Erekció alvás közben? Ez a magyarázat

A San Francisco Medical Center kutatása szerint - melyről a menshealth.com számolt be -, egy egészséges férfinek három-öt alkalommal van erekciója egy éjszaka alatt, és mindegyik 30-60 percig tart. Ezek az éjszakai merevedések afféle indikátorként szolgálnak azzal kapcsolatban, hogy a testünk mennyire működik jól. Emellett olyankor is jól jönnek, amikor valamilyen merevedési zavar okát kell kideríteni. Néha ugyanis nagyon nehéz rájönni, hogy a merevedési zavarnak fiziológiai (cukorbetegség, alacsony tesztoszteronszint), vagy esetleg valamilyen pszichés, lelki vagy mentális oka (érzelmi trauma, szorongás, szexuális trauma) van. Ha valakinek ébren merevedési zavarral küzd, de rendszeresen van spontán merevedése éjszakánként, annál általában tudható, hogy valamilyen pszichés ok áll a háttérben.

Szakértők szerint az éjjeli merevedés mindenképpen jó arra, hogy hosszú távon segítse az merevedési készség megőrzését. Fotó: Getty Images

Az erekció alapvetően úgy jön létre, hogy valami stimulálja a paraszimpatikus idegrendszert - például látunk valami szexit, vagy valaki, akihez vonzódunk, hozzánk ér - és ilyenkor neurotranszmitterek szabadulnak fel. Ennek hatására a péniszben lévő erek kitágulnak, több vér áramlik a területre, és ettől megmerevedik. Alvás közben általában megnő a paraszimpatikus idegrendszer aktivitása, ennek hatására lassul le a szívverés, lazulnak el az izmok és kerülünk a mélyalvási szakaszba. Emellett ennek hatására jönnek létre az éjszakai erekciók is.

Az idegrendszerünk működésével áll kapcsolatban

Tehát az éjjeli merevedés nem annak a következménye, hogy véletlenül megérintjük álmunkban a péniszünket, vagy esetleg erotikus álmaink vannak. Sokkal inkább az idegrendszerünk működésével állnak kapcsolatban. Hogy pontosan mi az oka annak, hogy merevedés jön létre az idegrendszer működésére adott reakcióként, nincsen szilárd tudományos magyarázat, mivel különösebb célja nincs vele a szervezetünknek.

Ugyanakkor szakértők szerint arra mindenképpen jók, hogy hosszú távon segítsék a merevedési készség megőrzését, mivel puhán és rugalmasan tartják a pénisz szövetállományát, illetve segítenek ellazítani a pénisz simaizmait, és afféle "edzésként" szolgálnak. Ha valakinek soha nincs, és nem is volt éjjeli merevedése, annak érdemes lehet ezt megemlítenie az urológusának, hogy kizárhassák az esetlegesen a háttérben meghúzódó egészségügyi problémákat, amelynek ez akár a jele is lehet.