Ezért mocskosabbak a férfivécék

Egy tanulmány arra mutatott rá, hogy a férfiak vécéhasználat után hajlamosabbak kihagyni egy rendkívül fontos lépést - a kézmosást. Ezzel a felelőtlenséggel pedig mások egészségét is veszélyeztethetik.

A férfivécék mocskosabbak

A Royal Society for Public Health (Királyi Természettudományos Akadémia, Egyesült Királyság) felmérése szerint mindössze a férfiak fele mossa meg a kezét vécézés után, míg a másik nem esetében egy kicsit jobb az arány: a nők kétharmada tesz eleget ennek az alapvető higiéniai elvárásnak.

Mindössze a férfiak fele mossa meg a kezét vécézés után. Fotó: 123rf

A témában az Initial Washroom Hygiene nevű, higiéniai minőségbiztosítással foglalkozó brit cég is végzett egy kutatást. A cég londoni irodaházakat vizsgált meg és kiderült, hogy a férfi mosdók ajtajain négyszer több a baktérium, mint amennyi egy átlagos vécéülőkén található. Míg egy átlagos vécéülőkén 220 különféle mikróba jelenlétét mutatták ki, addig a férfi vécék ajtajainak belső kincsén 1 085 volt ez a szám. Egy átlagos női mosók kilincse pedig 188 mikróbának adott otthont.

Fontos tudni, hogy ezek a szennyeződásek veszélyesek is lehetnek az egészségre, könnyen okozhatnak gyomor- vagy bélrendszeri fertőzéseket. Sally Bloomfield, a vizsgálatban résztvevő egyik kutató azt is megállapította, hogy a nők általánosságban jobban odafigyelenek a vécézéssel kapcsolatos higiéniás szabályokra és gyakrabban is mosnak kezet a mosdó használata után.

Forrás: Daily Mail