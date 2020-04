A YouTube-on tartanak filmfesztivált

A koronavírus-járvány nemcsak a "földi halandók" életére volt hatással, hanem természetesen a hírességekére is. Több hollywoodi sztár is megfertőződött, valamint a pandémia miatt mozipremierek, nagyszabású filmes rendezvények maradnak el.

A YouTube-os moziünnep ötlete ezért nemcsak a filmkészítőknek, hanem a filmrajongóknak - vagy éppen a házi karanténban unatkozóknak - is remek hír. A május 29-én kezdődő tíznapos We Are One: A Global Film Festival nevű filmfesztivált a New York-i Tribeca Enterprises szervezi és a youtube.com/weareone oldalon lesz elérhető.

A videómegosztón ingyenesen, reklámok nélkül lehet majd nézni a filmeket. Fotó: Getty Images

A világ 20 legjelentősebb filmfesztiválja, köztük a Tribeca, a Sundance és a Berlinale programjából szemezgető virtuális filmmustra keretében a felhasználók reklámok nélkül élvezhetik a játékfilmeket, rövidfilmeket, dokumentumfilmeket és a különböző kerekasztal-beszélgetéseket.

A szervezők a következő hetekben fogják közzétenni a részletes programot. A június 7-ig tartó virtuális filmszemle jótékonysági kezdeményezés is egyben: a nézőknek lehetőségük lesz adományokkal segíteni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a különböző regionális szervezetek koronavírus-járvány elleni harcát.