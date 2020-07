Van ilyen: vízzel telítődhetnek a herék

Míg heresérv alatt azt értjük, amikor bél csuszamlik a hasüregből a herezacskóba, addig a here vízsérvet csak a köznyelvben emlegetjük sérvként, valójában folyadékfelszaporodást jelent a here körül. A herevízsérv előfordulása nem túl gyakori probléma és ekkor is, bár az újszülötteknél is előfordulhat.