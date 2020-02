"Dugába dőlt a téli hétvégénk"

Ember tervez...

Luca és Krisztián februárban ünnepelték kapcsolatuk ötödik évfordulóját. Úgy gondolták, a jeles nap megérdemli, hogy különleges helyen töltsék el, így elhatározták, hogy elutaznak egy romantikus, téli hétvégére egy wellness-szállodába. Alig várták, hogy kezdetét vegye a szieszta, és nem csupán azért, mert az év végi hajtást még mindig nem sikerült teljesen kipihenniük, hanem mert tudták, hogy most végre lehetőségük nyílik csak egymással foglalkozni. Ezt a luxust ugyanis a rohanós hétköznapokban szinte soha nem tudják megengedni maguknak.

Hiába minden romantikus terv, ha a hüvelygomba közbeszól... Fotó: iStock

Mindössze egy dolog árnyékolta be a közelgő utazást: Luca az indulás előtti napokban észrevette, hogy megváltozott a hüvelyváladékának a színe, állaga, szaga. A furcsa folyás aggasztotta egy kicsit, de nem foglalkozott vele különösebben. Úgy gondolta, hétvégére biztosan elmúlik. Útban a szálloda felé már el is felejtette, mi miatt idegeskedett. A hotel minden szempontból remek volt: kellemes szobát kaptak, és amikor bejárták a medencékkel, szaunákkal, jacuzzival, gőzkabinnal felszerelt wellnesst, tudták, a legjobb helyre jöttek. A lány azonban a fürdőszobában, átöltözés közben rájött, hogy a furcsa folyás nem múlt el, sőt, ha lehet, még zavaróbbá vált. Tudta, hogy ez bajt jelez, és így nem tanácsos ágyba bújnia kedvesével, vagy akár csak lemennie a wellnessbe. A romantikus, téli hétvége dugába dőlt...

Mi állhat a háttérben?

Az egészséges hüvelyváladék szagtalan, átlátszó, nem darabos, és a mennyisége sem bőséges. Ha Lucához hasonlóan azt tapasztaljuk, hogy az állaga, színe, szaga a fentiektől eltérő, és mellé még más intim tüneteink is vannak, nagy a valószínűsége, hogy valamilyen hüvelyfertőzés áll a háttérben. A probléma korántsem egyedi, a nők nagy része élete során legalább egyszer találkozik ilyen típusú betegséggel.

Az egészséges hüvely közege savas kémhatású, ahol kiegyensúlyozott arányban élnek a hasznos és a kártékony baktériumok. Ha bizonyos okok miatt a hüvelyi pH lúgos irányba tolódik el, akkor felborul a kényes egyensúly, és olyan kórokozók szaporodhatnak el, amik betegségeket, pl. különféle hüvelyfertőzéseket okozhatnak. A hüvelyfertőzések lehetnek gombás vagy bakteriális eredetűek, de az is előfordul, hogy a kettő egyszerre áll fenn.

Amíg a fertőzések kezelése tart, tanácsos kerülni a szexet, mert késleltethetjük vele a gyógyulást, és bizonyos esetekben akár a partnerünknek is átadhatjuk a kórokozókat.

Gombás hüvelyfertőzés

A hüvely gombás eredetű megbetegedéseit leggyakrabban az élesztőgombák, azok közül is főként a Candida albicans nevű faj idézi elő. A szagtalan, sárgásfehér, túrós állagú folyás mellett afertőzésjellemző tünete az intimtájék viszketése, a kivörösödött, duzzadt szeméremajkak, és a vizeléskor, illetve szexuális aktus közben tapasztalt fájdalom. Gyógyulásunk érdekében mindenképpen forduljunk szakemberhez! A hüvelygombát gombaellenes hatóanyagú, helyileg alkalmazható hüvelytablettákkal, kúpokkal, kenőcsökkel kezelik, de súlyosabb esetben akár szájon át szedett gyógyszerre is szükség lehet.

Bakteriális hüvelyfertőzés

A bakteriális vaginózis (BV) a hüvely egyik leggyakoribb fertőzése, melynek oka, hogy a normál hüvelyflórát alkotó tejsavbaktériumok száma lecsökken, a kártékony baktériumok pedig kórosan elszaporodnak. A betegség elsődleges tünete a híg, halszagú, szürkésfehér folyás, ám a gombás fertőzéshez hasonlóan gyakori az intimtájék irritációja, valamint a vizeléskor, szexuális aktus közben fellépő kellemetlen érzés is. A bakteriális vaginózis kezelés nélkül súlyos szövődményekkel járhat (pl. kismedence-gyulladás, méhnyálkahártya-gyulladás), így a panaszok fennállása esetén haladéktalanul jelentkezzünk be nőgyógyászunkhoz. A terápia alapját a helyileg ható antibiotikumok képzik, de kiegészítéseképpen például hüvelykrém alkalmazását is javasolhatja a szakember.

Hogyan védekezzünk?

Bár hüvelyfertőzések bárkinél kialakulhatnak, és sok esetben bizonyos időközönként újra meg újra visszatérnek, kis odafigyeléssel csökkenthetjük a veszélyt. Tartózkodjunk a különféle hajlamosító tényezőktől, amelyek felboríthatják a hüvelyflóra egyensúlyát, ezzel szabad teret biztosítva a kórokozók akadálytalan szaporodásához!

Ártalmasak lehetnek a különféle gyógyszerek, különös tekintettel az antibiotikumokra, fogamzásgátlókra, és legyünk óvatosak immungyengeséggel járó kórképek, cukorbetegség, a bőr ekcémás, pszoriázisos eredetű megbetegedései esetén is. Életmódunk szintén sokat számít: a hüvely érzékenyen reagál a stresszre, az egészségtelen, szénhidrátokban, hozzáadott cukorban gazdag étkezésre, valamint arra, ha a strandon, gyógyfürdőben a kelleténél hosszabban áztatjuk magunkat, továbbá akkor is, ha túlságosan szűk, műszálas fehérneműket hordunk. Nem ajánlott a tampon hosszú ideig tartó viselése (pl. éjszaka), és az indokolatlanul gyakori hüvelyöblítés sem.