Okkal félünk-e a szteroidtól?

Szteroidokat szinte minden területen használnak az orvosok. A belgyógyászat és a tüdőgyógyászat, a reumatológia és a bőrgyógyászat mellett szükség lehet rájuk a gasztroenterológiában is, például egyes gyulladásos bélbetegségeknél, de kellhetnek autoimmun és neurológiai betegségeknél is. Vesebetegségnél (nefrózis szindróma) is adnak szteroidot. Az allergiásasztmamellett akut allergiás reakcióknál (arc-szem-szájdagadás, testszerte csalánkiütés, fulladás) is életmentő lehet a szteroid.

Kiderülhet új dolog a szteroidokról?

A szteroidok a legrégebb óta használt gyógyszerek közé tartoznak, legalább 60-70 éve forgalomban vannak. "Ma már mindent tudunk ezekről a készítményekről, nem nagyon számítunk olyan adatra, amit újonnan fedezhetnénk fel. Ebből az is következik, hogy a szteroidokra vonatkozó epidemiológiai adatok megbízhatóak" - mondja dr. Kádár János infektológus, belgyógyász, immunológus és allergológus főorvos. A szteroidok okozta mellékhatásokról sok százezer beteg bevonásával készültek felmérések, sok dolog kiderült. Azt ugyanakkor tudni kell, hogy ezen gyógyszereknél a mellékhatás megnevezés kicsit félrevezető. Itt ugyanis nem esetlegesen bekövetkező hatásokról van szó, hanem arról, hogy az adag és az alkalmazás függvényében okvetlenül bekövetkezik valamilyen nem kívánt hatás. Például vérnyomás-emelkedés, vércukorszint-emelkedés, kalciumanyagcsere-zavar, csontritkulás, bőrelvékonyodás, zöldhályog vagy elhízás. Emiatt fontos, hogy aki ilyen gyógyszert tartósan szed, az rendszeresen mérje a vérnyomását és a vércukorszintjét, csontsűrűségét, ellenőriztesse időnként a szemnyomását. Így lehet hamar lépni, ha bármilyen komplikáció jelentkezik.

Lehetnek látványos mellékhatások?

A szteroidok nagy dózisú, hosszútávú - sok éven át történő - szisztémás terápiája szembetűnő morfológiai hatásokkal is járhat. "Következményként úgynevezett teliholdarc, bivalypúp, vékony végtagok, illetve jellegzetes, köpcös pocak alakulhat ki, tehát nem általános elhízás. Ezek látványos, de csak keveseket fenyegető mellékhatások, amelyek az esetek zömében az alkalmazott dózis és a kezelési idő függvényében jelentkezhetnek. Bizonyos esetben muszáj vállalni ezt a kockázatot, mert a szteroidok alkalmazása mással nem váltható ki" - mondja dr. Katz Zoltán gyógyszerellátási szakgyógyszerész, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanársegédje. Akármilyen mellékhatás jelentkezzen is ilyen gyógyszereknél, azt nem szabad elhallgatni az orvos előtt, muszáj azokról konzultálni.

Csak a dózis számít?

Ismert, hogy a szteroidoknál jelentkező mellékhatások esélye az adagok emelkedésével exponenciálisan nő egy adott alkalmazási idő után. "Magyarul van olyan rövid időszak, amelynél nagy adagok is veszélytelenek. Ugyanez fordítva is igaz: van olyan kis adag, ami hosszabb távon, tehát éveken át szedve már veszélyes" - mondja Kádár János. Immunológus szakértőnk kiemeli, hogy ezek az adagok belgyógyászati értelemben kicsik (ilyenkor egy ember 4 és 1000 milligramm közti adagot kap), ezekhez képest a tüdőgyógyászatban alkalmazott dózisok mikrogrammos mennyiségek, a milligrammnak is csak töredékei, és nem is szívódnak föl szisztémásan.

Muszáj lenne reggel bevenni?

