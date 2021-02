6 tanács az egyik legkellemetlenebb női betegség ellen

Becslések szerint négyből három nő küzd élete során legalább egyszer hüvelygombával. A hüvelyflóra egészséges egyensúlyát - savas közegét, amelynek pH-értéke 3,8-4,5 között tekinthető normálisnak - egyes esetekben megváltoztató, gyulladással járó megbetegedést a hüvelyben elszaporodó élesztőgomba okozza. A fertőzésért a legtöbbször a hüvelyben egyébként is jelen lévő Candida sarjadzógombák Candida albicans faja tehető felelőssé.

A hüvelygomba jellegzetes tünetekkel jár, így viszonylag egyszerű beazonosítani. Az égő és viszkető hüvely, a vizeléskor jelentkező szúró fájdalom, a megszokottnál bővebb mennyiségű, túrós, darabos állagú, sárgásfehér színű folyás, a duzzadt szeméremajkak, az érzékeny területen tapasztalható kivörösödés, kiütések egyértelműen jelzik a gombás fertőzést. Ilyenkor érdemes azonnal nőgyógyászhoz fordulni, hogy kiderüljön, valóban hüvelygomba áll-e a panaszok hátterében, és ha igen, minél előbb el lehessen kezdeni a megfelelő kezelést.

Fontos tudni, hogy a Candida-fertőzés az egész bőrfelületünket érinti, így nem elegendő csupán a helyi kezelés, illetve a hüvelyflóra regenerálása, hanem a kiváltó okokat is meg kell szüntetni. Szakszerű kezelés híján afertőzésvisszatérhet, súlyos esetben pedig akár krónikussá is válhat. Aki tudja magáról - mert esetleg már megtapasztalta -, hogy hajlamos a gombás fertőzésekre, annak néhány dolgot érdemes elkerülnie vagy kiiktatnia az életéből.

Bizonyos gyógyszerek gondot okozhatnak, ezeket hagyjuk el!

Egyes gyógyszerek, például antibiotikumok, gyulladáscsökkentő vagyfogamzásgátlótabletták hüvelygombára hajlamosítanak. Előbbiek hatásuknál fogva gyengítik a hüvelyflóra természetes védelmi rendszerét, elpusztítva a jótékony baktériumokat, lehetővé téve a hüvelyben élő, de amúgy problémát nem okozó gombák kóros elszaporodását. A hormonális fogamzásgátló eszközök esetében a hormonháztartás felborulása, az ösztrogénszint megemelkedése vezethet hasonló eredményre. Ha tudjuk, hogy mely gyógyszerek szedése okozhat problémát, kérjünk orvosi segítséget, és próbáljuk más készítményekkel - antibiotikum esetén arra nem érzékenyeknél szóba jöhetnek a szűk spektrumú penicillinek -, vagy más fogamzásgátlási módokkal helyettesíteni ezeket. Ha erre nincs lehetőségünk, mérlegeljünk, és szakemberrel konzultálva gondoskodjunk a megelőzésről, megfelelő kezelésről.

Óvatosan a nemi együttléttel hüvelygomba idején!

Ha valaki hüvelygombával küzd, és közben nemi életet él, több problémával is szembesülhet. Egyrészt az aktus az intim területet érintő gyulladás miatt fájdalmas lehet, másrészt, noha a hüvelygomba nem szexuális úton terjed, óvszer nélküli szexuális érintkezéskor a férfiak is megkaphatják. Ezután a pár tagjai "pingpongeffektusként" folyamatosan átadhatják egymásnak a fertőzést, ami mindkét fél számára megnehezítheti a gyógyulást. Szakemberek egyébként nem ajánlják a szexuális együttlétet a hüvely gombás fertőzése vagy kezelése idején, de ha erről valaki nem akar lemondani, fontos, hogy partnere és saját egészsége érdekében óvszert használjon.

Ne hagyjunk kezeletlenül betegségeket!

Érdemes tudni, hogy bizonyos betegségek is hajlamosíthatnak hüvelygombára. Például az immungyengeséget okozók, mint a HIV-fertőzés vagy a cukorbetegség. Utóbbi esetében a magas vércukorszint miatt a hüvely érzékenyebbé válik a fertőzésekre. Emellett a hüvelyben lévő gombák az itt található glikogént szőlőcukorra bontják, ami a diabéteszesek szervezetében nagyobb koncentrációban van jelen, kiváló táptalajt biztosítva a gombás fertőzések számára. A különféle bőrbetegségek, például a mikrobiálisekcémaokozója is a szervezetünkben jelen lévő gomba túlszaporodása.

