Szükségtelen szexuális szorongásaink

Amikor úgy érezzük, hogy valami baj van velünk az ágyban, amikor attól tartunk, hogy a szexuális problémánk tönkreteheti a kapcsolatunkat - akkor tudnunk kell, hogy talán fölöslegesen aggódunk. Írásunkban az alaptalan aggodalmak leggyakoribb formáit mutatjuk be.

A pénisz mérete A férfiak jelentős része aggódik azért, hogy pénisze nem túlságosan kicsi-e. Az aggodalmak szinte minden esetben alaptalanok: a férfiak döntő többsége ezen a téren az átlagos mérettartományhoz tartozik. Petyhüdt állapotban a péniszek hossza 5-10 cm közötti. A A férfiak jelentős része aggódik azért, hogy pénisze nem túlságosan kicsi-e. Az aggodalmak szinte minden esetben alaptalanok: a férfiak döntő többsége ezen a téren az átlagos mérettartományhoz tartozik. Petyhüdt állapotban a péniszek hossza 5-10 cm közötti. A merev pénisz átlagos hossza: 12-14 cm. (A pénisz hosszát a szeméremcsonttól kezdődően kell mérni.) Masters és Johnson klasszikus vizsgálatában a merev pénisz átlagos hossza 12,9 cm volt. Bár ernyedt állapotban a férfiak péniszei között nagyobb különbségek is lehetnek, ezek a merevedés során túlnyomórészt kiegyenlítődhetnek: a nagyobb péniszek kisebb mértékben növekednek az erekció alatt, mint a kisebbek. Bár a férfiak nagy jelentőséget tulajdonítanak a pénisz hosszának, a szeretkezésekben ennek csekély a jelentősége. A hüvely rugalmas fala kitűnően alkalmazkodik a különböző péniszméretekhez. A nők gyönyörérzetét nem a pénisz hossza határozza meg, hanem a szeretkezés módja, s azok az érzések, érzelmek, amelyeket a partner és az együttlét kelt a nőben.

Mindez elkerülhető annak a tudatosításával, hogy az alkalmanként fellépő merevedési nehézségek a szexuális élet természetes részei, amelyek nem feltétlenül jelentenek betegséget. Ha a pár mindkét tagja természetesnek veszi ezt, s a szexualitást nem teljesítménynek tekintik, akkor elkerülhető az önrontó kör kialakulása. Kiemelten fontos a nő reakciója: játékosságával, a férfi figyelmének elterelésével akár már az első, "rosszul induló" alkalmat is másként alakíthatja, s a későbbiekben is elősegítheti, hogy a partnere felszabadultan élvezze az együttléteket. A legtöbben azt hiszik, hogy "egy férfinak mindig készen kell állnia a szeretkezésre", ezért sok férfi számára összeomlik a világ, amikor először éli át, hogy a szeretkezés bevezető szakaszában nem alakul ki merevedése. Pedig ez gyakori jelenség, aminek számos egyszerű oka lehet: az aktuális munkahelyi problémáktól való megszabadulás képtelensége, feszültség a párkapcsolatban, fáradtság, gyógyszer-mellékhatás, vagy éppen a kelleténél nagyobb mennyiségű alkohol... A legtöbb férfi azonban azt a pillanatot, amikor észleli a merevedés hiányát, katasztrófaként éli meg. Ez elvonja a figyelmét a partneréről, s a szexuálisan izgató élmények helyett a figyelme egyre inkább a péniszére koncentrálódik, ami tovább csökkenti a merevedés esélyét - az egyre fokozódó szorongás és szégyen pedig egyenesen lehetetlenné teszi a merevedést. Az első "kudarc" a férfiakban általában hosszan tartó szorongást vált ki, gyakran eszükbe jut mindaz, ami történt. Úgy érzik, hogy a férfiasságukkal nagy baj van, s aggódva, de egyúttal reménykedve is várják a következő alkalmat, mert abban bíznak, hogy talán legközelebb sikerül "teljesíteniük". A felfokozott szorongás és a teljesítménykényszer azonban akadályai a zavartalan ellazulásnak, s ez a merevedési probléma megismétlődéséhez vezethet. Ezzel beindul egy önrontó kör: a sorozatos kudarcok egyre fokozódó szorongáshoz vezetnek, ami újabb merevedési problémákat alapoz meg.Ennél a pontnál néhányan orvoshoz fordulnak, ahol gyakran a manapság divatos, merevedést segítő gyógyszerek valamelyikét írják fel nekik. Ezeket a - sokaknak valóban áldást jelentő - gyógyszereket sajnos ma már gyakran használják indokolatlan esetekben is. Innen kezdve ugyanis a történetünkben szereplő férfi úgy érezheti, hogy ő már csak gyógyszer segítségével tud szeretkezni, s ez még tovább csökkenti annak az esélyét, hogy a szeretkezés gyönyöreit spontán élje át.Mindez elkerülhető annak a tudatosításával, hogy az alkalmanként fellépő merevedési nehézségek a szexuális élet természetes részei, amelyek nem feltétlenül jelentenek betegséget. Ha a pár mindkét tagja természetesnek veszi ezt, s a szexualitást nem teljesítménynek tekintik, akkor elkerülhető az önrontó kör kialakulása. Kiemelten fontos a nő reakciója: játékosságával, a férfi figyelmének elterelésével akár már az első, "rosszul induló" alkalmat is másként alakíthatja, s a későbbiekben is elősegítheti, hogy a partnere felszabadultan élvezze az együttléteket.

