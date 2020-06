1500 km-t gyalogolt le a bezártságban egy férfi

Bár az emberek egy része a koronavírus-veszély miatt kevesebbet sportolt az elmúlt hónapokban, azért vannak, akik épp az ellenkezőjét tették, és többet tudtak mozogni a bezártságban. Ez történt egy belga férfival, Yves Hanoulle-lal is, aki a március óta tartó kényszerű otthonlét során nagyjából 1500 km-t gyalogolt az íróasztala alá helyezett futópadon.

Fizikailag és szellemileg is jobban van

A 48 éves, IT-s tanfolyamokat tartó szakember is egyetért azzal, hogy az ülés az új dohányzás, illetve, hogy mi, emberek nem az állandó ücsörgésre lettünk kitalálva. Ezért hát tudatosan használta ki a bezártságot arra, hogy többet mozoghasson: óránként 2.25 km-t tervezett be magának és tett meg, így minden nap végére összejött a 20 km. Sőt, mivel esténként magasabb sebességre kapcsolt, általában még több is.

Rengeteget mozgott a karantén alatt, munka közben a belga férfi. A kép illusztráció, forrás: Getty Images

Azt nem tudjuk, fogyott-e, hány cipőt, illetve milyen eszközöket használt el az elmúlt hónapok során, de az biztos, hogy most fizikailag és szellemileg is sokkal jobban van. A Reutersnek azt nyilatkozta, hogy fittebbnek érzi magát, és jobban tud koncentrálni, mint korábban, amikor ülőmunkát végzett.

Mennyit híztak az emberek a bezártságban?

Egy nemrég készült riport szerint egyébként az emberek nem híztak annyit a karantén alatt, mint amennyitől tartottak: az amerikaiak 37 százaléka szedett fel valamivel több mint fél kilót, de az átlagos súlygyarapodás 95 gramm volt, a kínaiaknál pedig 0.25 kg. Egy másik felmérés szerint mi, magyarok átlagosan egy kilót híztunk a bezártságban - van, aki többet, de olyan is, aki életmódján változtatva fogyni tudott az elmúlt időszakban.

