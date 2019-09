Lelki különbségek a két nem között

Fekete és fehér, kint és bent, Nap és Hold, férfi és nő: néhány a sok közül a kultúra és a civilizáció nagy ellentétpárjai közül. Amióta világ a világ, azóta próbáljuk kideríteni, miért és miben különbözik annyira a két nem, és persze arra is próbálunk rájönni, hogy ezek a különbségek miként hatnak a mindennapi életünkre, viszonyainkra, párkapcsolatunkra.

Miért nem értesz meg?

A nők máshogy állnak a problémákhoz is: szeretik azokat megosztani másokkal, véleményt cserélni róluk és mérlegelni az esetlegesen felmerülő megoldási lehetőségeket - sőt a megosztás (az "elmesélés") akkor is kulcsfontosságú, ha a másik fél semmit nem tud érdemben hozzátenni, csak hümmög vagy együttérzően bólogat. A férfiak ezzel szemben magányosan, egyedül néznek szembe a problémákkal, gyakran nem is értik, minek beszélni róluk annyit. Ebből következik, hogy a férfiak inkább függetlenek, a nők viszont jobban kooperálnak másokkal, szívesebben dolgoznak csapatban.

Család vagy karrier

Bármennyire is furcsán hangzik,. Az eltérések elenyészően kicsik és könnyen ráfoghatjuk őket az nemi szerepekkel kapcsolatos neveltetésre vagy éppen a társadalmi konvenciókra is. Ugyanakkor nem jelenthetjük ki, hogy a nők és a férfiak teljesen egyformák pszichológiai szempontból., a férfiak és a nők agya ugyanis máshogy fejlődött az evolúció során. Az egyik nemnek vadásznia, felderítenie, harcolnia kellett, míg a másik gyűjtögetett, védelmet és biztonságot nyújtott a gyermekeknek, az időseknek és a csoport többi tagjának. Mára megváltoztak a szerepek, elmosódtak az éles határok, a biológiai - és az ebből is következő - pszichológiai különbségek azonban megmaradtak.A legfőbb, közhelyes panasz, amit a férfiak szájából hallhatunk:! A nők viszont gyakran azért érzik magukat rosszul egy kapcsolatban, mert a másik magába fordul, bezárkózik és akkor is hallgat, amikor mondania kellene valamit. A nők agyában nagyobb és fejlettebb a kommunikációért felelős terület, mint a férfiak agyában. Könnyebben és gyorsabban "fejtik meg", hogy mit akar mondani a másik, hatékonyabban használják a nyelvet. Jobban képesek a sorok között olvasni - míg a férfiak számára az egyértelmű üzenetek találnak célba -, és a metakommunikációs jeleket, testbeszédet is jobban értik. Összességében: a nők emocionálisabbak, jobban ismerik fel mások érzelmeit, empatikusabbak és együttérzőbbek.Sztereotípiákból nincs hiány, ha a nők és férfiak közötti különbségeket vesszük: anyuka a tűzhely mellett, helyes köténykében, míg apuka pénzt keres, szivarozik vagy éppen autót vezet. Természetesen lehetnek kivételek, de a közhelyeknek valóban lehet némi valóságalapja: kutatások szerint a férfiak számára fontosabb a személyes előrelépés, a karrier és a munkában elért sikerek, míg a nők inkább a párkapcsolatokban, a családi életben és a lelki fejlődésben szeretnének kiteljesedni.A nők inkább a biztonságra törekednek, míg a férfiakra jellemző a kockázatkeresés, a merészség, a 'majd én megmutatom'. Ennek egyik következménye (és ezt rengeteg statisztikai adat is alátámasztja), hogy a férfiak gyakrabban követnek el bűncselekményeket és keverednek bajba, sőt az is összefüggésben van ezzel a viselkedéssel, hogy a férfiak rövidebb ideig élnek, mint a nők.