Ugrótérd: így szabaduljunk meg a fájdalomtól

Az úgynevezett kombinált terápia lényegét dr. Arnold Dénes Arnold, a FájdalomKözpont fájdalomspecialistája ismertette.

Nem kizárólag a sportolók betegsége

Tipikusan az ugrással járó sportágak képviselőinél, például a röplabdázóknál, a kosárlabdázóknál és az ugrószámok gyakorlóinál jelentkezik ez a probléma. A beteg a térdkalács fájdalmára, nyomásérzékenységére panaszkodik, amelyet eleinte csak a terhelés vált ki, de később afájdalomállandósulhat. Bár a tünetek miatt sokan gyulladásra gondolnak, az ultrahang, az oldalirányú röntgen vagy az MR-vizsgálat segítségével fény derülhet a valódi okra: a térdkalács-ín eredési zónájának degeneratív elváltozására. Enyhébb panaszok esetén pihenést, fizikoterápiát és gyógytornát ajánlanak a szakemberek.

Az ugrótérd gyakori a kosárlabdázók körében, ám nem csupán a sportolókat érintheti. Fotó: 123rf

Ezért nehéz mozgatni a meszes vállat

Amikor kalcium rakódik le a váll egyes részein - főként a Rotátor-köpenyen -, kialakul az úgynevezett meszes váll. A kalciumlerakódás eleinte nehezen észlelhető, ám jelentős fájdalmat és mozgásbeszűkülést okozhat. A panasz jegelés mellett kortikoszteroidos injekcióval kezelhető.

Gyulladást is okozhat a sarokcsonti kinövés

A csontkinövések a test azon pontjain alakulnak ki, ahol a csont dörzsöli az izmot vagy az inakat. Emiatt a csont érintett pontja rendellenes növekedésnek indul, aminek következményeként begyulladhatnak a környező szövetek. A saroksarkantyúnak két típusa van: a Haglund-sarok (vagy hátsó sarkantyú) és a sarokcsontsarkantyú (vagy talpi sarkantyú).

A Haglund-sarok gyakran a nem megfelelő cipő hátsó részének nyomása miatt alakul ki. Erre a terület kipirosodása, szemmel látható gyulladása hívhatja fel a figyelmet. A sarokcsontsarkantyú pedig a sarok talpi részén képződik, így a fájdalom is ott jelentkezik. A rizikófaktorok közé tartozik az állómunka, a túlzott megerőltetés és a túlsúly is. Mindezek hatására a fájdalom olyan erős lehet, hogy a beteg minden lépésnél szenved. Ezért ilyenkor minél előbb szakorvosi segítséget kell kérni - részben az esetleges törés vagy daganat kizárása érdekében is.

Hatékony segítség a kombinált terápia

Gyors enyhülést hozhatnak a helyileg beadott gyulladáscsökkentő injekciók, de érdemes hosszú távon is gondolkozni. Igen jó eredményeket lehet elérni például a célzottan megválasztott kollagénkészítmények kúraszerű alkalmazásával.

A kollagén egy zselatinos fehérje, amely megtalálható a porcokban, ízületekben, ínakban és csontokban. Ez a természetesfehérjetámogatja testünk elsődleges szöveteinek struktúráját. A kezelés 4-6 injekcióból áll, amelyet egy kis szünet után egy 4-6 alkalmas lökéshullám-terápia követ. Ez utóbbi egy természetes alapokra épülő eljárás, amely oldja a mozgásszervi fájdalmat okozó triggereket, illetve élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét. Nemcsak a fájdalmat csökkenti, hanem a sérült szövetek regenerálásával a kiváltó okot is megszüntetheti. Szintén hosszú távon hozhat jó eredményeket a szakember irányításával végzett funkcionális gyógytorna. A kezelési lehetőségekkel a fájdalom nagymértékben csökkenthető vagy akár teljesen meg is szüntethető. E módszereknek köszönhetően a betegek visszanyerhetik mozgásszabadságukat, ezáltal pedig az életminőségük is jelentősen javulhat.