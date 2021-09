Az intim testrészek ellenségei nyáron

A hüvely így marad tiszta - részletek itt.

Strandolás, görögdinnyeevés, grillezés, tengerparti kirándulás - csak néhány azok közül a kellemes programok közül, amelyek megédesíthetik a nyári napokat. Nem árt azonban tudni, hogy a hőség és a számtalan szabadtéri szórakozási lehetőség az intim fertőzések - például bakteriális vagy gombás fertőzések, amelyekből akár húgyútifertőzésis kialakulhat - magasabb kockázatával járhat együtt. Bár a hüvelyi higiénia fenntartására egész évben oda kell figyelni, a melegebb hónapokban még fontosabb, hogy körültekintőek legyünk. De egészen pontosan milyen "ellenségekkel" kell felvennünk a harcot? Az alábbiakban ezeket vesszük végig.

A legrosszabb anyagok

Nyáron különösen rizikós, ha selyemből vagy szintetikus anyagból készült alsóneműt hordunk. Ezek a darabok ugyanis nem engedik át a levegőt, aminek következtében könnyebben megizzadunk odalent (nyáron ráadásul a meleg miatt amúgy is többet verejtékezünk). Az így létrejövő meleg, nedves környezet pedig remek táptalajt biztosít a kórokozóknak. Szakemberek ezért azt javasolják, hogy részesítsük előnyben a pamut alsóneműket, amelyek biztosítják a hüvely és a szeméremtest szellőzését, elősegítve ezzel, hogy az említett terület minél szárazabb maradjon. Azt is megfontolhatjuk egyébként, hogy éjszaka alsónemű nélkül alszunk, így még tovább csökkenthetjük a fertőzésveszélyt.

h i r d e t é s

Az sem jó, ha nedves

A melegebb hónapokban természetes, hogy rengeteg időt töltünk strandolással. A nedves fürdőruha azonban komoly veszélyforrás lehet, hiszen a selyem vagy a szintetikus alsóneműkhöz hasonlóan kedvező közeget teremt a gombák elszaporodásához. Ha tehát nem szeretnénk intim fertőzést összeszedni, akkor amilyen hamar csak lehet, cseréljük le nedves fürdőruhánkat egy száraz és tiszta darabra. Ugyanez vonatkozik az alsóneműre is. Ha átnedvesedik - például egy kiadós edzés után -, még véletlenül se hagyjuk magunkon túl sokáig.

Nyáron nagyobb az intim fertőzések kialakulásának kockázata. Fotó: Getty Images

Menstruációs gondok

Nyáron annyi kellemes dolog történik velünk, hogy könnyen elfelejtkezhetünk arról:menstruációalatt extra körültekintésre van szükség, hiszen a tamponok és a betétek is a baktériumok melegágyai lehetnek. Segíthet a rizikó csökkentésében, ha laza, légáteresztő ruhákat hordunk, amelyekben nem izzad annyira az intim tájék, illetve, ha a szokásosnál is gyakrabban cseréljük az előbb említett menstruációs eszközöket, még egészen gyenge vérzés esetén is.

Óvatosan a borotvával

Mielőtt fürdőruhát húzunk, szeretjük "szalonképessé" tenni az intim területet. A legtöbben borotvával távolítják el a nemkívánatos szőrszálakat, nem mindegy azonban, mikorra időzítjük a műveletet. Sokan a strandolás reggelén állnak neki, ám szakértők szerint legkésőbb előző nap sort kell keríteni rá. Így nemcsak az irritáció veszélyét csökkenthetjük, hanem a fertőzések rizikóját is: a borotválkozás hatására ugyanis kitágulnak a pórusok, ilyen "állapotban" pedig nem feltétlenül állnak készen a nap, a klór vagy a sós víz okozta kellemetlenségekre.

Veszélyes szex

Jellemzően a víz körül forognak a gondolataink nyáron, így nem meglepő, ha sokan kipróbálják, milyen a habok között hancúrozni. Bármennyire is élvezetesnek tűnik azonban a dolog, szakemberek senkinek sem javasolják ilyen körülmények között az aktust. Mind a természetes vizek (például a tavak, óceánok), mind a strandokon lévő medencék tele lehetnek baktériummal, amelyek közösüléskor könnyebben bejuthatnak hüvelybe. A medencék esetében ráadásul azt is meg kell említeni, hogy a tisztán tartásukhoz olyan vegyszereket használnak, amelyek károsak lehetnek a hüvely egészségére: negatív irányba befolyásolják a pH-szintet, és fertőzéshez, irritációhoz vezethetnek.

Ezek a tünetek jelezhetnek bajt

Természetesen a legnagyobb odafigyelés mellett is előfordulhat, hogy megfertőződünk. Erre egyebek mellett olyan szimptómák utalhatnak, mint a hüvelyi viszketés, a hüvelyfolyás mennyiségének, színének, állagának megváltozása, a vizelés közben tapasztalható égő érzés vagy fájdalom, a fájdalmas közösülés, illetve a hüvelyi vérzés. Ha a fentiek valamelyikét észleljük, vagy esetleg több tünetet is tapasztalunk a felsoroltak közül, érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni: a szakember a megfelelő vizsgálatok elvégzésével feltárja, egészen pontosan mi áll a háttérben, és összeállítja a szükséges kezelési tervet. Az esetek egy részében néhány életmódbeli változtatás beiktatása, illetve vény nélkül kapható készítmény alkalmazása is elég lehet a gyógyuláshoz, de előfordul, hogy receptköteles gyógyszeres terápiára van szükség.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.