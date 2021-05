Erekció székletürítés közben? Ezért lehetséges

Dr. Sameer Islam texasi gasztroenterológus szerint a jelenség valóban létezik, és a páciensei közül is többen fordultak már hozzá erre vonatkozó kérdéssel. A Men's Health portálnak nyilatkozó szakértő elárulta, hogy a háttérben többféle dolog is állhat. A széklet - különösen, ha nagyobb mennyiségről van szó - ürítése nyomással jár, amely vért terelhet a péniszbe. A végbélnyílás és a pénisz fizikai közelsége miatt a felélénkült vérkeringés mindkét területet érinti, emiatt aztán teljesen normális, ha a széklet ürülésével együtt enyhe merevedés is fellép.

A bizarr jelenségnek biológiai magyarázata is van. Fotó: Getty Images

Furcsa idegrendszeri kapcsolat

Az emberi szervezetben két fő idegrendszer van, a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer. A paraszimpatikus idegrendszer kontrollálja az olyan funkciókat, mint a szexuális izgalom, az emésztés, a székletürítés vagy a nyál- és könnytermelés, így emiatt is kapcsolat van a székelés és a merevedés között. Emellett egyesek számára a széklet ürítése nagyon kellemes érzést okoz. A prosztata a testen belül igen közel helyezkedik el a végbélnyíláshoz, éppen ezért a széklet ürülése stimulálhatja - függően a székelési testhelyzettől, a székletadag nagyságától, illetve a prosztata érzékenységétől. Emellett van egy szűk kisebbség, akiknél a székelés szexuális fétis lehet.

Reggelente gyakoribb

Lehetnek olyan körülmények, amelyek megnövelhetik a székletürítés közben jelentkező erekció esélyét. Az egyik ilyen az, ha valaki reggel ürít, amikor egyébként is sok férfinak van merevedése. Ha valakinél rendszeres a napi többszöri székletürítés, általában az illető gyakrabban tapasztalhat merevedést ilyenkor. A szakértők arra nem tudnak pontos választ adni, hogy mennyire gyakori jelenség a székelés közbeni erekció, de kifejezetten ritkának semmiképpen sem nevezhető.

Egészségügyi szempontból pedig nem kell aggódnia annak, akivel ilyesmi történik, sem nem abnormális, sem nem egészségre káros jelenségről van szó. Egyedül akkor lehet ok aggodalomra, ha valaki csak és kizárólag székelés közben képes a merevedésre - ha ez az eset áll fenn, akkor viszont mindenképpen érdemes orvosi segítséget kérni.