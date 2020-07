Házasélet a prosztatarák után

Készüljünk fel a gyógyulás folyamatára!

Minden, amit a prosztatarák kialakulásáról, tüneteiről, kezeléséről, a gyógyulás esélyeiről tudni érdemes.

A kezelés okozta kellemetlenségek

A prosztataműtét utáni felépülés fontos eleme az intimitás megőrzése és a szexualitás fokozatos visszaépítése a közös életbe

A szexuális élet nem szűnik meg, csak megváltozik

Ha megismerjük a betegséget, tisztában leszünk a tünetekkel, a kezelés folyamatával, a műtéti eljárással, valamint a gyógyulás lépéseivel is. Ha tudjuk, mi vár ránk, könnyebben el tudjuk fogadni a mellékhatásokat, és van időnk felkészülni rá lelkileg is.Fontos, hogy orvosunktól mindenről kérjünk tájékoztatást, a betegséggel kapcsolatos információkat pedig partnerünkkel is megosszuk., sokkal megértőbb és elfogadóbb lesz, ami a gyógyuláshoz elengedhetetlen.A prosztataműtét után a legtöbb férfi hónapokig küzdhet merevedési zavarokkal , vagy az erekció teljes hiányával, de a probléma akár tovább is elhúzódhat. Előfordulhat, hogy a sugárkezelés, a kemoterápia, hormonterápia és a különféle gyógyszerek fáradttá és kimerültté teszik a beteget, emellett libidója is csökkenhet., a beteg hatványozottan szomorúnak, lehangoltnak érezheti magát emiatt. Fontos tudatosítani azonban, hogy ez egy átmeneti állapot, ami a gyógyuláshoz vezet. A szexuális teljesítőképesség miatti depresszív tünetek legyőzésében fontos szerepe van a partnernek, házastársnak, ám ha a depresszió túl gyakran jelentkezik, érdemes felkeresni a kezelőorvost, és pszichológus segítségét is kérhetjük.A betegség során az egyik legnagyobb kihívás a pszichés korlátok legyőzése. A szexuális nehézségek és lelki megterhelések miatt - ami jelentkezhet például az intim érintkezéssel kapcsolatos félelem, bizonytalanság, vagy önbizalom-problémák formájában -. Ám a felépülés egyik fontos eleme az intimitás megőrzése és a szexualitás fokozatos visszaépítése a közös életbe. Ennek kulcsa, hogy őszintén és nyíltan kommunikáljunk partnerünkkel egymás igényeiről, vágyairól, az esetleges félelmekről és nehézségekről.Ebben a helyzetben lehetőségünk nyílik arra is, hogy új dolgokat fedezzünk fel az intimitás terén. Az erre való törekvés nemcsak az egyén boldogságát és önbizalmát növeli, hanem a párkapcsolat szövetségére is megerősítő hatással bír.