Miért élnek kevesebb ideig a férfiak?

Miért nem megy orvoshoz a férfi?

a stroke, a szívinfarktus és a szívritmuszavarok, a magasvérnyomás-betegség és a magas koleszterinszint. Ez utóbbi kettővel ráadásul kevesebbet foglalkoznak, hiszen nem okoznak fájdalmat, alig vannak jól érzékelhető tüneteik. Éppen ezért, gyakran évekig, sőt évtizedekig roncsolják a szervezetet anélkül, hogy észrevennénk őket. A férfiak körében a leggyakoribb halálozási oknak a szív- és érrendszeri panaszok számítanak. Ez összefüggésben állhat a stresszesebb és egészségtelen életmóddal, a dohányzással és az alkoholfogyasztással is - ráadásul a 60 évesnél fiatalabb nők körében jóval ritkábbak ezek a megbetegedések.

Az egyik magyarázat erre az eltérő lelki beállítottságban, a két nem közötti pszichológiai különbségekben rejlik: a férfiak hajlamosabbak a kockázatkereső magatartásra és az agresszióra, ezért a körükben gyakoribbak a (gyakran halálos kimenetelű) balesetek, illetve bűncselekmények.A férfik gyakrabban és általában, ezek a rossz szokások pedig az évek során igencsak roncsolják a szervezetüket. A kábítószerfüggők száma is nagyobb a körükben. Bár a depresszió a felmérések szerint a két nemet nagyjából azonos mértékben érinti, a férfiak mégis nagyobb veszélyben vannak, mert ritkábban kérnek segítséget, hajlamosabbak bezárkózni, és könnyebben döntenek az öngyilkosság mellett , melyben (sajnos) "sikeresebbek" is, mint a nők.A kimutatások szerint a nők gyakrabban mennek orvoshoz, többször vesznek részt szűrővizsgálatokon és hajlandóak arra, hogy az első gyanús jelekkel szakemberhez forduljanak - ez összefüggésben állhat azzal is, hogy a nők szervezetében több fájdalomérzékelő receptor található és a fájdalomtűrésük is alacsonyabb. A, és gyakran csak a párjuk, családjuk nyomására mennek el vizsgálatokra, sokszor sajnos csak akkor, amikor már túl késő.