Az otthonlét intim veszélyforrásai

Mivel az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 ellen egyelőre nem létezik vakcina, a legtöbb, amit afertőzésmegelőzéséért tehetünk, hogy csak a legszükségesebb esetekben hagyjuk el otthonunkat, valamint gyakran mosunk kezet vagy alkoholos kézfertőtlenítő folyadékot használunk. A járvány terjedésének hatására természetes, hogy egyre jobban félünk attól, mi is megbetegedhetünk, emiatt pedig a szokásosnál többet tisztálkodunk, szinte már túlzásba visszük azt. A gyakori szappanos mosakodás, fertőtlenítés viszont kiszáríthatja a bőrt a kezünkön - az intim tájékunkon pedig ennél is nagyobb problémákat okozhat.

5 dolog, amit semmiképpen ne tegyünk a hüvellyel Milyen hóbortok okozhatnak több kárt, mint hasznot? Összeszedtünk néhányat. Kattintson ide a részletekért!

A hüvely természetes flórája

Szervezetünkben több tízmilliónyi baktérium él, ezek nagy része elengedhetetlen testünk normális működéséhez, őket nevezi a köznyelv jótékony baktériumoknak. Megtalálhatók a szájban és bélrendszerünkben, valamint az intim testrészünkben is. A hüvely egészséges flórájának, védelmi rendszerének fenntartásához elengedhetetlen a Lactobacillusok, más néven tejsavbaktériumok jelenléte. Fontos feladatuk a fertőzésekkel szembeni védekezés. A Lactobacillusok gondoskodnak a hüvely enyhén savas pH-járól, ezzel akadályozva a kórokozók elszaporodását. A nők ciklusához igazodva némileg ingadozik a hüvely pH-értéke is, de általánosságban elmondható, hogy az egészséges, termékeny korú nőknél 3,8 és 4,5 közötti a pH értéke.

A gyakori szappanos mosakodás, fertőtlenítés az intim tájékunkon is nagy problémákat okozhat. Fotó: Getty Images

Ilyen hatású a szappan

Ha viszont a szokásos fölé emelkedik a hüvely pH-értéke, akkor zöld utat kapnak a különféle betegségeket, gyulladásokat okozó baktériumok. Márpedig a legtöbb szappannak, tusfürdőnek 4,2-nél magasabb a pH-értéke, emiatt könnyen felboríthatják az intim flóra érzékeny egyensúlyát. A kifejezetten intim mosakodószerek használatát is csak indokolt esetben javasolják az orvosok, mert könnyű túlzásba esni velük, és ugyanez igaz az irrigálásra (intimzuhany alkalmazására) is.

A járványhelyzetben különösen jellemző lehet, hogy nemcsak a kezünket dörzsöljük szappannal 20-30 másodpercig, hanem minden más testrészünket is. Ezzel viszont - bármilyen terméket is használunk a fürdéshez - gyakorlatilag lemossuk a bőr és a szeméremtájék természetes védőpajzsát. A végeredmény pedig éppen az lehet, amit az alapos tisztálkodással éppen hogy igyekeztünk volna elkerülni: a fertőzés. Természetesen itt most nem koronavírus-fertőzésre gondolunk, hanem bakteriális vagy gombás eredetűre. Mindkettő sokféle kellemetlen panaszt okozhat.

Hogyan mosakodjunk helyesen?

A hüvely öntisztítónak mondható, normál esetben a folyamatos váladékürítéssel gondoskodik saját egészséges közegének megőrzéséről. Éppen ezért bőven elég, ha naponta egyszer meleg vízzel és kíméletes, illatanyagmentes termékkel leöblítjük az intim testrészeinket. Természetesen sportolás után, vagy ha például a nyári melegben megizzadunk napközben, beiktathatunk egy-egy extra zuhanyt. Arra azonban mindig ügyeljünk, hogy ne vigyük túlzásba a dörzsölést, és a hüvelybe ne kerüljön a tusfürdőből, szappanból. Fürdés után pedig töröljük szárazra a nemi szervek környékét, és vegyünk fel tiszta alsóneműt. Az intim tisztálkodás esetében tehát mindenképpen igaz a mondás, miszerint a kevesebb néha több!