A szteroid gyógyszereket akkor is érdemes reggel bevenni, ha több szemet szedünk, és azokat logikusnak tűnne több részletre elosztani. "A szteroidok a szervezet napszaki ritmusának kísérői, a vérszintjük a nap mozgásához van kötve. Emiatt jóval kisebb a rizikója annak, ha az ilyen gyógyszereket reggel vesszük be egy adagban. Ez nem csak az embernél van így, hanem minden gerincesnél, legyen az kutya, bálna vagy pinty" - hangsúlyozza Kádár János. Az immunológus hozzáteszi, hogy ilyen gyógyszerek napi többszöri szedése mindenképp előnytelen, az adagolást jobb mindig átgondolni.

Mikor jó a depó-szteroid, és mikor nem?

Léteznek olyan depó-szteroidok is (ezeket általában injekciósan adják be), amelyek hosszabb ideig, tíz-harminc napig egy helyen vannak, és kiválóan alkalmasak egy-egy jól körülírt terület gyulladásgátlására. Például egy gerincsérv körül kialakult gyulladás enyhítésére, vagy egy ínhüvelygyulladás kezelésére. "Viszont ezeket a depó-szteroidokat nagy hiba allergia elleni szerként használni, mert olyankor egyrészt nincs szükség helyi hatásra, másrészt a beadott szer a napszaki ingadozást sem tudja követni, jelen van a szervezetben addig, amíg teljesen ki nem kopik" - mondja Kádár. Az allergiás nátha depó-injekcióval történő kezelését dr. Horváth Tamás fül-orr-gégész is rizikósnak tartja, blogján külön is írt arról, hogy ő ilyet nem is ír fel. A depók persze a jól körülírt gyulladásoknál sem kockázatmentesek, de ott nincs más megoldás. Ennek oka, hogy például egy gerincsérv körül akkora gyulladás is kialakulhat, ami már önmagában is fájhat és feszíthet, emiatt pedig már oki tényezőként kell külön kezelni. Ilyenkor a lokálisan alkalmazott depó-szteroid nagyon hatékony lehet, alternatívája pedig nem nagyon van.

Asztmánál kockázatos mellőzni a szteroidos szprét?

A mikrogrammos dózisban alkalmazott inhalációs szteroid asztmánál gyakorlatilag része az alapkezelésnek, segítségével lehet megelőzni azt, hogy olyan súlyos roham alakuljon ki, amelynél már nagy dózisú, injekciós szteroidra van szükség. "Utóbbit azért kell elkerülni, mert egy ilyen vénás injekció akkora mennyiségben tartalmaz szteroidot, mint amennyi az inhalációs szteroiddal - az előírt dózistól függően - 80-200 nap alatt kerül be a szervezetbe. Ezeket a súlyos, akár életveszélyt is jelentő rohamokat az egészen kis dózisú inhalációs szteroidokkal meg lehet előzni" - mondja dr. Hídvégi Edit tüdőgyógyász, gasztroenterológus főorvos. A folyamatos, nem kezelt gyulladás amiatt is veszélyes, mert miatta tönkremegy a hörgő nyálkahártyája is.

Az inhalációs szteroid asztmánál gyakorlatilag az alapkezelés része. Fotó: Getty Images

Nem elég csak az allergiás időszakban használni?

Allergiás asztmánál vitatott, hogy allergiaszezonon kívül szükség van-e inhalációs szteroidra, az asztma ugyanis állandó betegség, ugyanakkor gyakori, hogy valakinél csak pollenszezonban jelentkeznek asztmás tünetek. Ilyenkor - ha az adott pollen szezonja rövid - az orvosok hajlanak arra, hogy szteroidot csak az enyhe tünetek jelentkezésekor kezdjenek el adni az amúgy panaszmentes betegnek. Ebben az esetben olyan készítményeket szoktak használni, amelyekben a hörgőtágító mellett van szteroid. Az ismételt tünetmentességnél az adagot egy-két hét után csökkenthetik, és kiderülhet, ha a kezelésre esetleg folyamatosan van szükség. Az viszont nem jó, ha a betegek elhagyják a terápiát, és utána újra és újra befulladnak.

