Koronavírus: szabályt szegünk, ha itt vásárolunk

Márciusban rengeteg hazai bolt bezárt a járványhelyzetre való tekintettel. Van, aki a vevők elmaradása miatt; van, aki afertőzésmegelőzése miatt húzta le átmenetileg a rolót. Húsvét után viszont országszerte egyre több ilyen üzlet nyitott újra. A Magyar Nemzet információi szerint az érintett vállalkozások arra számítottak, hogy két-három hét alatt lecseng majd a rendkívüli helyzet. Ám mostanra sokuknak elfogyott a tartaléka, így az egészségvédelmi intézkedésekre ügyelve újra fogadnak vásárlókat.

A nyitvatartással nincs is probléma - amennyiben 15 óra után bezárnak -, de a jelenleg érvényben lévő rendelet szerint alapszükségleteken kívüli termékeket árusító üzleteket nem lehet felkeresni. Ha tehát például ruhát megyünk el vásárolni, mert gyermekünk kinőtte a tavalyi darabokat, azzal szabályt vétünk. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára kifejtette, hogy a nyitva tartástól függetlenül azokat a boltokat, szolgáltató üzleteket nem szabad látogatni, amelyek nem szerepelnek kivételként a kijárási korlátozásokról szóló rendeletben.

A kijárási korlátozás értelmében jelenleg szabálysértés például cipőboltban vásárolni. Fotó: Getty Images

Büntetés járhat érte

Statisztikák alapján 50 ezernél is több olyan üzlet lehet nyitva Magyarországon, ahol jelenleg nem fogadhatnának vásárlókat, ilyenek például a cipőt, ruhát, ékszert, bútort, mobiltelefont, könyvet és órát áruló kereskedelmi egységek. "Aki ilyen helyre tér be, szabálysértést követ el, ahogy az a vállalkozó is, aki felhúzott rolóval, nyitott ajtóval azt sugallja, hogy szabad bemenni a boltba" - figyelmeztetett Vámos György, és hozzátette, hogy a rendőrség mindezt ellenőrizheti, indokolt estben büntetést is kiszabhat.

A főtitkár kifejtette azt is, hogy tisztában van vele, hogy a boltok üzemeltetői nehéz helyzetbe kerültek. Az érintetteknek szüksége lehet a rájuk szabott támogatásra ahhoz, hogy működőképesek maradjanak és ne kelljen megválniuk alkalmazottaiktól. A szövetség ezért már elküldte javaslatát a szaktárcának, hogyan tudná segíteni a kormány ezen cégek talpon maradását.

