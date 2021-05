Mutatjuk, miért fontos az egészséges progeszteronszint

Bár legtöbbször csak a menstruációs ciklusról esik szó, fontos megemlíteni, hogy valójában egyszerre két párhuzamos ciklus ismétli önmagát a női testben 21-38, vagy, ahogy közkeletűen az átlaga alapján emlegetni szokás, 28 napos körforgásban. A menstruációs ciklus a méhnyálkahártya változásait foglalja magában, míg az ovariális ciklus a petesejtérés folyamatait. E kettő természetesen összehangoltan működik, köszönhetően az agyban termelődő, a petefészek működését szabályozó (FSH, azaz folliculusstimuláló hormonnak, és LH, azaz luteinizáló hormonnak), valamint a petefészekben termelődő, a többi közt a megtermékenyülést segítő nemi hormonoknak, mint az ösztrogén (tüszőhormon) és a progeszteron (sárgatesthormon). Előbbit a tüsző a petesejt érésekor termeli, utóbbit pedig a petesejt kilökődése után.

Lépésről lépésre

A menstruációs ciklusról tudjuk, hogy az a vérzés első napjával kezdődik, és azzal is zárul le. De nézzük most mindezt hormonális szempontból. A megtermékenyítés elmaradt, a petefészekben lévő tüsző (sárgatest) sorvadásnak indul, már nem termel progeszteront, ennek hatására elindul a méhnyálkahártya felső, funkcionális rétegének leválása, mely maga a menstruációs vérzés. Ez általában 4-6 napig tart. Csakhogy közben az agyalapi mirigy FSH-termelésbe kezd, melynek hatására elkezdődik egy újabb petesejt érése a tüszőben. Az érés hatására a tüsző ösztrogént kezd termelni, mely a véráramba kerülve a méhnyálkahártya regenerálódását és megvastagodását idézi elő, hogy a majdan éretten kilökődő petesejt az esetleges megtermékenyítés után be tudjon ágyazódni. Általában az ösztrogén szintje az ovuláció, azaz az érett petesejt kilökődése előtt a legmagasabb. Egészséges és átlagos, 28 nap hosszúságú ciklusnál az ovuláció a 14. napon történik.

Az alacsony progeszteronszint is lehet a fogantatási nehézségek oka. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ezt a lépést egy másik, az agyalapi mirigyben termelődő hormon, az LH idézi elő. A luteinizáló hormon azonban nemcsak az ovulációt gerjeszti, de a tüszőt is serkenti újabb feladatának elvégzésére, mely párhuzamosan történik a közben, míg a petesejt eljut a méhbe, ahol kb. 24 óráig képes megtermékenyülni. Kilökődése után ugyanis a tüsző az LH hatására sárgatesthormon, azaz progeszteron termelésébe kezd. Ennek legfőbb funkciója, hogy mire az érett petesejt eljut a méhbe, addig a méhnyálkahártya kellő mennyiségű tápanyagot halmozzon fel, hogy képes legyen majd befogadni a petesejtet esetleges megtermékenyülése esetén. A progeszteron szerepe azonban itt még korántsem ért véget. Ha ugyanis sikerül a megtermékenyülés és a beágyazódás, akkor a következő 3 hónapban ez a tüsző által termelt szteroidhormon segíti azt, hogy a terhesség megmaradjon, azaz ne következzen be korai vetélés. Ha viszont a megtermékenyülés mégis elmarad, akkor a tüsző sorvadásnak indul, és minden kezdődik elölről, a fent leírtak szerint.

Ezért fontos, hogy a cikluszavarokat kezeljék

E folyamatból jól látható, hogy a női test normál körülmények között szinte óramű pontossággal végzi feladatát. Csakhogy ezt a kényes egyensúlyt könnyen megzavarhatják külső stresszorok, betegségek, de leggyakrabban olyan hormonális eltérések, melyek miatt meddőség is kialakulhat.

A progeszteron ezért kulcsfontosságú

Az egyik legnagyobb problémát kétségkívül a progeszteron nem megfelelő szintje okozza. Fontos már az elején leszögezni, hogy a progeszteron szintje a ciklus különböző időpontjaiban eltérő és igen széles skálán mozoghat. Függ továbbá attól is, hogy megtörténik-e a petesejt megtermékenyítése, vagy sem. Normál körülmények között a sárgatesthormon termelődése - mint arról fentebb írtunk - a tüszőrepedés időpontjában kezd emelkedni, majd néhány napig tart. Utána a petesejt megtermékenyülésétől függ, hogyan alakul tovább az értéke. Megtermékenyülés esetén tovább nő, annak hiányában viszont csökken a progeszteronszint és bekövetkezik a havi vérzés.