Elég a szprét egyszerűen csak befújni?

"A szprék használatakor mindig figyelni kell a megfelelő inhalációs technikára, nem elég, ha a szájat csak kinyitják, és belefújják a gyógyszert. Kell, hogy közben a levegőt le is szívják, és közben a fejet picit fel is emeljék" - hangsúlyozza Hídvégi Edit. Ha erre nem törekednek, a hatóanyag nem jut le a tüdőbe, hanem a szájban rakódik le. Ez amiatt is probléma, mert így a szteroid nem kerül oda, ahol hatását kifejthetné, és azért is, mert a szájból felszívódva nem kívánt hatást válthat ki. Az inhalációs porokat is megfelelő erővel, a levegőt mélyre beszívva kell a légutakba juttatni. "Nyugodtan mondhatjuk, hogy ahány termék, annyi inhalátor létezik, ezért a helyes eszközhasználattal kapcsolatos edukáció elengedhetetlen" - mondja Katz Zoltán.

Miért baj, ha nem öblítik ki a szájat?

Az asztmánál használt inhalációs szteroidoknak olyan szisztémás mellékhatása nincs, mint a szájon át szedett gyógyszereknek, az viszont előfordul - jellemzően helytelen alkalmazás mellett -, hogy használatuk mellett a száj és a nyelőcső gombásan fertőződik, például szájpenész lép fel. "A szakirodalom említi az is, hogy ilyen készítmények mellett gyakrabban fordul elő tüdőgyulladás, ugyanakkor ezek nem súlyosak, kevésbé veszélyesek, mint a megelőző kezelés hiánya miatt kialakuló nehézlégzések, asztmás rohamok" - mondja a tüdőgyógyász. Vannak ugyan olyan vizsgálatok is, amelyek szerint az inhalációs szteroidok használóinak körében - hasonlóan azokhoz, akik szájon át szednek ilyen gyógyszert - nagyobb eséllyel alakul ki cukorbetegség, de itt valószínűleg az inhalátor nem megfelelő használatáról van szó. Egészen pontosan arról, hogy a betegek a szprék alkalmazása után nem öblítették ki a szájukat. Ez nagyon fontos, a szájöblítést nem szabad kihagyni. Az végképp káros, ha valaki a szájban lecsapódó folyadékot ki sem köpi, hanem lenyeli: akinél a nyelőcső gombásan fertőződik, az nagy eséllyel ezt teszi. Pedig ez akkor is kerülendő, ha a készítmények a bennük lévő laktóz miatt édesek.

Mi a helyzet a gyerekekkel, akik nem tudnak inhalátort használni?

Egészen pici gyerekeknél csak toldalékeszközökkel használhatók a szteroidos szprék. Ezek egyik felén egy maszk van, a közepükön egy műanyag búra, a másik végükhöz pedig illeszteni lehet a szprét. Ilyenkor azt lehet puffantani, a kicsi pedig a tartályból szívja ki a hörgőtágítót és a szteroidot 5-10 belégzés során. Más megoldás gyerekeknél nincs, az orrszprék sem lehetnek alkalmasak arra, hogy segítségükkel szteroid jusson a tüdőbe, mert az út közben a garatban lecsapódik. Az orr után ugyanis annyira éles kanyarulat van, ami lehetetlenné teszi az inhalatív gyógyszerek tüdőbe juttatását.

Csak asztmánál lehet szükség inhalációs szteroidra?

