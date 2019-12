Az orvosok ezért írnak olyan csúnyán

"Gimnáziumban még szépírásversenyt nyertem, most meg ott tartok, hogy rajtam kívül senki nem tudja kiolvasni, mit írtam" - mondta Dr. Ruth Brocato, a Mercy Medical Center orvosa, amikor a témáról kérdezték. Az orvosok csúnya kézírása valóban legendás, a "jelenséget" szinte mindenki ismeri, aki járt valaha rendelőben.

Hátterében több dolog is állhat, legalábbis az érintettek szerint. A legfontosabb egy egészen egyértelmű tényező, mégpedig az, hogy más szakmákhoz képest az orvosoknak különösen sokat kell írniuk. "Ami nincs leírva, az nem történt meg - ez különösen igaz az orvostudomány területén. Mindent dokumentálni kell, ami a zárt ajtók mögött zajlik" - mondja Dr. Celine Thum, a ParaDocs WorldWide orvos igazgatója.

Elfáradnak a kéz izmai

Dr. Brocato hangsúlyozza: a hosszú, különösen erős koncentrációt igénylő napok már önmagukban is fárasztóak, ha azonban temérdek jegyzetelnivaló is társul hozzájuk, nem meglepő, hogy elfárad az orvos keze. "Ha 10-12 órán keresztül írsz egy nap, a kezed nem fogja végig bírni a tempót" - így a szakember, akinek állítását Dr. Asher Goldstein, a Genesis Pain Center fájdalomspecialistája is megerősíti: "A legtöbbünk kézírása egyre olvashatatlanabb lesz, ahogy telik a nap, mert a kézben lévő apró izmok kimerülnek."

Ha az orvosoknak legalább egy órájuk lenne minden betegükre, tudnák pihentetni a kezeiket. Az igazság azonban az, hogy a páciensek nagyon gyorsan, szinte futószalagszerűen követik egymást. "Sok esetben 15 perc alatt kell megbeszélnünk 8 különböző problémát és válaszolnunk fontos kérdésekre, így inkább arra koncentrálunk, hogy minél több információt átadjunk ahelyett, hogy szépen, gyöngybetűkkel írnánk" - szögezi le Dr. Brocato.

Kifognak rajtuk a szakszavak

A szakszavak sem könnyítik meg a helyzetüket, a különféle betegségek, hatóanyagok nevei sokszor ugyanis rendkívül bonyolultak. "Rengeteg olyan kifejezés van, amit lehetetlenség helyesen leírni, így sokszor inkább csak firkálunk, mint írunk, hogy elfedjük az esetleges hibákat" - vallja be Dr. Thum.

Dr. Bocato egyébként kiemelte, a receptek kitöltésénél mindig hibátlan helyesírásra törekszenek, itt ugyanis a legkisebb baklövés is súlyos bajt okozhat - nem mindegy például, hogy valamit mikrogrammban vagy milligrammban kell szedni. És bár a gyógyszerészek és az ápolók általában ki tudják olvasni a nekünk, laikusoknak csak krikszkrakszoknak tűnő szavakat - hiszen ismerik a jelentésüket -, előfordul, hogy ők is értetlenül állnak egy-egy recept felett. Egy 2017-es tanulmány például kimutatta, hogy a vizsgálatban részt vevő ápolók 82 százaléka, a gyógyszerészeknek pedig a 75 százaléka értette, mit írt az orvos a papírra.

Az elektronikus dokumentáció könnyebbséget jelent

Manapság egyébként a rendelők többségében már elektronikus dokumentáció zajlik, itthon például bevezették az elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret (EESZT), illetve az e-receptet (jelenleg azonban még vannak papíralapú vények) - ez értelemszerűen sok hibát kiküszöbölhet. Az orvosok egyöntetű véleménye azonban az, hogy nem lehet mindent legépelni, maradnak bőven olyan feladatok, amelyeknél inkább kézzel írnak. Legyünk tehát nagyon figyelmesek, és ha nem értünk valamit, inkább kérdezzük meg - abból nem lehet baj.