Miért baj, ha alacsony a szintje?

Problémára utalhat azonban, ha ez a havi szinten ismétlődő "hullámzás" elmarad. A többi között az alacsony progeszteronszint oka lehet, hogy nincsmenstruációvagy nem történik meg az ovuláció, azaz a petefészek nem volt képes "felszabadítani" egy petesejtet. Ez utóbbi előfordulhat egyedi esetként, de sajnos sokkal gyakoribb, hogy az úgynevezett policisztás ovárium szindróma (PCOS) okozza, mely kezeletlenül meddőséget eredményezhet.

Progeszteronértékek Női progeszteron - follic fázis 0,57 - 7,7 nmol / L

Női progeszteron - preov. fázis 1,1 - 20,6 nmol / L

Női progeszteron lut. f. közép 15,5 - 80,0 nmol / L

Női progeszteron lut. fázis 3,9 - 80,0 nmol / L

Női progeszteron postmenopauza 0,88 - 3,88 nmol / L Adatforrás: ÁEK - Meddőségi központ

A progeszteron hiánya vagy alacsony szintje megmutatkozhat a menstruációs ciklus eltéréseiben, például rendszertelenné válik a menzesz, de okozhat a korábban megszokottnál jóval erősebb vérzést is. Gyakran azonban látszólag a menstruációs ciklus nem változik, ám "a felszín alatt" a petesejt érése nem 14 napig, hanem jóval tovább tart. Ez azért nagy probléma, mert ilyenkor sokkal kevesebb idő áll a tüsző rendelkezésére progeszteron termelésére, így, ha sikerül is a megtermékenyítés, a petesejt nem tud beágyazódni, vagy a sárgatesthormon alacsony szintje miatt a terhesség megszakad. A sárgatesthormon termeléséért azonban csak a 12. hétig felel a tüsző, onnantól ezt a feladatot a méhlepény veszi át.

Megtermékenyítés után a progeszteron alacsony mennyisége szintén komoly problémákat jelezhet. A terhesség korai szakaszában utalhat méhen kívüli beágyazódásra vagy magzatelhalásra, későbbiekben pedig a magzat vagy a méhlepény rendellenességére, a vetélés és a koraszülés megemelkedett kockázatára.

A hormonzavarok 5 figyelmeztető jele A nők életét hormonjaik jelentősen befolyásolják. A hormonháztartás ritmusa diktálja hangulatukat, energiaszintjüket, jóllétüket, szépségüket is. A hormonháztartás felügyelete mégis alacsony szerepet kap az egészségügyben, úgyhogy figyeljünk a jelekre, amelyek jelzik, hogy ideje orvoshoz fordulni és hormonszintvizsgálatot kérni. Részletek!

Végül, de nem utolsósorban érdemes megemlíteni, hogy az alacsony progeszteronszint túl magas ösztrogénszintet is generálhat, ami viszont hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, a csökkenő libidóhoz, de epehólyag-problémákat is okozhat.

Az is baj, ha magas

Az is előfordulhat azonban, hogy progeszteron szintje a kelleténél magasabb, sajnos ez szintén egy olyan állapot, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egyrészt a magas progeszteronszint fokozza azemlőrákkialakulásának kockázatát. Másrészt tünetként utalhat mellékvese-hiperpláziára is.

Gyógyszerek nélkül is hathatunk rá

Ha gyógyszerek nélkül szeretnénk növelni a progeszteronszintünket, ajánlott a szójabab Diascorea uliosa változatából készült termékeket keresni. Az ebből kivont progeszteron ugyanis kémiailag nagyon hasonló a női test által termelt hormonhoz. A krémek azért népszerűbbek, mert abból közvetlenül a véráramba szívódik fel a progeszteronszerű anyag, míg tabletta formájában a kevésbé hatékony a bevitel, mivel a máj nagyon gyorsan lebontja a progeszteront, így sokkal kevesebb kerül belőle a véráramba.

Ezeket együk

Érdemes olyan élelmiszereket rendszeresen fogyasztani, melyek vagy progeszterontartalmúak, vagy képesek stimulálni a szervezet progeszterontermelését. Ilyenek például:

a bab,

a brokkoli,

a kelbimbó,

a káposzta,

a karfiol,

a kelkáposzta,

a diófélék,

a tök,

a spenót,

és a teljes kiőrlésű gabonák.

Más ételek azzal segíthetik a progeszteronszint növekedését, hogy csökkentik az ösztrogén termelődését:

banán

káposzta

kagylófélék,

dió.

Mindezeken túl érdemes az alábbiakat is bevetni: