Hogyan alakul ki a hüvelygomba?

A Candida gomba által okozott hüvelyfertőzés gyakori megbetegedés a nők körében. A Candida gombák természetesen is jelen vannak a hüvelyflórában, és egészen addig nem okoznak problémát, amíg a hüvelyflóra egyensúlya fel nem borul valami miatt, és a gombák túlságosan el nem szaporodnak.

Fotó: Getty Images

A hüvelyflóra egyensúlyát a Lactobacillusok tartják fenn, amelyek enyhén savas kémhatást biztosítva megakadályozzák, hogy a kórokozók, amelyek fertőzést okozhatnak, elszaporodjanak. Ezt az érzékeny biztonságot azonban meglehetősen sok tényező megzavarhatja, utat engedve a Candida gomba túlburjánzásának. A hüvely védelmi rendszerét akár egy antibiotikum-kúra is meggyengítheti, de hajlamosíthat a hüvelygombára a magas hormontartalmú fogamzásgátló tabletták szedése, a cukorbetegség, illetve a stresszes életmód is, szerepet játszhat benne még a magas szénhidráttartalmú ételek fogyasztása, egyes intimbetétek és spermicid krémek használata, vagy akár a szoros, műszálas ruházat.

A hüvely gombás fertőzésének leggyakoribb tünetei:

viszkető intimtájék

sajgó érzés a hüvelybemenet környékén

fehér, túrós állagú hüvelyváladék

kivörösödött szeméremajkak

vizeléskor jelentkező fájdalom

a közösülés fájdalommal járhat

Mit lehet tenni ellene?

A hüvelygomba kezelésére ma már vény nélkül is kaphatók gombaellenes gyógyszerek a patikában, ám ha a problémánk otthoni kezeléssel 3-4 nap alatt sem múlik el, érdemes nőgyógyászhoz fordulni, aki kenetvétel és laboratóriumi vizsgálat után receptre kapható gyógyszert fog majd javasolni. A megfelelő kezelés mellett nem lehet eléggé hangsúlyozni a megelőzés fontosságát. Figyeljünk oda, és viseljünk mindig természetes, jól szellőző anyagból, például pamutból készült fehérneműt, miközben a túl szoros tangákat, ha lehet, inkább kerüljük. Ne vigyük túlzásba az intim higiéniát, hiszen ezzel a hüvely természetes védekezőképességét gyengítjük. Cseréljük rendszeresen a törölközőinket, a toalettpapírral pedig mindig elölről hátrafelé tartó mozdulattal töröljük magunkat tisztára.

Mire jó a bórsav?

A gombás fertőzések kezelése során az egyik legfontosabb feladat, hogy a hüvelyflóra egyensúlyát minél előbb helyreállítsuk, és így a hüvely pH-értéke újra optimális legyen. Ebben nagy segítségünkre lehet az olyan jól bevált, hagyományos hatóanyag, mint a bórsav. A bórsav gombaellenes tulajdonságát az elmúlt évtizedekben számos tanulmány igazolta. Jó hír, hogy míg korábban a hatásos bórsavtartalmú készítményekhez csak a nőgyógyászok által felírt recepteken keresztül juthattunk hozzá, ma már elérhetőek vény nélkül kapható változatok is.

Micovag Plus hüvelykúp

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A Micovag Plus hüvelykúp patikában vény nélkül kapható készítmény, amely komplex hatással rendelkezik: képes gátolni a gombák szaporodását, és egyúttal csillapítja a viszketést és az égő érzést is a hüvelyben. Bórsavtartalmának köszönhetően eredményesen fel tudja venni a harcot a gomba ellen, és speciális összetétele lehetővé teszi, hogy a tünetekkel szemben is hatásos legyen. A Micovag Plus ugyanis két fő összetevője, a bórsav és a tejsav mellett bizabololt is tartalmaz, ami a jól ismert, gyulladáscsökkentő hatású kamillavirág illóolaja. Ráadásul, ha sürgős segítségre van szükségünk, csak be kell ugranunk egy doboz Micovag Plus hüvelykúpért a patikába, és leemelni a polcról.