Ilyen gyógyszerekre egyéb tüdőbetegségeknél is szükség lehet, ilyen például a COPD-ként emlegetett krónikus obstruktív tüdőbetegség, amelynél speciális indikációi vannak annak, hogy mikor van szükség inhalációs szteroidokra. Ilyen például az akut állapotrosszabbodás, az úgynevezett exacerbáció. Ez olyan fellángolást jelent, amelynél a gyulladás újból súlyosbodik egy tünetmentes időszakot követően. Ilyenkor semmi esetre sem hagyható el a szteroidos szpré (és szükség lehet nem inhalációs szteroidra is). "Akkor sem mellőzhető ez a kezelés, ha valakinél gyakoriak az ilyen fellángolások, többször van szükség kórházi kezelésre. Szintén használni kell szteroidos készítményeket olyan esetekben, ha a betegnek van asztmás vagy allergiás múltja" - mondja Hídvégi Edit.

Akkor is szükség van erre, ha a COPD-s beteg vérében nagyobb számban van jelen az elsősorban az allergiás asztmára jellemző, eozinofil nevű sejttípus. Ha az javasolt, akkor COPD-nél több okból sem jó elhagyni a szteroid inhalátorok használatát. "Bizonyított, hogy ezek alkalmazása mellett a tüdőbetegeknek ritkábban van szükségük kórházi kezelésre, antibiotikum-terápiára. Ha ugyanis a COPD olyan stádiumba fordul, hogy fertőzések is felléphetnek, akkor már nem csak szteroidokra van szükség, hanem más gyógyszerekre is" - mondja Katz Zoltán. A gyógyszerész kiemeli, hogy egy jól beállított inhalációs-terápiával ez is elkerülhető. A tüdő kötőszövetes vázának gyulladásával, fibrózisával járó intersticiális tüdőbetegségeknél is szoktak szteroidokat használni, de szükség lehet ezekre szarkoidózisnál, és a tüdőt érintő daganatos betegségeknél is. Ezeknél a szteroid alkalmazása életmentő. Kisgyerekeknél adnak még szteroidotkruppesetén is.

A szteroidos kenőcsöktől kell félni?

A bőrön alkalmazandó, szteroidtartalmú gyógyszeres kenőcsök az inhalátorokhoz hasonlóan kis koncentrációban tartalmaznak hatóanyagot, pláne azok, amelyeket magisztrálisan készítenek a patikákban. "A magisztrális kenőcsök - egyéb készítményalapokkal - további hígításon esnek át, ezeknél sem kell számítani szisztémás, az egész szervezetet érintő mellékhatásokra" - mondja Katz Zoltán. A gyógyszerész kiemeli, hogy az ilyen krémek lényege éppen az, hogy hatásukat csak az adott területen fejtsék ki, máshová ne jussanak.

Baj, ha ízületi gyulladásoknál folyamatosan szedik?

"A folyamatos, hosszú távú szteroidalkalmazás reumatológiai problémáknál általában nem indokolt, ilyen gyógyszerekre jellemzően csak gyulladások esetén, azok fellángolásakor van szükség. Ennek oka, hogy az ilyen betegségeket akkor lehet kordában tartani, ha először szteroidokkal megszüntetik a komoly tüneteket" - magyarázza a gyógyszerész. Ha mégis tartósan van szükség ilyen készítményekre, fontos, hogy a betegek rendszeresen ellenőriztessék a szemnyomásukat (erre a zöldhályog emelkedett rizikója miatt van szükség), főleg idősebb korban pedig a csontsűrűségük esetleges változását is. Jobban kell figyelniük a cukorbetegeknek is, főleg azoknak, akik inzulint is kapnak.

Miért használják a testépítők?

A testépítők által visszaélésszerűen alkalmazott anabolikus szteroidok törzskönyvezett gyógyszerként is léteznek, elsősorban hormonális zavaroknál alkalmazzák őket, de csak extrém ritkán. Egy átlagos patikában nem is nagyon keresnek ilyet a betegek, az orvosok csak elvétve írják fel őket. Ezeket a készítményeket a testépítők pont az egyik általuk okozott mellékhatás - az izomtömeg növekedése - miatt használják.