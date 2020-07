Tünetek, amelyek prosztata-megnagyobbodásra utalhatnak

Nem szégyen, csak kellemetlen A férfiak sokkal szemérmesebbek a nőknél, ha testi, egészségügyi problémákról van szó, pedig a gyógyuláshoz vezető út első lépése mindenképpen a baj felismerése lenne. Az sem valószínű, hogy férfiak baráti társaságában gyakran téma lenne egy-egy, az intim zónával, netán az ürítéssel összefüggő kellemetlenség, funkciózavar. Ilyen szempontból az egyébként is egészségtudatosabb nők jobb helyzetben vannak, hiszen a barátnőkkel, sorstársakkal folytatott beszélgetésekből legalább annyi nyilvánvalóvá válhat, hogy ezek nem különleges egyedi problémák, hanem sokak szenvednek tőle.

Gyakran kell, de nehezen megy

Az életkor növekedésével egyre több férfinak támadnak vizeletürítési gondjai , és csak kevesen vannak tisztában azzal, hogy ezek a leggyakoribb férfigondok egyikének, a jóindulatú prosztata-megnagyobbodásnak (benignus prosztata hiperplázia, BPH) a tünetei is lehetnek. Az érintett azt veszi észre, hogyEgy idő múlva már félve távolodik el a lakásától, vagy a vécézési lehetőségtől messzebbre, nehogy ne érjen vissza, amikor eléri a szükség.A másik jellegzetes tünet, hogyEnnek oka az, hogy a prosztata közrefogja a húgyvezetéket, és ahogy növekedésnek indul, mintegy satuba szorítja azt, akadályozza a vizeletürítést. A BPH-ban szenvedőt ez az állapot az éjszakai pihenéstől is megfosztja: egy-egy éjszaka többször felébred a vizelési ingerre, de ilyenkor is csak nehezen és nem tökéletesen tud könnyíteni magán. Az sem ritka, hogy inkontinens tünetek jelentkeznek: akaratlan vizeletvesztés is előfordul, kínos cseppek keseríthetik meg az érintettek életét. Mindez ezen a szinten is jelentősen rontja az életminőséget, hiszen a vizelettartási, vizeletürítési nehézségek visszariaszthatják az illetőt a szabadidős tevékenységektől, a felszabadult társasági élettől, pszichés következményeket, szorongásokat okozhatnak.