Korai magömlés Mihez képest korai? - tehetjük fel joggal a kérdést, s a választ általában a szexológushoz forduló férfiak maguk sem tudják. Sokan hiszik azt, hogy velük valami baj van, mivel szeretkezés közben néhány percnél tovább nem tudják késleltetni az elélvezést. Valójában a szó orvosi értelmében

Korai magömlés Mihez képest korai? - tehetjük fel joggal a kérdést, s a választ általában a szexológushoz forduló férfiak maguk sem tudják. Sokan hiszik azt, hogy velük valami baj van, mivel szeretkezés közben néhány percnél tovább nem tudják késleltetni az elélvezést. Valójában a szó orvosi értelmében korai magömlésről csak akkor beszélhetünk, ha a magömlés még a hüvelybe való behatolás előtt, a behatolás közben, vagy azonnal a behatolás után megtörténik. A közösülések átlagos időtartama a behatolástól számítva csupán 2-3 perc. Ez az idő gyakran kevés ahhoz, hogy a nő is eljusson a csúcsig, a szeretkezéseket azonban természetesen nem a behatolással kell kezdeni - az ezt megelőző petting már önmagában is, vagy a közösüléssel együtt a nőt is orgazmushoz juttathatja.

Kölcsönös orgazmus Modern kori mítosz, hogy egy pár szexuális élete csak akkor jó, ha minden alkalommal mindkettőjüknek orgazmusa is van. Természetesen nagy öröm, ha így történik, azonban nem kell mindig így lennie. Teljesítményorientált világunkban a szexet is sokan olyan feladatnak tekintik, amiben jól kell teljesíteniük. A szex célja azonban nem a teljesítmény, hanem a kölcsönös örömszerzés. Mivel a férfiaknál szinte minden szeretkezés elélvezéssel is jár, önmagukból kiindulva általában azt hiszik, hogy a nőknek is erre van szükségük. Valójában a nők számára a szexualitás ennél sokkal összetettebb élmény: a simogatás, a csókolgatás, az ölelkezés önmagában is a testi-lelki boldogság forrása - sokkal inkább, mint a legtöbb férfinak. Ha elhisszük, hogy a szex célja csupán az orgazmus, akkor a szeretkezés csodálatos, összetett élményét a testi érzésekre egyszerűsítjük, s egymás helyett önmagunk teljesítményére figyelünk.