteni, ami a legtöbbször el sem hozza a várt megkönnyebbülést. A vizelet ilyenkor lehet zavaros, vagy egyenesen véres, valamint a megszokottól eltérő szagú is. A vizeletürítést kísérheti égő, csípő érzés, alhasi görcsök, és akár konkrét fájdalom is a szeméremcsont fölött.

Bár a közhiedelem a felfázást általában a hideggel köti össze, a betegséget leggyakrabban bakteriális fertőzés okozza. A hideg felületen való ücsörgés csak közvetett szerepet játszik: az altest lehűlése ugyanis csökkenti az immunrendszer védekezőképességét, így a szervezetben alapesetben is megtalálható baktériumok a húgyhólyagba jutva és annak falán megtapadva könnyebben elszaporodhatnak. A felfázásos esetek 80 százalékát az E. coli nevű bélbaktérium okozza.

Mi a baj az antibiotikumokkal?

A felfázás okozta égő, sürgető érzés kezelés nélkül csak egyre kellemetlenebb lesz, nem csoda hát, ha az érintettek minél előbb szeretnének megszabadulni a tünetektől. A kínzó panaszokra az antibiotikumok valóban gyors és hatékony megoldást nyújthatnak: az orvos által felírt gyógyszerek szedésével a tünetek akár 3 napon belül is megszűnhetnek. A probléma csupán az, hogy az antibiotikumok nemcsak a fertőzést okozó baktériumokat irtják ki a szervezetből, hanem a szervezet egészséges működéséhez nélkülözhetetlen hasznos baktériumfajokat is - beleértve a bél- vagy a hüvelyflóra jótékony baktériumait - ugyanúgy pusztítani kezdik. Ez az oka annak, hogy egy antibiotikumos kezelést követően sokan a fertőzések ördögi körében találják magukat: a hólyaghurut tüneteire antibiotikumot kezdtek szedni, ami a kórokozó baktériumok mellett elpusztította a hüvelyflóra egyensúlyát biztosító Lactobacillusok nagy részét is, így a hüvelyben élő más baktériumok szaporodásnak tudtak indulni, és kialakult náluk a hüvelygyulladás (más néven bakteriális vaginózis).

De arról is fontos beszélni, hogy a gyakori antibiotikumhasználat olyan antibiotikumrezisztens baktériumok kifejlődéséhez is hozzájárul, amelyek képesek ellenállni az antibiotikumoknak. Félő, hogy az antibiotikumrezisztens baktériumok által okozott betegségek kezelése a jövőben óriási kihívás elé fogja állítani az orvostudományt: előrejelzések szerint 2050-re az antibiotikumrezisztens baktériumok okozta megbetegedések a vezető halálokok közé számíthatnak majd. Tehát amennyire csak lehetséges, érdemes elkerülnünk a felesleges vagy túlzásba vitt antibiotikum-szedést, valamint minden esetben fontos mérlegelni, megéri-e egyből az ilyen kezelésbe belevágni.

Létezik természetes segítség

Az egészséges, erős immunrendszer képes lehet antibiotikumok nélkül is leküzdeni az enyhe fertőzést, főleg, ha ehhez megfelelő támogatást nyújtunk a testünknek. A bőséges folyadékfogyasztás például átmossa a hólyagot és segíti a baktériumok mihamarabbi kiürülését, ezért felfázás esetén a szokásosnál is több tiszta vizet és (gyógy)teát fogyasszunk. Emellett léteznek még egyéb természetes módszerek, melyek segítségével hatásosan enyhíthetünk a panaszokon.

Urzinol tabletta: az akut felfázás kezelésére

A vény nélkül kapható Urzinol tabletta a népi gyógyászatban régóta ismert gyógynövény, a medveszőlőlevél kivonatát tartalmazza, amelynek húgyúti fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és enyhe vizelethajtó hatását vizsgálatokkal is igazolták.

A medveszőlő egyik nagy előnye, hogy - ellentétben az antibiotikumokkal - vele szemben nem alakul ki rezisztencia, így ismételt kezelések során is hatásos marad. Segíthet csillapítani az enyhe hólyaghurut kezdeti, hirtelen fellépő, kellemetlen tüneteit, köztük a sürgető vizelési ingert, illetve az égő érzéssel járó hólyagürítést. A felfázás első jeleinek észlelésekor azonnal megkezdett kezelés 2-3 napon belül eredményt hozhat. Ám ha a néhány napos kezelés nem jár eredménnyel, mindenképpen orvoshoz kell fordulni a diagnózis pontosítása, valamint a további kezelés megbeszélése céljából.

Vény nélkül kapható, medveszőlőlevélkivonat-tartalmú hagyományos növényi gyógyszer