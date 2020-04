Ezért vannak rémálmaink a járvány alatt

Néhány hét alatt az egész világ életét felforgatta a koronavírus terjedése: az országok sorra hozzák meg a szigorú intézkedéseket, már Nyugat-Európában is egyre több helyen vezetnek be kijárási tilalmat. Magyarországon eddig csak korlátozások vannak érvényben, viszont a felelősségteljesen viselkedő lakosságnak így is heteket kell a négy fal közé visszahúzódva, a külvilágtól izolálva eltölteni. Sokakból szorongást, feszültséget vált ki a tartós bezártság, ez pedig az alvásunkra is hatással van. Ha mostanában rémálmok gyötörnek és éjszaka gyakran felébredünk, ne lepődjünk meg: nem vagyunk egyedül a problémával.

A stressz és a helytelen életmód teszi tönkre az éjszakánkat

"A stressz miatt rosszabbul alszunk, a rosszalváspedig további feszültségeket gerjeszt bennünk" - mondta el Roxanne J. Prichard, a St. Thomas Egyetem neurológus professzora. Valójában evolúciós okai is vannak ennek: ha ugyanis őseink feszültek voltak, amikor álomra hajtották a fejüket, az nagy valószínűséggel azért volt, mert az alvóhelyük nem volt biztonságos. Ilyen esetben a túlélésüket segítette, hogy nem aludtak mélyen és többször is felébredtek éjszaka, így ugyanis könnyebben megneszelhették a közelben lévő ragadozót, vagy bármely más veszélyforrást. Ez akkor valóban életmentő lehetett, de járványidőszakban, a négy fal között most nem sok hasznunk van abból, hogy éjszakánként felébredünk.

A bezártság az alvásunk minőségére is rányomja a bélyegét. Fotó: Getty Images

A furcsa álmokra is a felszínes alvás adhat magyarázatot. Egészséges esetben éjszakánként négy alvásfázison megyünk keresztül, melyben az utolsó az úgynevezett REM-fázis, amelyben álmodunk. Egy ilyen négyfázisú ciklus közülbelül 90-110 percenként ismétlődik. Nagyobb eséllyel emlékezünk az álmainkra olyankor, ha gyakrabban ébredünk fel éjszaka. Ráadásul az álmok tartalmát legtöbbször negatív érzelmek töltik fel, ami miatt a zavaros képsorok is hasonlóan rossz érzéseket keltenek bennünk napközben. Ez további feszültséget generál, ami utána még rosszabb alvást eredményez.

Szintén rossz hatással van a pihenésünkre az alkoholfogyasztás is, ami a munkahelyi kontroll nélkül, otthon gyakoribb lehet a megszokottnál. Próbáljuk ezért csökkenteni az alkoholbevitelt, főleg az esti órákban, lefekvés előtt. Szintén érdemes visszafogni a nassolást, illetve az egészségtelen, nehéz ételek fogyasztását is, hiszen ez megterheli az emésztőrendszerünket, ami szintén rossz alvást eredményezhet.

