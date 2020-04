A következő hetek legfontosabb sportkellékei

Bár felelős magatartásunkkal a kültéri kikapcsolódási és sportolási lehetőségek háttérbe szorulnak, ebben a koronavírus-járvány idején is lehet élvezetes a mozgás. Ideje olyan innovatív eszközöket és kreatív megoldásokat kipróbálni, amelyek segítségével az otthonunkban is könnyen kialakítható a napi sportrutin - tanácsolja a K&H mozdulj! program.

Az Eurobarometer korábbi kutatási eredményeiből jól látszik, hogy a testmozgás és az egészséges életmód sok magyar számára is kulcsfontosságú. A legtöbben eddig a szabadban, főként a parkokban mozogtak, otthon csupán 32 százalékunk végzett testmozgást. A következő hetekben tehát sokunknak kell megbarátkoznia az otthoni sportolással - a koronavírus-járvány végéig ugyanis ez az edzés legbiztonságosabb módja.

Mozgás lemondások nélkül

A koronavírus-járvány idején fokozott óvatosság javasolt a krónikus obstruktív légúti betegségben (COPD) szenvedőknek, hiszen alapbetegségük miatt ők is a veszélyeztetettek közé tartoznak. A napi mozgásról azonban ebben az időszakban sem szabad lemondaniuk. Olvassa el a részleteket!

"A K&H mozdulj! program az egészséges életmód támogatójaként hosszú évek óta elkötelezett a rendszeres testmozgás népszerűsítésében, amiről ebben az időszakban sem kell lemondanunk. Azonban fontos, hogy most a tudatosság és a kreativitás a legfontosabb sportkellékünkké váljon" - emelte ki Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója. Mint mondta, érdemes nyitottnak lennünk és akár a korábbi szokásainktól eltérően új eszközöket, vagy mozgásformákat kipróbálnunk, felfedeznünk a koronavírus-helyzet megoldódásáig. Ezekkel nemcsak eltöltjük, de fel is dobhatjuk az otthon töltött időt, miközben egészségünkért, immunrendszerünk erősítéséért is sokat teszünk. A rendszeres mozgás ráadásul a járványhelyzet által gerjesztett szorongás kezeléséhez is nagy segítséget nyújt.

Házi karanténban is fontos a rendszeres mozgás. Fotó: Getty Images

Digitális személyi edző

Az innovatív kommunikációs megoldásoknak köszönhetően ma már számos lehetőségünk nyílik ötvözni a sportolást és a kikapcsolódást. Így tehát a koronavírus-járvány idején sem kell lemondanunk az online edzésekről - a videók segítségével jógázhatunk, táncolhatunk vagy akár gerinctornázhatunk is. De a letölthető mobilapplikációk gondoskodhatnak a folyamatos és változatos edzésprogramokról, így a telefonunk most még fontosabb partnerünk lehet. Rengeteg testedzéssel foglalkozó applikációt találhatunk már egy kis kereséssel, és az egyetlen, amire ezen kívül szükségünk lesz, mindössze egy kis szabad terület a szobában.

Közösségi sportolás otthon

Sokan nem szeretnek vagy nem tudnak egyedül sportolni, azonban a koronavírus-járvány miatti otthonlét alatt sem kell nélkülözni a közösségi élményt és az edzőtársakat. Videochaten a kihívást vagy a teljesített eredményt is megoszthatjuk barátainkkal, akiket a közösségi felületeken közös webes fitness órákra is invitálhatunk.

Sporteszközök szinte bármiből

A sporteszközök beszerzésének nehézsége sem korlátozhatja a mozogni vágyókat. Drága fitness gépek helyett elég, ha olyan erősítő eszközöket használunk, mint az ugrálókötél, a súlyzók, a rugalmas gumiszalagok vagy a fitness labda. A kreatívabbak otthoni kellékekből is varázsolhatnak sportfelszereléseket: a súlyzó például nagyszerűen helyettesíthető vízzel megtöltött palackokkal vagy mosószeres dobozokkal. Támaszként pedig a fal vagy egy szék is megfelel. A lényeg, hogy legyünk találékonyak - így ugyanis a koronavírus terjedése sem tántoríthat el minket a napi mozgástól.

Rejtély, mikorra lesz gyógyszer a koronavírus ellen - olvassa el a részleteket társportálunk, az nlc.hu cikkében!