Előfordulhat, hogy kevert, azaz egyidejű gombás és bakteriális hüvelyfertőzés lép fel. Ilyenkor amellett, hogy a bakteriális fertőzést antibiotikummal kezeljük, a gombás fertőzésről sem feledkezhetünk meg. Néha különösen nehéz, és sok kísérletezést igényel mindkettőt "kiirtani", mert időközben egyes gombafajok rezisztenssé, vagyis ellenállóvá válhatnak bizonyos hatóanyagokkal szemben: ilyenkor érdemes olyan hatóanyagot keresni, amelynek a rezisztenciamutatói kedvezőek. Ilyen hatóanyag a gombás hüvelyfertőzés kezelésére régóta alkalmazott bórsav.

Figyeljünk életmódunkra, kerüljük a stresszt!

Sokan nem is gondolnák, de az idegeskedés és a folyamatos stressz is hozzájárulhat a hüvelygomba kialakulásához. Mivel a folyamatos lelki nyomás és annak fizikai velejárói - kevés alvás, étvágytalanság,fejfájásstb. - hatására gyengül immunrendszerünk ellenálló képessége, megnő az esély a gombás fertőzésekre is. Éppen ezért - számos más egészségügyi szempont mellett - érdemes mindent megtenni, hogy elkerüljük a mindennapi stresszt.

A hüvelyflóra egyensúlyát egy sor életmódbeli tényező is befolyásolhatja. Lazító programok idején például hajlamosak vagyunk megfeledkezni az alapvető óvintézkedésekről: strandolás vagy wellnessezés közben például sokan órákig ülnek a meleg vizes medencében, majd a nedves fürdőruhát magukon hagyva újabb medencés köröket tesznek, a nedves, meleg környezettel elősegítve a hüvelygomba kialakulását. A túl szoros, illetve a műszálas alsóneműk is rizikósak, mert nem szellőznek eléggé, és ahelyett, hogy magukba szívnák a nedvességet, mint a pamut darabok, benntartják azt, a nyirkos környezet pedig ideális a gombák szaporodásához. Sokan kedvelik a tangát, de mivel egy apró és szoros ruhadarabról van szó, ami nem légáteresztő, szakemberek mindenkit igyekeznek lebeszélni a viseléséről, mivel a már említett tulajdonságai miatt növeli a fertőzésveszélyt. Aki hajlamos a gombás fertőzésekre, figyeljen oda rá, hogy mindig kényelmes, jól szellőző, pamut alsóneműt hordjon, különösen, ha a szeméremtest jó ideig nem tud szellőzni, például hosszabb utazás során vagy éjszaka.

Ne hanyagoljuk el a menstruáció alatti intim higiéniát!

A menstruációs ciklus a hormonháztartás folyamatos változásával jár, ingadozik az ösztrogénszint, így minden nőnek érdemes azzal számolnia, hogy a vérzést megelőző időszakban fogékonyabb lehet a gombás hüvelyi fertőzésre, a betegség tünetei pedig ebben az időszakban felerősödhetnek. Amenstruációideje alatt érdemes fokozottan figyelni az altesti higiéniára. Aki érzékeny, cseréljen gyakrabban tampont vagy betétet, ne várjon addig, amíg az megtelik, és tartalma esetleg kimarja az intim területet, a kórokozók pedig elszaporodnak. Ilyenkor szerencsés naponta többször is megmosni az érintett területet, különösen, ha hajlamos az irritációra. Éjszakára pedig az első pár napban, amíg a vérzés erősebb, jobb alternatíva a betétet választani.

Kerüljük a szénhidrátdús étkezést!

Mivel a táplálkozás is fontos szerepet játszhat a hüvelygomba kialakulásában, az arra hajlamosak figyeljenek arra, hogy étkezésük megfelelő arányban tartalmazzon szénhidrátot, rostokat, zöldséget, gyümölcsöt, ugyanis a kiegyensúlyozott étkezés a megfelelően működőimmunrendszeregyik alapköve.

Tehát ügyeljünk rá, hogy kerüljük a cukros ételeket, italokat, és a finomított szénhidrátban gazdag fogásokat. Például a fehér lisztből készült süteményeket, tésztákat, kekszeket, ezek gyakori fogyasztása ugyanis sejtjeinken keresztül remekül táplálhatja a gombákat. Együnk vitaminokban és rostokban gazdag zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű péksüteményeket és a finomított helyett válasszunk például nádcukrot: ezzel az általános egészségünkért is sokat teszünk.