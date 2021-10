Lehet agyi orgazmusunk egy fésű hangjától?

Ha bármiféle előismeret nélkül kezdünk az interneten kutakodni ASMR témájában, egészen furcsa, kontextus nélkül nehezen értelmezhető videókba botlunk. Némelyiken a mikrofonhoz közel hajolva, suttogva beszélnek emberek különböző nyelveken, sokszor erős akcentussal. Más videókban pedig még beszéd sincsen, csupán teljesen hétköznapi tárgyak hangjai hallhatóak felerősítve. Több mint 80 ezres megtekintésnél jár például az a videó, amelyen egy férfi a fésű fogain futtatja végig az ujjait, de vannak olyan, csaknem 20 perces videók, amelyekben valaki csak az ujjait dörzsöli össze, vagy egy fából készült edény szélén forgatja körbe a mikrofont. Az úgynevezett ASMR-videók néhány éve váltak népszerűvé az interneten, rajongói szerint pedig a benne hallható, mikrofonnal felerősített hangok nyugtató, relaxációs hatást váltanak ki. Sőt egyesek sokkal intenzívebb élményről számolnak be, szerintük a videók egyfajta "agyi orgazmust" idéznek elő.

"Agyi orgazmus" hangok segítségével?

Az ASMR betűszó az angol Autonomous Sensory Meridian Response kifejezésből áll össze. Lényege, hogy bizonyos hangokkal (illetve némely esetbek képekkel) váltsuk ki a számunkra kívánatos hatást, például ellazuljunk tőlük. Sokan alvásproblémák, szorongásos zavarok kezelésének reményében keresik az ASMR-tartalmakat, amelyek egyfajta fehér zajként segíthetik az ellazulásukat. Mások viszont éppen hogy felfokozott izgalmi állapotot remélnek ezektől a tartalmaktól - ennek a rétegnek a kiszolgálását célozzák azok a szexuális irányba eltolt, de még mindig ASMR-nek mondott tartalmak, amelynek főszereplője például hangos szuszogás közepedte nyalogatja a mikrofont.

"A külföldi beszámolók általában a koponya hátsó részén egyfajta zsibbadó, bizsergő, simogató érzésként írják le az ASMR-t, ami a test többi részére (vállak, hát, gerinc, sőt akár a test egészére) is kiterjedhet. Sokan egyfajta 'agyi orgazmushoz' hasonlítják az élményt, de ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy alapesetben nincsenek szexuális vonzatai. Az érzés általában a tarkó illetve a koponya hátsó részéről indul. Különlegessége, hogy tényleges fizikai behatás nélkül is bekövetkezhet: pusztán bizonyos hangok vagy látványok eredményeképp" - az alábbi szöveg a magyarországi ASMR közösség honlapján olvasható. A leírás alapján a hanghatásokon túl kiválthat efféle reakciókat a halk, lassú beszéd, bizonyos zenék, de például a simogatás is.

A mikrofonnal felerősített hangok sokaknál nyugtató, relaxációs hatást váltanak ki. Fotó: Getty Images

Persze a trendet nagyon sokan próbálták meglovagolni világszerte, érthető okokból, hiszen ezeket a videókat viszonylag kis idő és energia befektetésével el lehet készíteni, csupán egy jó mikrofon kell hozzá és némi kreativitás. Nem kell az anyagot sem megvágni, sem tartalommal megtölteni, több tízezres megtekintése lehet egy olyan felvételnek is, amin például egy virágcserepet kocogtatunk a körmünkkel, vagy a fogkefe sörtéin húzzuk végig az ujjunkat. Akik viszont hisznek az ASMR hatásaiban, azok szerint egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hangokat erősítünk fel a videókban, sokan közülük pedig kitartóan kutatják azokat az eszközöket, amikkel a legintenzívebb hatást lehet kiváltani.

Tényleg lenyugtathatnak az ASMR-videók

Nézzük meg azt is, mit mond erről az egészről a tudomány. Viszonylag kevés nagyobb kutatás foglalkozott ezzel a témával, melynek az is az oka, hogy nagyon nehéz egy kalap alá venni az ingert kiváltó audiovizuális tartalmak ilyen sokszínű palettáját. Egy 2018 júniusában publikált tanulmány szerint ugyanakkor az "agyi bizsergésként" leírt jelenségnek lehet pozitív hatása az egészségünkre.

A Sheffieldi Egyetem kutatása az ASMR videók testünkre gyakorolt hatásait vizsgálta meg. Mint írták, a zenék és fényhatások relaxációs hatásait már több korábbi kutatócsoport is igazolta, az interneten gyorsan terjedő ASMR-videók kapcsán azonban még nagyon korlátozottak a tudományos ismeretek. A kutatásban efféle, illetve hagyományos videókat tekintettek meg laboratóriumi körülmények között. Az eredmények szerint az ASMR-videók nézése közben a résztvevők pulzusszáma alacsonyabb volt (átlagosan 3,14 ütéssel percenként), mint más videók megtekintésekor, ami a szakértők szerint arra utal, hogy valóban nyugtató hatással voltak rájuk ezek a tartalmak.

Egy másik kísérletben több mint ezer résztvevő töltött ki egy online kérdőívet, miután megtekintett néhány ASMR, illetve egyéb tartalmú videót. A kérdőívben arra keresték a választ, hogy a videók megtekintése kiváltott-e "bizsergő érzést", vagy esetleg nyugodtabbnak érezték magukat tőlük. Ez a tanulmány is arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó videók a hagyományos videókhoz képest nagyobb arányban váltották ki az említett bizsergést, illetve a megtekintésüket többen találták nyugtató hatásúnak. Az eredményeket érdemben az sem befolyásolta, hogy a vizsgált személyek korábban láttak-e efféle ASMR-videókat, vagy sem.