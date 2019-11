Ennyien nem cserélnek naponta alsóneműt

Hogyan érdemes fehérneműt választani? Mutatjuk!

Nem is gondolnánk, hány ember számára nem jelent alapvető szükségletet napi szinten a tiszta alsónemű. Egy közelmúltban végzett friss kutatás viszont rávilágít a zavarba ejtő adatokra: a megkérdezettek 45 százaléka viseli ugyanazt a bugyit vagy alsónadrágot két napon át, vagy még tovább. Az adat nem téves - vannak, akik egy hétig is elvannak ugyanabban az alsóneműben. Sőt, a válaszadók 13 százaléka hét vagy annál is több napig sem cserél fehérneműt.

Vannak, akik csak hetetne vagy még ritkábban váltanak bugyit. Fotó: iStock

Nemcsak a férfiakra jellemző

Elsőre sokan azt gondolhatják, hogy a ritkább alsóneműváltás kizárólag a férfiakra jellemző, a válaszok alapján azonban ez nem igaz. A nők között is akadnak olyanok, akik akár több napig is ugyanabban a bugyiban maradnak. Hét napig vagy annál hosszabb ideig azonban már jóval kevesebb nő halogatja a cserét: ebben a kategóriában két és félszer több a férfi.

Ritkán veszünk újat

A kutatás nemcsak az alanyok fehérneműviselési szokásaiba pillantott be, hanem arról is fellebbentette a fátylat, mennyire ritkán vásárolnak az emberek új alsóneműt. 46 százalékuk beismerte, hogy egy éve vagy még több ideje hordja ugyanazokat a bugyikat vagy alsónadrágokat, 38 százalékuk pedig már az idejét sem tudja, mikor vásárolta meg fehérneműs fiókjának bizonyos darabjait.

Egyes szakemberek véleménye szerint egyébként félévente, de legkésőbb évente ajánlott lenne lecserélni az alsóneműs fiókunk tartalmát új darabokra - különösen az érzékenyebb, intim fertőzésekre hajlamosabb hölgyeknek. Ugyanis még a leggondosabb mosás ellenére is előfordulhat, hogy kórokozók vagy gombák telepednek meg alsóneműinken, ami intim- és húgyúti fertőzésekhez vezethet.

Forrás: nypost.com