A férfiak körében gyakoribb betegségek

A férfiaknál gyakrabban jelentkező betegségeket két nagy csoportba oszthatjuk. Az egyik csoportba a genetikától függő, vagyis a kromoszómához kötődő betegségek tartoznak, míg a másikba azok, melyek a kromoszómától függetlenül fordulnak elő gyakrabban a férfiaknál.

Ennek oka többféle lehet: a férfiak és a nők közötti életmódbeli különbségek, az eltérő szokások, az egészséghez való hozzáállás, illetve a biológiai vagy hormonális eltérések.Ezek az, és bár a férfiakat érintik, az X kromoszómához kapcsolódnak. Gyógyíthatatlanok, csak kezelni, karban tartani lehet őket. Ezek közé tartozik a hemofília (vérzékenység), az ichythyosis nevű bőrbetegség, a Duchenne-féle izomdiszmorfia , a D-vitamin rezisztens angolkór, a Rett-szindróma és a vörös-zöld színtévesztés is.Ezen betegségek közül az első csoportot azok a betegségek jelenthetik, melyek kifejezetten a férfi nemi szervekhez vagy a férfiak belső elválasztású mirigyeihez kapcsolódnak: ezek közül a legfontosabbak a prosztatagyulladás és a prosztatarák Az Egészségügyi Világszervezt (WHO) kutatásaiból kiderült, hogy a férfiakat jobban érinti az alkoholizmus, az antiszociális viselkedési zavarok, az autizmus és a Tourette-szindróma . A depresszió nagyjából ugyanakkora arányban érinti a nőket és a férfiakat, de a férfiaknál gyakoribbak az öngyilkossági kísérletek és többen vetnek is véget önkezükkel az életüknek.

Az életmóddal is összefüggésben áll, hogy a férfiaknál (különösen a hatvan év alattiaknál) gyakrabban fordulnak elő a szív- és érrendszeri panaszok, a stroke, a szívroham, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint. Mivel, ezért a dohányzással összefüggő rákos megbetegedések is nagyobb arányban fordulnak elő náluk. Vezető haláloknak számítanak a tüdőrák és a COPD , de gyakori a gégerák, a szájüregi rákok is. A fertőző betegségek pedig már csecsemőkortól jobban veszélyeztetik a férfiakat, az egész világon