A legelképesztőbb karácsonyi rekordok

A legmagasabb karácsonyfa

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor fenyőfát vásárolunk karácsonyra? Részletek itt.

Kinek ne lenne ismerős a helyzet, amint kisgyerekként azért könyörög szüleinek, hogy szerezzék be a lehető legnagyobb fenyőfát karácsonyra? Ennek persze jellemzően gátat szab a lakások mindenkori korlátolt beltéri magassága, akadnak viszont helyek, ahol az emberek bátran szabadjára engedhetik gyermekkori vágyaikat. Így tett 1950 decemberében a seattle-i Northgate Shopping Center vezetősége is, amikor úgy döntöttek, hogy egy több mint 67 méter magas duglászfenyő felállításával és feldíszítésével kedveskednek a vásárlóknak, így megalapozva az ünnepi hangulatot. A rekordot azóta sem döntötte meg senki - már ami a valódi fenyőket illeti. Srí Lanka legnagyobb városában, Colombóban ugyanis egy 72 méteres műfenyőt építettek fel a Galle Face Green nevű óceánparti parkban a háromnapos karácsonyi karnevál alkalmából 2016-ban.

A legnagyobb karácsonyi gömb

Mondhatnánk, hogy ez a valaha készült legnagyobb karácsonyfadísz, csakhogy aligha lehetett volna olyan fáágat találni, amely elbírja. Tavaly december 19-én ugyanis egy 4,68 méter átmérőjű, több mint egy tonna tömegű gömböt állítottak ki a dubaji Emaar Malls-ban. A gigantikus díszt az amerikai Venus Arts cég tervezte, az elkészült alkotás felszerelése pedig két napot vett igénybe. Érdekesség, hogy a pláza emellett egyéb Guinness-rekordokat is a magáénak tudhat, így a legnagyobb bevásárlóközponti akvárium (10 millió liter vízzel), valamint a legnagyobb HD videófal és a legnagyobb OLED kijelző rekordját (közel 710 négyzetméter felülettel). Nem mellesleg maga az épület is csúcstartó mintegy 1,1 millió négyzetméteres alapterületével.

A világ valaha volt legnagyobb karácsonyi gömbje több mint 1 tonna. Fotó: guinnessworldrecords.com

A leggyorsabb karácsonyfa-díszítés

Gemkapocs, fonál, cérna vagy direkt erre a célra kapható kampós akasztó - bármely módszert is válasszuk, a szaloncukrok dísszé alakítása mindenképpen türelmet és kitartás igénylő feladat. A boák folyton elszakadnak, a csúcsdíszt pedig a végére hagyjuk, így minimalizálva annak veszélyét, hogy leessen a fa tetejéről, majd a földön landolva ripityára törjön. A fényfüzéren mindig akad egy-két égő, ami nem vészelte át az elmúlt egy évet, és akkor még nem is beszéltünk arról a szélmalomharcról, amikor magunk próbáljuk a talpba faragni a fenyőt. Bárhogy is, a karácsonyfa feldíszítése mindenképpen egy olyan kihívás, amely teljes embert és rááldozott időt igényel, máskülönben könnyen tragikomikus lidércálommá válhat. Akadnak azonban, akik egy Forma 1-es autószerelő reflexeit megszégyenítő módon, szinte másodpercek alatt képesek letudni a feladatot. A brit Sam Homewoodnak például mindössze 34,52 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy feldíszítsen egy mutatós fenyőt a CITV Scrambled! című gyerekműsora 2018. november 12-i adásában. Teljesítményét a Guinness Világrekordok is elismerte és hitelesítette.

A legfényesebb ház

Télen sokan dobják fel kívülről otthonukat különféle fényekkel a hosszú, komor és fagyos éjszakákon. Különösen látványos, ha mindehhez tiszta hótakaró is társul, visszaverve az ízlésünk szerinti színvilágú fényáradatot. Megoszlanak persze a vélemények, hogy hány fényfüzér az ideális, illetve mikor hajlik át giccsbe a dekoráció. Vannak, akik a kevesebb több elvét vallják ez ügyben, míg mások arra esküsznek, hogy minél több az égő és a szín az installációban, annál szívmelengetőbb a végeredmény. Alighanem ez utóbbi csoportot erősíti a New York állambeli Gay család is. Tim, Grace, Emily, Daniel és John Gay közel 602 ezer égővel díszítette fel és világította ki a família LaGrangeville-i otthonát 2014 novemberében, nem kis fölénnyel megdöntve így a korábbi - mintegy 346 ezres - Guinness-rekordot ebben a kategóriában.

A legsikeresebb karácsonyi film

A hazai tévécsatornák hagyományos ünnepi műsorkínálatát alapul véve minden bizonnyal a Reszkessetek, betörők! jutna elsőre a többség eszébe, ha a legsikeresebb karácsonyi mozifilmek kerülnek szóba. Pénzügyi szempontból ugyanakkor nem Macaulay Culkin Kevinje a rekorder. A 2000-es A grincs a gumiarcú Jim Carrey-vel a főszerepben összesen 345 millió dollár bevételt hozott az első hónapokban, amivel azóta is csúcstartó ebben a műfajban. A film Theodor Seuss Geisel német származású amerikai író, karikaturista 1957-ben megjelent gyerekkönyvét dolgozza fel. Ugyancsak ezt a történetet mutatja be egyébként egy tavaly megjelent animációs film, amit Magyarországon szintén A grincs címmel hoztak forgalomba, és amiben Benedict Cumberbatch a címszereplő eredeti szinkronhangja.