Bőrön át szívódik fel a férfi fogamzásgátló

Nők számára számos módszer elérhető a nemkívánatos terhességek megelőzése céljából. Mind közül a hormontartalmú tabletták számítanak ma a legnépszerűbb választásnak, ám fontos megemlíteni, hogy hosszú távon ez a megoldás kellemetlen mellékhatásokkal, például hangulatingadozásokkal, fejfájással járhat együtt. Mivel azonban a megbízhatófogamzásgátláskét ember közös ügye, így joggal merül fel a kérdés, hogy a férfiak miért ne vehetnék ki a részüket mindebből. Nos, problémát jelent, hogy esetükben már jóval szűkebb a lehetséges eszközök köre. Mi több, a kondomhasználat mellett jószerével csak a vazektómia jöhet szóba, amely során sebészi úton elvágják és elkötik az ondóvezetéket, így az ondófolyadékba nem juthatnak hímivarsejtek.

Hamarosan megváltozhat azonban a helyzet, köszönhetően egy újfajta készítménynek, amit 2018 októbere óta klinikai kísérlettel vizsgálnak a szakemberek. Eddig több mint száz párt fogadtak be a programba, akik vállalták, hogy 3440 dollár kompenzáció fejében egy teljes éven keresztül használják a NES/T névre keresztelt szert mint egyedülifogamzásgátlómódszert. Eközben a férfiaknak hónapról hónapra orvosi kontrollvizsgálaton is meg kell jelenniük, ahol ellenőrzik, hogy spemiumszámuk a kívánt határérték alatt marad-e. Összesen 420 pár jelentkezését várják a kísérletre a tesztek mostani fázisában.

Hamarosan férfiak számára is elérhetővé válhat a hormonális fogamzásgátlás. Fotó: iStock

Így működik a férfi fogamzásgátló

A készítmény hormonális úton csökkenti a hímivarsejtek termelődését. Önmagában ezt a célt tesztoszteronnal is el lehetne érni, csakhogy magas dózisban a tesztoszteronbevitel veszélyessé válhat. A tesztoszteron az alapja például majdnem minden anabolikus szteroidnak is. Az ezeket használó testépítők esetében pedig kimutatható bizonyos szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának fokozott kockázata, akárcsak olyan mellékhatások, mint a hajhullás, a mellnövekedés, a hangulatingadozások, illetve akár a tartós meddőség. A NES/T is tartalmaz tesztoszteront, de egészen más célból.

Legfőbb hatóanyaga ugyanis a szegeszteron-acetát, amely egy női nemi hormon, a progeszteron egy szintetikus formája. Hatására lecsökken a herék spemiumtermelése. Ezzel egyidejűleg viszont a férfi szervezet természetes tesztoszterontermelése is leáll, ami egyáltalán nem szerencsés, hiszen ez a többi között a libidóra nézve is ártalmas helyzetet teremtene. Éppen ezért tartalmaz az új készítmény megfelelő dózisú tesztoszteront is, hogy pótolja a kieső mennyiséget, fenntartva az egészséges hormonszintet. A szert gél formájában kell minden reggel a férfi vállára kenni, ahol gyorsan felszívódik a bőrön keresztül. A cél, hogy egymillió alatt tartsa a spermiumszámot az ondóban milliliterenként, ez ugyanis már elegendő a megbízható fogamzásgátláshoz.

"Bízom az orvosokban"

Az angliai Manchesterben élő, 30 éves John Vandesquille és kedvese, a 28 éves Alex Smith egyike azon brit pároknak, akik elvállalták, hogy kipróbálják a kísérleti fázisban lévő fogamzásgátlót. Alex sokáig szedett hormontartalmú tablettát, mivel azonban idővel a pirulák reakcióba léptek a nő egy másik, vényre felírt gyógyszerével, így kénytelenek voltak más megoldás után nézni. John ezt követően a Facebookon találkozott a felhívással, miszerint párokat keresnek a kísérleti programba, és az adott helyzetben úgy döntött, kap az alkalmon.

"Alig egy perc alatt fel lehet kenni, nagyon egyszerű használni" - árulta el a Daily Mailnak a férfi a gélről. Tavaly május óta használja a szert, azóta pedig spermiumszáma mindvégig a kívánt szint alatt maradt a kontrollvizsgálatok tanúsága szerint. "Nem ez az első alkalom, hogy tesztelik a gélt, így valójában nem teljesen az ismeretlenbe ugrottam fejest. A termékenységre vonatkozó lehetséges hosszú távú mellékhatások persze valamelyest aggasztóak, és bevallom, ez a gondolat még mindig ott motoszkál a fejemben. Alexszel azonban 80-90 százalékig biztosak vagyunk abban, hogy nem szeretnénk gyermeket a jövőben, tehát nem is kellene igazán izgulnunk emiatt" - mondta el John. Hozzátette, nem tartja igazságosnak, hogy férfiak számára kizárólag az óvszer érhető el fogamzásgátló módszerként. "Ez nem fair sem a nők, sem a férfiak számára" - hangsúlyozta.

Párja, Alex arról számolt be, kezdetben volt benne némi aggodalom a készítmény hatékonyságát illetően, nehogy teherbe essen. "Sokáig hallottam egy hangot a fejemben, de bízom a tanulmányt lefolytató orvosokban és nővérekben. Emellett azt is beláttam, hogy valójában egyetlen fogamzásgátló sem nyújt 100 százalékos biztonságot. Minden alkalommal, amikor szexelünk, vállaljuk a kockázatot, hogy esetleg teherbe fogok esni. Mostanra tehát el tudtam engedni ezt a félelmemet, és igazából már nem is gondolok rá" - fogalmazott Alex. John kitért rá, "összességében nem érzek semmi különbséget, a szexuális életünk ugyanolyan, mint normálisan, sőt, talán még jobb is egy kicsit. Nem vagyok benne biztos, hogy ez kizárólag a gélnek köszönhető, de a kapcsolatunk egyértelműen javult."

