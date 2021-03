Koronavírus: ezért lehet kockázatos a szakállviselés

A koronavírus-fertőzés elleni védekezés egyik alappillére a maszkviselés, kutatások szerint egy egyszerű sebészi maszk is akár 85 százalékos hatékonysággal képes meggátolni a vírusrészecskék belélegzését - feltéve, hogy megfelelően viseljük. És ez az a pont, amelyre az arcszőrzetet viselő férfiaknak különösen nagy hangsúlyt kell fektetniük, a hosszú szakáll ugyanis megnehezíti, hogy a maszk megfelelően illeszkedjen az arcukra. A CNN hírportálnak nyilatkozó dermatológiai klinikai docens, dr. Mona Gohara is felhívta a figyelmet arra, hogy az arcszőrzet vastagsága és hossza csökkentheti a maszkok hatékonyságát amiatt, hogy több helyet hagy a maszk anyaga és az arcbőr között, így a vírusrészecskék könnyebben utat találnak a szervezetbe.

A hosszú szakáll akadályozhatja a helyes maszkviselést. Fotó: Getty Images

Önmagában az arcszőr megléte úgy tűnik, hogy nem emeli meg a koronavírus-fertőzés rizikóját, az eddig készült tanulmányok nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy a bajuszt vagy szakállat viselő férfiak gyakrabban fertőződnének meg, mint azok, akik mindennap borotválkoznak. Vagyis az arcszőrzet csak a helyes maszkviselés hátráltatásából adódóan segítheti elő a megfertőződést.

h i r d e t é s

Így kellene viselni a maszkot helyesen - részletek!

Ez főként az olyan szakmákban jelenthet problémát, amelyekben különösen fontos, hogy a védőfelszerelés a lehető legjobban illeszkedjen a férfiak arcára - mint például a COVID-osztályokon dolgozó egészségügyi személyzet esetében. Ahogy dr. Gohara is kiemelte, náluk különösen fontos, hogy az FFP2-es orvosi maszkok a bőrre, és ne az arcszőrzetre simuljanak. A Hamburgi Egyetem kutatója, Robinson Peric arra figyelmeztetett, hogy akár egy 0,2 milliméteres rés következtében is a belélegzett levegő 2-8 százaléka szűretlenül, a maszkot megkerülve juthat be a szervezetbe, ami potenciálisan növeli a megfertőződés esélyét.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) egy infografikát is közzétett arról, hogy milyen típusú arcszőrzet viselését nem javasolják az egészségügyben dolgozó férfiaknak. Ebből kiderül, hogy például a bajusz önmagában a legtöbbször nem akadályozza a megfelelő maszkviselést, ahogy a rövidebb kecskeszakáll is megengedett. "Ha a maszk teljesen eltakarja az arcszőrzetet, akkor feltehetően nem okoz problémát. A hosszabb szakáll vagy a borosta azonban hézagot hoz létre az arcbőr és a maszk között, ha nem rögzítik elég szorosan az arcmaszkot. Ez utat biztosít a vírusos levegő belélegzésének" - nyilatkozta Qingyan Chen, a Purdue Egyetem gépészmérnök professzora. A szakértők éppen ezért azt javasolják az egészségügyben dolgozó férfiaknak, hogy a járvány idejére lehetőleg szabaduljanak meg az arcszőrzetüktől, vagy legalábbis vágassák olyan fazonúra, ami elfér az arcmaszkok alatt, és nem akadályozza azok megfelelő illeszkedését.

A gyakori szellőztetés a járvány alatt nem csak azoknak fontos, akik egy beteggel élnek egy háztartásban. Egy friss tanulmány szerint a koronavírus akár a szomszédos lakásból is eljuthat hozzánk. Erről a témáról bővebben ide kattintva olvashat korábbi cikkünkben.