Rákra is utalhat a herék méretkülönbsége

Ha az egyik here nagyobb a másiknál, annak hátterében több ok is állhat. Dr. Rákász István, az Urulógia Központ orvosa elmondja, mikor szükséges a kivizsgálás.

Mellékhere-gyulladás

A heveny mellékhere-gyulladás a leggyakrabban középkorú és idősebb férfiakat érint. A mellékhere a here hátsó felszíne mentén elhelyezkedő, csőszerű képletekből álló szerv, amely a spermiumsejtek érésére és tárolására szolgál. A here és mellékhere egymással szorosan összefüggő egységet képeznek, ezért a fájdalmuk a beteg számára általában nem elkülöníthető. A fájdalom gyorsan alakul ki, általában erős, de néha lehet enyhébb is. Afájdalomhereduzzanattal, tömöttséggel, a herezacskó bőrpírjával és lázzal, tehát gyulladásos tünetekkel jár együtt. A mellékhere-gyulladás gyakran húgyhólyag-, prosztata- vagy húgycső-gyulladás, húgycsőkatéter viselése, esetleg a húgycsövön keresztül elvégzett urológiai műtét következményeként alakul ki.

Ha az egyik heréje a szokásosnál nagyobb lett, forduljon orvoshoz! Fotó: iStock

Heregyulladás

A heregyulladás a mellékhere-gyulladásnál sokkal ritkábban fordul elő. Ilyenkor a herék egy- vagy kétoldali gyulladásáról van szó. Vírusok (például mumpsz), baktériumok és nemi úton terjedő fertőzések - például klamídia vagy gonorrea - idézhetik elő. A kamaszkor utáni mumpszfertőzések mintegy harmada például heregyulladással is jár. Gyakran nem önállóan, hanem a mellékhere gyulladásával együttesen fordul elő.

Mellékhereciszta

A mellékhereciszta a mellékhere fejében kialakuló, folyadéktartalmú képlet, ami egy jól tapintható, körülírt elváltozás - a kisebb ciszták azonban gyakran nem tapinthatóak. A probléma általában tünetmentes, panaszt nem okoz. A ciszta átmérője néhány millimétertől akár 15 centiméterig is terjedhet, amely miatt az érintett here nagyobbnak tűnik.

Herevízsérv

Az egyik here megnagyobbodását az is okozhatja, hogy a hereburok által termelt folyadék felgyülemlik a here és a hereburok között. A megnagyobbodás mellett a here súlya is megnő, a szerv rugalmasan tömötté válik, fájdalmat azonban nem okoz. A kismértékű növekedés általában nem zavaró, ám ha tovább növekszik a here, az már a mozgást is akadályozhatja, ezért fontos az urológiai kezelés.

Herevisszeresség

Jellegzetesen a magas, vékony, fiatal férfiaknál alakul ki a herevisszeresség, többnyire a baloldalon. A jelenség az esetek egy részében herefájdalmat is okozhat, amely inkább idült formában jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a panasz nem hirtelen alakul ki és nem is elviselhetetlen. A visszeresség azonban ronthatja a megtermékenyítő képességet, ezért érdemes kezeltetni.

Herecsavarodás

A here megcsavarodása során a here a hossztengelye körül egyszer vagy akár többször is megfordul. Ha az érintett - jellemzően gyermek vagy fiatal férfi - hirtelen fellépő heretáji fájdalmat tapasztal,lázazonban nem jelentkezik, akkor felmerülhet a herecsavarodás lehetősége. Tudni kell, hogy a kezelés a tünetek megjelenését követő első 6 órában a leghatékonyabb, ezen túllépve már visszafordíthatatlan károsodás éri a here hímivarsejteket termelő területeit. Ilyen panaszok esetén tehát sürgősségi betegellátó intézményhez kell fordulni.

Heredaganatok

A here daganatai - amelyek egy része rosszindulatú - jellemzően fájdalmatlan hereduzzanattal és tömöttséggel járnak. Ugyanakkor a megnagyobbodott herék egy bizonyos méret felett már nehezen férnek el a combok között és a nadrágban, ezért megnyomódhatnak. Így másodlagos fájdalom és érzékenység alakulhat ki.

Mikor kell urológushoz fordulni?

A herék méretbeli különbsége többnyire ártatlan jelenség, de ha az egyik here a szokásosnál nagyobb lesz, azt mindenképpen érdemes kivizsgáltatni. Akkor is orvoshoz kell fordulni, ha mindkét here mérete megnő - hangsúlyozza az urológus.

Feltétlenül urológushoz kell fordulni, ha: