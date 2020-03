A genitális herpesz tünetei

A herpesz bőrfelületek érintkezésével terjed, és bár nem gyógyítható, megfelelő kezeléssel tünetmentesek lehetünk, és biztonságosan élhetünk nemi életet is. Ehhez azonban arra van szükség, hogy időben felismerjük a tüneteket.

Kiütések a nemi szerven

Ez viszonylag egyértelmű tünet, amely ha jelentkezik, akkor komoly esély van rá, hogy herpesszel van dolgunk. Bizonyos esetekben nem közvetlenül a nemi szerven, hanem a genitáliák környékén, például a bikinivonalon vagy a farpofák belső részén jelentkeznek.

Bizonyos esetekben nem közvetlenül a nemi szerven jelentkezik

Bizsergő érzés, viszketés

Bárhol jelentkezhet az érintett területen, akár a nemi szervek, a fenék vagy a combok környékén. A bizsergés, viszketés a korai tünetek egyike - ha folyamatosan érezzük, akár csak enyhén is, akkor érdemes lehet utánajárni, hogy pontosan mi okozza. Semmiképp se hanyagoljuk el a dolgot, és ne üssük el annyival, hogy esetleg túl szoros volt a harisnyánk vagy a nadrágunk!

Hamenzeszközben tapasztalunk viszketést odalent, akkor ennek oka lehet a betét vagy a tampon, amelyet használunk. Más esetekben viszont a tünet akár valami komolyabbra is utalhat - például az alábbiakra.

Influenzaszerű tünetek

Fejfájás, izomfájdalom, láz, megduzzadt nyirokcsomók - a herpesszel megfertőzöttek körülbelül 70 százaléka ezekkel a tünetekkel is találkozik. Ilyenkor szintén érdemes orvoshoz fordulni, hiszen akár herpeszünk van, akár valóban influenzásak vagyunk, mindenképpen kezelésre lesz szükségünk.

Tompa, sajgó medencetáji fájdalom

Ha a tünet mellé esetleg még ismeretlen eredetű váladék is ürül a nemi szervből, akkor ez is lehetherpeszvagy egyéb nemi úton terjedő betegség tünete. Ugyanez a helyzet a vizelésnél érzett fájdalommal, égő, csípő érzéssel is.

